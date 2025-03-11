Galaxy S25 Edge'in batarya kapasitesi belli oldu: Kullanıcıları üzebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, Ocak ayında düzenlenen Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisini tanıttı. Etkinliğin en sürpriz modeli ise, henüz piyasaya çıkmayan Galaxy S25 Edge modeli oldu diyebiliriz. Son olarak lansman tarihi yaklaşırken, Galaxy S25 Edge'in pil kapasitesi doğrulandı.

Galaxy S25 Edge pil kapasitesi

Kaçıranlar için S25 Edge’in batarya kapasitesinin 3.500 ila 4.000mAh arasında olacağı daha önce gündeme gelmişti. Şimdi ise Danimarka'da yapılan bir sertifikasyon belgesi bu durumu doğruluyor. Sertifika verilerine göre, cihazın bataryası 3.786 mAh nominal kapasiteye sahip olacak ve pazarlama açısından 3.900 mAh olarak lanse edilecek.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamak adına bu değerin Galaxy S25'ten 100mAh daha düşük olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla 5.84 mm inceliğe ulaşmak için batarya kapasitesinden fedakârlık yapıldığı açık. Samsung, ultra ince tasarımı ön plana çıkarmayı hedefliyor.

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Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

Samsung Galaxy S25 Edge, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca arka bölümde 12+200MP sensör kurulumuna işaret ediliyor. Galaxy S25 Edge özelliklerine ilişkin detaylı bilgiyi MWC 2025 etkinliği sırasında öğreneceğiz. MWC25, Mart ayının ilk haftasında başlayacak.

Önceki bilgiler doğrultusunda Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlanması muhtemel. Fiyat aralığı ise 1.000 ila 1.300 dolar arasında olacak ve 6.7 inçlik bir Dynamic AMOLED 2x ekrana işaret ediliyor.

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Samsung Galaxy S25 Edge'in batarya kapasitesi belli oldu