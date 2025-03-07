iPhone 17 Air, daha yüksek yoğunluğa sahip bir pille gelebilir

Özellikle Apple ile ilgili analizleri ve sızıntılarıyla tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Apple'ın yaklaşan iPhone 17 Air modelinde yüksek yoğunluklu bir pil kullanmayı hedeflediğini söylüyor. Kuo ayrıca, şirketin 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone'da da aynı pile yer vereceğini belirtiyor.
Tek arka kamerayla gelmesine kesin gözüyle bakılan iPhone 17 Air, buradan kazanılacak alan ve daha yoğun pil ile birlikte yüksek batarya kapasitesi sunabilir. Ayrıca, yeni işlemci ve iPhone 16e ile ilk defa kullanıma sunulan Apple'ın özel C1 modemiyle artan verimlilik, pil ömrünü yukarılara taşıyabilir.
iPhone 17 Air beklenen özellikler
Bugüne kadar gelen bilgilere göre iPhone 17 Air'in 6,6 inç büyüklüğünde ekran, A19 işlemcisi, 48MP arka ve 24MP ön kamera, 8 GB RAM ve 5,5 mm kalınlığında gövdeye sahip olması bekleniyor. iPhone 17 Plus'ın yerini alması beklenen telefon, diğer iPhone 17 modelleriyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde, muhtemelen Eylül'de piyasaya sürülecek.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-air-to-feature-high-density-battery-to-tackle-battery-life-concerns/ https://mingchikuo.craft.me/84AOn3Ll8Zah6f Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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