Apple, ürünlerini EPEAT uyumluluk kayıtlarında çıkarma kararından geri döndü





6 Temmuz günü bir açıklama yaparak EPEAT yeşil sertifika programını bıraktığını açıklayan Apple bu kararından geri döndü.

http://www.apple.com/environment/letter-to-customers/

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Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bob Mansfield, Apple'ın web sitesi üzerinde yayınladığı bir açıklama ile EPEAT sertifikasının şirketin 39 ürününden kaldırma kararında bir hata olduğunu ve bu hamlenin birçok müşteriyi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Mühendislik ekiplerinin ürünlerini daha fazla çevre dostu olması için yıllardır sıkı bir şekilde çalıştığının altını çizen Mansfield, çalışmalarının çoğunun EPEAT tarafından ölçülmeyen alanlarda kaydedildiğini de dile getirdi. Apple'ın her bir ürünü için sera gazı salınım oranlarını açıklayan tek şirket olduğunun ve her bir ürünün devlet tarafından standart olarak kabul edilen 5.2 Energy Star puanını geçtiği de açıklamada yer aldı.Ayrıca, tüm elverişli cihazlarını tekrar EPEAT sertifikası kapsamına dahil etmek isteyen Apple'ın bundan sonraki çalışmalarında da daha çevreci cihazlar üreterek, çevreyi ve doğayı korumak için çalışacağı da belirtildi.