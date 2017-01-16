Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak

Geride bıraktığımız iki aylık süreçte oldukça fırtınalı günler geçiren döviz kurundaki yüksek tansiyon henüz dindirilebilmiş değil. Şu sıralar 3,75 ila 3,79 seviyelerinde gezinen dolardaki bu tırmanışın etkileri piyasadaki ürünlerde de hissedilir derecede kendini gösterecek.

Stokların bitmesiyle piyasaya sürülecek yeni cihazların yüzde 10 ile yüzde 13 civarında zamlanacağını belirten uzmanlar, fiyatlardaki artışın beklentilerin bir tık üzerinde olabileceğini dile getiriyorlar. Örneğin 4,599 TL etikete sahip 256 GB iPhone 7 modelinin yüzde 13'lük zam ile (597 TL) 5,200 TL seviyelerine çıkması düşünülüyor. Diğer taraftan 128 GB modeli 4.199 TL olan iPhone 7 Plus’ın ise 4,750 TL olacağı ifade ediliyor.

En son temmuz ayında TRT bandrol zammı uygulandı

Bunlara ek olarak ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de hesaba katıldığında fiyatların adeta uçuşa geçmesi bekleniyor. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanan kararla TRT bandrolünün kapsamı genişletildi ve böylelikle tablet ile akıllı telefonlara yüzde 2 oranında zam geldi.

2.8 TL olan dolar kuruna göre iPhone 6s 128 GB'ın fiyatı 3,899 TL’den 4,049 TL’ye, iPhone 6s Plus 128 GB ise 4,299 TL’den 4,449 TL dolaylarına yükselmişti. Ülke gündeminde yaşanan hareketlilikle birlikte ani sıçramalaradevam etmesi düşünülen dolar kurunun etkileri bu sene Zammın yürürlüğe girdiği 4 Temmuz tarihindeolan dolar kuruna göre iPhone 6s 128 GB'ın fiyatı 3,899 TL’den’ye, iPhone 6s Plus 128 GB ise 4,299 TL’dendolaylarına yükselmişti. Ülke gündeminde yaşanan hareketlilikle birlikte ani sıçramalaradevam etmesi düşünülen dolar kurunun etkileri bu sene tüketicilere olumsuz yansıyacak gibi görünüyor.