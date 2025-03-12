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    iPhone 17 Pro, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir

    Apple, üste seviye Android telefonlarda kullanılan gelişmiş buhar odası soğutma sistemini iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine getirebilir.                     
    iPhone 17 Pro, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Apple'ın işlemcileri verimli olsa da, gelişmiş grafikli oyunların uzun süreli oynanması durumunda iPhone'larda ısınma ve performans düşüşleri yaşanabiliyor. Android telefon üreticileri bu ısınma sorununa çözüm için üst seviye modellerinde yıllardır "buhar odası soğutma" (vapor chamber cooling) sistemleri kullanıyor. Görünüşe göre Apple yeni iPhone'larına aynı sistemi getirmeyi planlıyor.

    iPhone 17 Pro ve Pro Max buhar odası soğutmaya sahip olabilir

    Çin'in Weibo platformunda Setsuna Digital isimli bir kullanıcının iddiasına göre Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine buhar odası soğutma eklemeyi planlıyor. Kullanıcı, iPhone 17 ve 17 Air modellerinden bahsetmediği için, bu özellik sadece Pro modellerinde yer alabilir. Bu durumda, 17 Pro serisinin düz 17 modellerinden daha yüksek sürdürülebilir performansa sahip olacağını söyleyebiliriz.

    iPhone 17 Pro'da kullanılacak olan A19 Pro çipseti, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm (N3P) süreciyle üretilecek. Yeni üretim süreci, iki nesil 3nm sürecine göre %10 güç verimliliği ve %5 performans artışı sağlayacak. Bu verimlilik ve performans artışı yeni soğutma sistemiyle birleşirse, iPhone 17 Pro serisini performans anlamında diğer modellerin hayli önüne geçirebilir.

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