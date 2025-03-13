iPhone'lar için ''dünyanın ilk'' sinema lens ve filtre sistemi duyuruldu

''Dünyanın ilk'' mobil sinema sınıfı lens ve filtre sistemi
Tusk tarafından geliştirilen ve Kickstartar projesi olarak duyurulan Cinema Series, iPhone 14 Pro'dan 16 Pro'ya kadar iPhone'lar için Hollywood seviyesinde sinematografi sunmayı hedefliyor. Buna göre profesyonel içerikler için tasarlanan kamera kiti, toplam yedi farklı lens ve sekiz manyetik filtre ile kullanıcılara sunulacak.
Tusk'ın paylaştığına göre Lens muhafazaları, sağlamlık ve hafiflik sağlamak için havacılık sınıfı birinci sınıf geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş. Lenslerin ağırlıkları ise en hafif 25mm lenste 29 gramdan başlarken, en ağır lens olan 16mm modelinde 320 grama kadar çıkıyor.
Cinema Series kiti için Kickstarter’da başlatılan kampanya, şimdiden 80.000 dolar seviyesini geçti. Üstelik bu rakama sadece 66 destekçiyle ulaşıldı ve belirlenen hedefin 10.295 dolar olduğunu söyleyelim.