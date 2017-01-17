Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak

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Özellikle kur farkı nedeni ile Apple başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren birçok elektronik ürün satıcısının fiyatlarına zam yapacağı konusu herkesin malumu. Bu noktada cihaz fiyatlarına zam yapması beklenen Apple’ın ilk hamlesi mobil uygulama mağazasında oldu.

Apple, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 farklı ülkede vergisel düzenlemeler ve kur farkı nedeni ile fiyat güncellemesine gidiyor. 7 gün içerisinde mağazadaki fiyatlara yansıtılacak olan düzenleme, ülkemizdeki fiyatların yaklaşık %30 seviyesinde artmasına neden olacak.

Buna göre hali hazırda kampanyasız fiyat olarak 2,65TL’den satılmakta olan bir oyun veya uygulama, 3,49TL’den fiyatlandırılmaya başlanacak. Bu rakam ABD’deki mağazada 0,99 dolara satılan uygulamaya veya oyuna denk düşüyor. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 1 doların yaklaşık 3,8TL olduğunu düşünürsek Türkiye’deki fiyatlandırmanın çok cüzi bir miktarla daha uygun olduğu görülüyor. 3,49 liralık bir uygulama satışından geliştiriciye ödenen miktar ise 2,44 lira olurken 1,05 lirası mağaza ücreti, vergi ödemesi ve diğer giderler olarak Apple’a kalıyor. En pahalı içerik ise 3499,99TL'den satılacak.

Kampanyalı fiyatlarda ise bir değişiklik yapmayan Apple, Türkiye’deki mağazadaki en düşük rakam olan 0,59’u ise değiştirmeyecek. Fiyat değişiklikleri, App Store, Mac App Store, iTunes Store’daki film ve kitaplar gibi her yerde geçerli olacak. Abonelik fiyatları ise aynı şekilde kalmaya devam edecek ve bu düzenlemeden etkilenmeyecek ancak geliştirici abonelik ücretlerinde bir değişikliğe giderse bunu da abonelere bildirdikten sonra değiştirebilme özgürlüğüne sahip olduğunu da belirtelim.

AppStore sonrasında Apple Store için de fiyatlarda bir artış olması beklentiler arasında. İlerleyen günlerde bu konu hakkında da resmi bir çalışma gerçekleşebilir.