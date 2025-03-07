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Tam Boyutta Gör Apple, bu sene ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak bu incelik, pil ömrü konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Sorunun farkında olan Apple, iPhone 17 Air için yüksek yoğunluklu bir pil kullanmayı planlıyor.

Özellikle Apple ile ilgili analizleri ve sızıntılarıyla tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Apple'ın yaklaşan iPhone 17 Air modelinde yüksek yoğunluklu bir pil kullanmayı hedeflediğini söylüyor. Kuo ayrıca, şirketin 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone'da da aynı pile yer vereceğini belirtiyor.

Tek arka kamerayla gelmesine kesin gözüyle bakılan iPhone 17 Air, buradan kazanılacak alan ve daha yoğun pil ile birlikte yüksek batarya kapasitesi sunabilir. Ayrıca, yeni işlemci ve iPhone 16e ile ilk defa kullanıma sunulan Apple'ın özel C1 modemiyle artan verimlilik, pil ömrünü yukarılara taşıyabilir.

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iPhone 17 Air beklenen özellikler

Bugüne kadar gelen bilgilere göre iPhone 17 Air'in 6,6 inç büyüklüğünde ekran, A19 işlemcisi, 48MP arka ve 24MP ön kamera, 8 GB RAM ve 5,5 mm kalınlığında gövdeye sahip olması bekleniyor. iPhone 17 Plus'ın yerini alması beklenen telefon, diğer iPhone 17 modelleriyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde, muhtemelen Eylül'de piyasaya sürülecek.

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iPhone 17 Air, daha yüksek yoğunluğa sahip bir pille gelebilir