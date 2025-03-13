iPhone'lar için ''dünyanın ilk'' sinema lens ve filtre sistemi duyuruldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde mobil fotoğrafçılık, akıllı telefonların gelişen kamera sistemleri sayesinde büyük bir yol kat etti. Ancak, optik sınırlamalar nedeniyle bu cihazlar hala profesyonel kameraların sunduğu kaliteye tam anlamıyla ulaşamıyor. İşte bu noktada devreye giren Tusk, ShiftCam iş birliği sayesinde iPhone'lar için ''dünyanın ilk'' sinema lens sistemini duyurdu.

''Dünyanın ilk'' mobil sinema sınıfı lens ve filtre sistemi

Tusk tarafından geliştirilen ve Kickstartar projesi olarak duyurulan Cinema Series, iPhone 14 Pro'dan 16 Pro'ya kadar iPhone'lar için Hollywood seviyesinde sinematografi sunmayı hedefliyor. Buna göre profesyonel içerikler için tasarlanan kamera kiti, toplam yedi farklı lens ve sekiz manyetik filtre ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Bunlar 8mm 200° balıkgözü, 25mm 10x makro, 16mm geniş açı, 15mm 1.55x anamorfik, 18mm 1.33x anamorfik, 75mm uzun menzilli makro ve 60mm telefoto. Filtreler ise tür ve boyut açısından çeşitlilik gösteriyor. Kitin içinde dairesel polarize filtre (CPL), black mist 1/2, 1-5 durak değişken nötr yoğunluk (VND) filtresi, 8, 64, 128 ve 512 nötr yoğunluk (ND) filtreleri ile 6-9 durak değişken nötr yoğunluk (VND) filtreleri yer alıyor.

Tusk'ın paylaştığına göre Lens muhafazaları, sağlamlık ve hafiflik sağlamak için havacılık sınıfı birinci sınıf geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş. Lenslerin ağırlıkları ise en hafif 25mm lenste 29 gramdan başlarken, en ağır lens olan 16mm modelinde 320 grama kadar çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca hızlı lens değişimi için özel olarak tasarlanan Cinema Series, güvenli bir çevirme ve kilitleme mekanizması sunuyor. Kitin içinde, bu benzersiz hızlı montaj sistemini sağlayan S-Mount iPhone kılıfı da yer alıyor. Aynı şekilde, filtre değişimlerini kolaylaştırmak için C Serisi filtrelerde 72mm’lik manyetik filtre adaptörü kullanılmış. Bu da hareket halindeyken birden fazla filtrenin hızlı bir şekilde değiştirilmesine veya üst üste istiflenmesine olanak tanıyor.

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Cinema Series kiti için Kickstarter’da başlatılan kampanya, şimdiden 80.000 dolar seviyesini geçti. Üstelik bu rakama sadece 66 destekçiyle ulaşıldı ve belirlenen hedefin 10.295 dolar olduğunu söyleyelim.

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iPhone'lar için ''dünyanın ilk'' sinema lens sistemi duyuruldu!