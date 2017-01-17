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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak

Apple, kur farkı ve vergisel nedenlerden dolayı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede fiyatlara zam yapmaya hazırlanıyor. AppStore’da geçerli olacak zam, %30’un üzerinde gerçekleşecek.
2 yıl
188b
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55
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak
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Özellikle kur farkı nedeni ile Apple başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren birçok elektronik ürün satıcısının fiyatlarına zam yapacağı konusu herkesin malumu. Bu noktada cihaz fiyatlarına zam yapması beklenen Apple’ın ilk hamlesi mobil uygulama mağazasında oldu.

Apple, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 farklı ülkede vergisel düzenlemeler ve kur farkı nedeni ile fiyat güncellemesine gidiyor. 7 gün içerisinde mağazadaki fiyatlara yansıtılacak olan düzenleme, ülkemizdeki fiyatların yaklaşık %30 seviyesinde artmasına neden olacak. 

Buna göre hali hazırda kampanyasız fiyat olarak 2,65TL’den satılmakta olan bir oyun veya uygulama, 3,49TL’den fiyatlandırılmaya başlanacak. Bu rakam ABD’deki mağazada 0,99 dolara satılan uygulamaya veya oyuna denk düşüyor. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 1 doların yaklaşık 3,8TL olduğunu düşünürsek Türkiye’deki fiyatlandırmanın çok cüzi bir miktarla daha uygun olduğu görülüyor. 3,49 liralık bir uygulama satışından geliştiriciye ödenen miktar ise 2,44 lira olurken 1,05 lirası mağaza ücreti, vergi ödemesi ve diğer giderler olarak Apple’a kalıyor. En pahalı içerik ise 3499,99TL'den satılacak.

Kampanyalı fiyatlarda ise bir değişiklik yapmayan Apple, Türkiye’deki mağazadaki en düşük rakam olan 0,59’u ise değiştirmeyecek. Fiyat değişiklikleri, App Store, Mac App Store, iTunes Store’daki film ve kitaplar gibi her yerde geçerli olacak. Abonelik fiyatları ise aynı şekilde kalmaya devam edecek ve bu düzenlemeden etkilenmeyecek ancak geliştirici abonelik ücretlerinde bir değişikliğe giderse bunu da abonelere bildirdikten sonra değiştirebilme özgürlüğüne sahip olduğunu da belirtelim.

AppStore sonrasında Apple Store için de fiyatlarda bir artış olması beklentiler arasında. İlerleyen günlerde bu konu hakkında da resmi bir çalışma gerçekleşebilir.


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StByErdeM 2 yıl en beğenilen
Özel sektörde mühendis olarak çalışıyorum. Yurtdışından sürekli uçak vs teknisyenleri, yabancı pilotlar veya hava aracı satın almaya birileri geliyor. Kıskançlık veya imrenmek için değilde meraklı yapım gereği herkesin telefonuna ve arabasına dikkat ederim. Bugüne kadar gelenler arasında bir kere bile son model telefon kullanan görmedim. Gelenlerin hepsi maddi durumu iyi olan insanlar olmasına rağmen bir tanesinde bile üst düzey telefon yoktu. Hepsininde şahsi telefonu. Adamın üstünde north face ten aşağı birşey yok ama elindeki 2 yıllık nexus yada 5S yada verizon kontratlı ne olduğunu bilmediğim normal bir telefon. Bizimkilere bakıyorum yanında ip6 plus, diğerinde note 5, yanımdakinde bilmem ne falan hep iyi telefonlar. Ciddi manada hem cebimize, hem ülkemize zarar veriyoruz arkadaşlar. Bunun çaresi fiyatların yükselmesi olmuyo belliki. Hatta fiyatlar yükselince inadına alıyo millet hava atacak diye.
Merak edenler olur belki.Kendimde note 5 var. Elimden geldiğince herşeyi uygun fiyata almaya çalışıyorum. 3 sene tırı vırı bir Blackberry kullandım. Onu sattım üstüne 800 tl koydum Z3 çıktıktan sonra 2. el Z1 i 1100 tl ye aldım. 1 sene onu kullandım bozuldu servise verdim, fatura bedeli olan 1700 tl para iadesi geldi. Üstüne 450 tl koydum note 5 aldım ve 1 yıldır kullanıyorum. Patlayana kadar devam inşallah.
Dönüp geriye bakıyorum son 5.5 senede telefona toplam 1250 TL vermişim. İyi bir istatistiğim var derken geçen hafta gittim 3bin tl verip eşime Mate 9 aldım. Yok uzun yıllar kullanıyor, uzun süre sabretti yok bilmem ne oldu diye diye kendimizi bir şekilde ikna edip alıyoruz bu zıkkımı. Hepimiz suçluyuz bence.
Özel sektörde mühendis olarak çalışıyorum. Yurtdışından sürekli uçak vs teknisyenleri, yabancı pilotlar veya hava aracı satın almaya birileri geliyor. Kıskançl...
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3 Yanıt Yanıtla +53
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Front-Back 2 yıl
Benzin olmuş 5.5 tl, uygulamaya 80 kuruş zam gelse ne olacak.
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eXteras 2 yıl
Pazarı fiyat yükselmesine hazırlıyorsunuz değil mi?
İyi para veriyorlar size heralde.
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Dark Reaver 2 yıl
bugün itibari ile markete de zam gelmiş oyun ve uygulama fiyatları arttı
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dark dragon 2 yıl

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İstan34bul 2 yıl
Biz askeri ücret alıp
4000tl telefona para veriyoruz diye
Allah belkide bu yüzden bize para vermiyor.
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Kahaan 2 yıl
Şu an dolar aşırı yükselmiş ve türk lirası erimiş olsa dahi yurtdışından iphone almak çok daha avantajlı.Amerikadan iphone 7 plus 32 gb 769 dolara alınıyor kuru 3,80 alırsak 2922 TL,türkiyeden aynı telefonu alırsak 4449 TL arada 1527 lira fark var.
Amerika Fiyatı
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Türkiye Fiyatı
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Scorpioleo 2 yıl Kahaan
Kahaan
Şu an dolar aşırı yükselmiş ve türk lirası erimiş olsa dahi yurtdışından iphone almak çok daha avantajlı.Amerikadan iphone 7 plus 32 gb 769 dolara alınıyor kuru 3,80 alırsak 2922 TL,türkiyeden aynı telefonu alırsak 4449 TL arada 1527 lira fark var.
Amerika Fiyatı
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Türkiye Fiyatı
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arabadan sonra artık telefon için de aynı durum. 1 iphone kendimize 1 adet devlete alıyoruz. yakında götümüzdeki dona da trt bandrolü yapıştırırlar onun da vergisini veririz evelallah
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oup59 2 yıl Kahaan
Amerika'dan daha ucuz olacak ama o fiyata hem ABD'den alacağınız yere göre vergi ile Türkiye'de IMEI kayıt için ödeyeceğiniz
150TL'yi eklemeniz gerekiyor. Bir de 20 euro vergi olayı var, onu nasıl ve ne zaman alıyorlar bilmiyorum. ABD cihazı için garantiniz 1 yıl ilken Türkiye cihazında ise 2 yıl olacak. Pasaport kayıt hakkınız olduğunu varsayıyorum.Yoksa o da ayrıca para demek.
Türkiye fiyatın savunmuyorum. Sonuç olarak telefonların şu an Türkiye'de ulaştığı fiyatlar gerçekten akıl sınırlarını aşmış durumda.
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Umutcan 2 yıl
Oyunları ve uygulamaları neden hala inatla dolar kuru üzerinden satarlar anlamam. Bir yerden sonra dolar >5tl olunca orjinal kullananların
bile bir kısmı pes edip korsana geçer. Hiç kazanamamaktansa 1$=1TL denkliğinden sürümden kazan daha mantıklı.
Amerikalının 10$'a aldığı indirimdeki ucuz uygulamaya ben neden 4 kat fazla para verip 40tl ödeyim ki.
Telefonu alırken zaten milletçe kazıklanıyoruz vergisiydi kuruydu. Fiyatlandırma konusunda Spotify'dan alacağı ders var firmaların.
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anatolianwarrior 2 yıl
aynı zam diğer telefonlarada gelicek.ama benim üzüldüğüm iphone 4 zamanında 32 gb lık model 1700-1800 tl di o bile çok gelirdi.noluyor modundayım şu anda bir telefona 5000 tl nedir yaa.enflasyon benim maaşımdaki zamdan daha fazla.artık yurtdışı alma yolları artacak böyle giderse.
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dark dragon 2 yıl
Zam değil güncelleme.
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RyGzy 2 yıl

Siz iOS fan boyluğu yaparsınız ama cenazenize Android gelir.
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gopgop 2 yıl
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Korkmaya basladim artik yeni cikacak olan telefon fiyatlarini hayal edemiyom tuyler diken diken

Ülkeyi nerden tutsak elimizde kaliyo sonumuz iyi degil
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Extreme Victory 2 yıl gopgop
ama duble yollar yapılıyor.
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evad3rs 2 yıl
apple.com/...ç-ekran-256gb-simsiyah#01,10,21
Geldi bitanesi geldi hadi hayırlı olsun
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