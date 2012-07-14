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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, ürünlerini EPEAT uyumluluk kayıtlarında çıkarma kararından geri döndü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 6 Temmuz günü bir açıklama yaparak EPEAT yeşil sertifika programını bıraktığını açıklayan Apple bu kararından geri döndü. 

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Mansfield, Apple'ın web sitesi üzerinde yayınladığı bir açıklama ile EPEAT sertifikasının şirketin 39 ürününden kaldırma kararında bir hata olduğunu ve bu hamlenin birçok müşteriyi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Mühendislik ekiplerinin ürünlerini daha fazla çevre dostu olması için yıllardır sıkı bir şekilde çalıştığının altını çizen Mansfield, çalışmalarının çoğunun EPEAT tarafından ölçülmeyen alanlarda kaydedildiğini de dile getirdi. Apple'ın her bir ürünü için sera gazı salınım oranlarını açıklayan tek şirket olduğunun ve her bir ürünün devlet tarafından standart olarak kabul edilen 5.2 Energy Star puanını geçtiği de açıklamada yer aldı.

Ayrıca, tüm elverişli cihazlarını tekrar EPEAT sertifikası kapsamına dahil etmek isteyen Apple'ın bundan sonraki çalışmalarında da daha çevreci cihazlar üreterek, çevreyi ve doğayı korumak için çalışacağı da belirtildi.
http://www.apple.com/environment/letter-to-customers/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
İşte ben de bu haberi görür görmez girer ve : "Dönek" lafını şapppadanak yapıştırırım...
3 Yanıt Yanıtla +14
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Zuko 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne oldu Apple çevreci değil diyenler? Utandınız mı kızardınız mı? Gerçi hiç sanmıyorum ama neyse :)))

Siz değil miydiniz Apple kararını alınca helal olsun Apple'a diyen? Şimdi de çıkmış ne oldu diyorsunuz. Kusura bakmayın ama Apple'dan daha fazla döneksiniz. Apple'dan fazla Apple'cısınız. Adamlar bile hata yaptık diyor, (bizim yorumumuz değil, haberde aynen böyle yazıyor) siz vazgeçmiyorsunuz bir türlü. İçimden neler geçiriyorum size karşı bir bilseniz.
DH MisafiriNe oldu Apple çevreci değil diyenler? Utandınız mı kızardınız mı? Gerçi hiç sanmıyorum ama neyse :)))Siz d...
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Sir Erencan 7 yıl
OverClocK1ng
Orası öyle. Bugün Nokianın pahalı fiyata saçma sapan telefonlar satmasından kurtulduysak ve bu fiyatlara dokunmatik ekranlı telefon kullanabiliyorsak ve ekran teknolojileri de bu kadar ilerlediyse bunların hepsini Apple a borçluyuz. Ben hiç bir zaman bir şeyi inkâr etmem. Doğrusu neyse onu söylerim. Bugünkü pek çok şey Apple sayesinde oldu yani.

Yahu hakkını veren herhalde bir iki yorumcu koca forumda.
(14 beğenili yorum da dahil olarak.)
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B-veritas 7 yıl
isyankar_emre
Yani böylesine profesyonel, büyük yani bildiğin Apple işte, dünya devi.. Bu tür ikilemeler, kararsızlıklar, bir şeyi idda edip kısa bir süre sonra zıttını söyliyerek açıklama yapmalar gerçekten gülünç durumlar ortaya koyuyor..

Apple tanısaydın bu cümleleri sarf edeceğini sanmıyorum, çünkü Apple ilk iphone hazırlayıp üretime hazır hale getirip SJ un bunu aslında beğenmiyorum demesiyle son anda vazgeçip yeni bir tasarım hazırlayıp üretime hazırlayan bir firmadır. Bu olaylar hemen hemen her nesil iphone da böyle olmuştur. Şaşılacak birşey yok ortada kültür devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 7 yıl B-veritas
B-veritas

isyankar_emre

Yani böylesine profesyonel, büyük yani bildiğin Apple işte, dünya devi.. Bu tür ikilemeler, kararsızlıklar, bir şeyi idda edip kısa bir süre sonra zıttını söyliyerek açıklama yapmalar gerçekten gülünç durumlar ortaya koyuyor..


Apple tanısaydın bu cümleleri sarf edeceğini sanmıyorum, çünkü Apple ilk iphone hazırlayıp üretime hazır hale getirip SJ un bunu aslında beğenmiyorum demesiyle son anda vazgeçip yeni bir tasarım hazırlayıp üretime hazırlayan bir firmadır. Bu olaylar hemen hemen her nesil iphone da böyle olmuştur. Şaşılacak birşey yok ortada kültür devam ediyor.

Ohooo, ona kadar neler var. Apple 1980 li yıllarda çıkarttığı bir Machintosh bilgisayarın üzerine Apple logosunu ters basmıştı.

Bunun nedeni sorulduğunda da "Kullanan kişi için önemli. Kapağı açarken ve kapattıktan sonra Apple logosunu ters görmemesi önemli" demişlerdi.

Fakat kapağı açıp bir yerde oturunca karşı taraftan bakan kişi logoyu ters görüyordu. Sonra Apple birkaç yıl sonra hooop yine döndü ve logoyu bugünkü gibi
düz olacak şekilde değiştirdi.

hurriyet.com.tr/...

Tıpkı bu güne kadar iPhone'un 3.5 inç ekranına "Kullanıcının tek elle kullanabilmesi için 3.5 inçten fazla olmamalı" diyen Apple'ın yeni çıkacak iPhone u 4 inç veya o civarda yapacağı gibi.
O zaman da şu an Apple'ı savunan Fanları "Aaaa Apple 4 inç diyorsa doğrusu o olmalıdır" diyecekler. Onlara göre Apple ne derse doğrudur...

Ne oldu Apple. 3-4 senede insanların elleri mi büyüdü o kadar çok?



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Lady Gagalayan 7 yıl
kim ne derse desin iPhone :)
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sticer12 7 yıl
Erchamion
DH Misafiri Ne oldu Apple çevreci değil diyenler? Utandınız mı kızardınız mı? Gerçi hiç sanmıyorum ama neyse :)))
Siz değil miydiniz Apple kararını alınca helal olsun Applea diyen? Şimdi de çıkmış ne oldu diyorsunuz. Kusura bakmayın ama Appledan daha fazla döneksiniz. Appledan fazla Applecısınız. Adamlar bile hata yaptık diyor, (bizim yorumumuz değil, haberde aynen böyle yazıyor) siz vazgeçmiyorsunuz bir türlü. İçimden neler geçiriyorum size karşı bir bilseniz.

hocam heralde aynı şeyleri içimizden geçiriyoruz :D
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E_Aydin35 7 yıl
Yani böylesine profesyonel, büyük yani bildiğin Apple işte, dünya devi.. Bu tür ikilemeler, kararsızlıklar, bir şeyi idda edip kısa bir süre sonra zıttını söyliyerek açıklama yapmalar gerçekten gülünç durumlar ortaya koyuyor..
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osmanefeozkan 7 yıl
anlaşılan elinize eskisi gibi ekran kartları anakartlar gelmiyor
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afavar 7 yıl
Yav adamlar ne yapsa suç oluyor yav.Tamam işte hata ettik vazgeçtik demişler.Forum mu appstore mu diyede bis sey yok.Neyin haberi cıkarsa o konulur.Yorumlardaki hem apple tarftarlarının hemde android taraftarlarının kinlerinden bıktım artık.
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myhotyro 7 yıl
OverClocK1ng
İşte ben de bu haberi görür görmez girer ve : Dönek lafını şapppadanak yapıştırırım...

Haklısın ama dönek dehil de "dötü yemedi" desek daha mı doğru olur acaba.
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myhotyro 7 yıl
Orta ve uzun vadede zararlı çıkacaklarını geçte olsa fark etti şabalaklar.
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DH Misafiri 7 yıl
Ne oldu Apple çevreci değil diyenler? Utandınız mı kızardınız mı? Gerçi hiç sanmıyorum ama neyse :)))
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Zuko 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne oldu Apple çevreci değil diyenler? Utandınız mı kızardınız mı? Gerçi hiç sanmıyorum ama neyse :)))

Siz değil miydiniz Apple kararını alınca helal olsun Apple'a diyen? Şimdi de çıkmış ne oldu diyorsunuz. Kusura bakmayın ama Apple'dan daha fazla döneksiniz. Apple'dan fazla Apple'cısınız. Adamlar bile hata yaptık diyor, (bizim yorumumuz değil, haberde aynen böyle yazıyor) siz vazgeçmiyorsunuz bir türlü. İçimden neler geçiriyorum size karşı bir bilseniz.
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