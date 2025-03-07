Apple iPhone 17 Air'ın kesin boyutları paylaşıldı: İşte beklenen tasarımı

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Tam Boyutta Gör Apple, bu yılki iPhone serisinde büyük bir yenilik yaparak yepyeni bir iPhone 17 Air modeli hazırlıyor. Söylentilere göre, Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte Plus modelinin yerini alacak Air modeli, ultra ince tasarımı ile öne çıkacak. Son olarak iPhone 17 Air'ın kesin boyutları paylaşıldı

Yalnızca 5,5 mm kalınlığa sahip olacak

iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacak gibi görünüyor. Son bilgilere göre 5.5 mm'lik bir kalınlıkla piyasaya çıkacak bu model, iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutuna ve genel kasa ölçülerine sahip olacak. Ancak, cihazın en büyük farkı bu ultra ince tasarımı olacak. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 17 Pro Max’in 8.725 mm kalınlığında olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan iphone 17 Pro Max ve 17 Air'ın iPhone 16 Pro Max'in sahip olduğu 163 mm x 77.6 mm ölçülerini koruyacağı belirtiliyor. Üstelik ekran da değişmeyecek ve aynı çerçeve kalınlığına sahip 6.9" LTPO Super Retina panel kullanılacak.

Söz konusu gelişmelere ek olarak, Apple'ın iPhone 17 serisinde yeni bir kamera adası tasarımına geçiş yapması bekleniyor ve Air modeli de bu değişime ayak uyduracak. Ancak, gelen bilgilere göre cihazda yalnızca tek bir kamera bulunacak. Kısaca daha premium bir iPhone 16e modeli ile karşılaşağız gibi görünüyor.

iPhone 17 Air, daha yüksek yoğunluğa sahip bir pille gelebilir 17 sa. önce eklendi

Bu arada, iPhone 17 Air'ın batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Son dönemdeki sızıntılar ise Apple'ın daha yoğun pil ile birlikte yüksek batarya kapasitesi sunacağı yönünde. Ancak bu incelikte bir kasanın pil ömrü ve kamera yetenekleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmek için daha fazla sızıntıya ihtiyaç var.

iPhone 17 Air beklenen özellikler

iPhone 17 Air modelinden neler bekliyoruz? iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak bazı özellikler konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

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Apple iPhone 17 Air kesin boyutları paylaşıldı: İşte tasarımı