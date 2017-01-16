Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak

Dolardaki hızlı yükseliş teknoloji cihazlarını da olumsuz etkiliyor. Öyle ki iPhone ve diğer tüm ithal telefon fiyatlarında ciddi oranda artış bekleniyor. Cihazların olası yeni fiyatları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,3b
1
118
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geride bıraktığımız iki aylık süreçte oldukça fırtınalı günler geçiren döviz kurundaki yüksek tansiyon henüz dindirilebilmiş değil. Şu sıralar 3,75 ila 3,79 seviyelerinde gezinen dolardaki bu tırmanışın etkileri piyasadaki ürünlerde de hissedilir derecede kendini gösterecek.
Stokların bitmesiyle piyasaya sürülecek yeni cihazların yüzde 10 ile yüzde 13 civarında zamlanacağını belirten uzmanlar, fiyatlardaki artışın beklentilerin bir tık üzerinde olabileceğini dile getiriyorlar. Örneğin 4,599 TL etikete sahip 256 GB iPhone 7 modelinin yüzde 13'lük zam ile (597 TL) 5,200 TL seviyelerine çıkması düşünülüyor. Diğer taraftan 128 GB modeli 4.199 TL olan iPhone 7 Plus’ın ise 4,750 TL olacağı ifade ediliyor.

En son temmuz ayında TRT bandrol zammı uygulandı

Bunlara ek olarak ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de hesaba katıldığında fiyatların adeta uçuşa geçmesi bekleniyor. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanan kararla TRT bandrolünün kapsamı genişletildi ve böylelikle tablet ile akıllı telefonlara yüzde 2 oranında zam geldi. 
Zammın yürürlüğe girdiği 4 Temmuz tarihinde 2.8 TL olan dolar kuruna göre iPhone 6s 128 GB'ın fiyatı 3,899 TL’den 4,049 TL’ye, iPhone 6s Plus 128 GB ise 4,299 TL’den 4,449 TL dolaylarına yükselmişti. Ülke gündeminde yaşanan hareketlilikle birlikte ani sıçramalaradevam etmesi düşünülen dolar kurunun etkileri bu sene tüketicilere olumsuz yansıyacak gibi görünüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 2 yıl en beğenilen
Akplıler hep 50 tl'lık aldıgı ıcın onları etkılemeyecek olan seydır.
1 Yanıt Yanıtla +174
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VerKurtulll 2 yıl
AÇIM AMA MALUM PARTİLİYİM OLSUN YİNEDE

MEEEE MEEEEE MEEEEE!
Yanıtla +79
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xan'ela 2 yıl
Ekrem çok üzülmüştür.
Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Sturmbannführer 2 yıl
Iphone kredisi çıktımı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
otomobil ve elektronik zammı en tehlikesiz olanı.tüm ulaşıma,enerjiye zam gelecek.doğalgazla elektriği TL ile mi alıyoruz?? biz yurtdışından ihracata bağımlı bir ülkeyiz.tüm firmalar yurtdışından malı artık pahalıya alıyorlar.dolayısıyla üretim maliyetleri artıyor.iç piyasaya pahalıya satamayınca napacaklar,çalışan sayısında kısıntıya gidecekler.işsiz ve parasız kalacaksın.istediğin kadar ben dolar haracamıyorum de,fındık beyninle arkada olan felaketi göremiyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdal93 2 yıl
Halen bi tık yok gardaş.
Zam mı ? Zam ne arar ki Apple'da ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samil422 2 yıl
inşallah 10 bin tl olur inşallah yarrabbim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldenParsTR 2 yıl
Olsun ülkemizde domatesin kilosu 3 lira nede olsa.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PomPom 2 yıl GoldenParsTR
GoldenParsTR

Olsun ülkemizde domatesin kilosu 3 lira nede olsa.

3 mü 8 lira domatesin kilosu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vict0ry 2 yıl
masaüstü sistemleri geçti şu telefonlar hayret ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0BE_24 2 yıl
4 yıldır aynı laptopu kullanıyorum değiştirmek istiyorum ama fiyatlar uçmuş. Gerçekten verilen paralara yazık. 2 bine satılan laptopun ederi, normal şartlarda 1100 lira. 1400'e satılan ürünlerde harici ekran kartı bile yok, ekran kartının en düşük modelleri 1500'ten başlıyor. Hiç iyi değil durumumuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 2 yıl
çomaristan'ta sıradan bir gün.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 2 yıl
yalan oldu bizim se64 hayalleri desenize , s3 e devam ozaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10272 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, borsa ve
10 etiket daha dolar döviz kuru akıllı telefon fiyatları avro euro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8, 8 MP otofokus özellikli ön kamerayla gelebilir 2 yıl AnTuTu en iyi Android ve iOS akıllı cihazları açıkladı 2 yıl Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak 2 yıl 32GB RAM'li ve Kaby Lake işlemcili MacBook'lar yolda 2 yıl Kanada’dan da drone ile teslimat hamlesi geldi 2 yıl Alev geciktirici piller batarya yanmalarını önleyebilecek 2 yıl Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım 2 yıl Samsung Galaxy S8’in fiyatı 850$ olabilir 2 yıl İlk defa bir elektrikli araç Dakar Rallisini tamamlamayı başardı 2 yıl Lenovo’nun MWC’de yeni Moto cihazlar tanıtacağı iddia ediliyor 2 yıl Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil 2 yıl Araştırmacılar hastalıkların erken teşhisi için yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi 2 yıl Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor 2 yıl James Cameron'dan bilim-kurgu filmleri ile ilgili belgesel 2 yıl Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle 2 yıl Samsung Galaxy A3 2017 ön incelemesi "Yeni yıla yeni Galaxy A3" 2 yıl Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor 2 yıl Ses dalgaları yayarak yangını söndürebilen cihaz geliştirildi 2 yıl Yeni MacBook Pro’lar batarya güven testlerini nihayet geçti 2 yıl Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak Sonraki Samsung'a yakın bir kaynak Galaxy Note 7′nin patlama sebebini açıkladı 2 yıl Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak 2 yıl BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi ön siparişe açıldı: Türkiye'de ne kadar? 2 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu 2 yıl Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak 2 yıl Google: Pixel telefonlardaki ses sorunu donanımsal 2 yıl Samsung’un veliahtına tutuklama talebi 2 yıl Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı 2 yıl LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak 2 yıl Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir 2 yıl ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor "UMTAS ve OMTAS hakkında her şey" 2 yıl Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor 2 yıl Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz 2 yıl Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor 2 yıl Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler 2 yıl Facebook, Oculus Rift'in çalıntı olduğu iddiasıyla karşı karşıya 2 yıl Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu 2 yıl Samsung, Galaxy C7 Pro'yu duyurdu, ön siparişler 16 Ocak'ta başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim