Apple iPhone 17 Air'ın kesin boyutları paylaşıldı: İşte beklenen tasarımı

Yalnızca 5,5 mm kalınlığa sahip olacak
iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacak gibi görünüyor. Son bilgilere göre 5.5 mm'lik bir kalınlıkla piyasaya çıkacak bu model, iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutuna ve genel kasa ölçülerine sahip olacak. Ancak, cihazın en büyük farkı bu ultra ince tasarımı olacak. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 17 Pro Max’in 8.725 mm kalınlığında olması bekleniyor.
Söz konusu gelişmelere ek olarak, Apple'ın iPhone 17 serisinde yeni bir kamera adası tasarımına geçiş yapması bekleniyor ve Air modeli de bu değişime ayak uyduracak. Ancak, gelen bilgilere göre cihazda yalnızca tek bir kamera bulunacak. Kısaca daha premium bir iPhone 16e modeli ile karşılaşağız gibi görünüyor.
Bu arada, iPhone 17 Air'ın batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Son dönemdeki sızıntılar ise Apple'ın daha yoğun pil ile birlikte yüksek batarya kapasitesi sunacağı yönünde. Ancak bu incelikte bir kasanın pil ömrü ve kamera yetenekleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmek için daha fazla sızıntıya ihtiyaç var.
iPhone 17 Air beklenen özellikler
iPhone 17 Air modelinden neler bekliyoruz? iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak bazı özellikler konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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