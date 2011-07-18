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Apple, yoluna düşük fiyatlı iPhone, iPhone 4 ve iPhone 5 ile devam edebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,9b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bu sene iPhone üzerinde izleyeceği yolla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Ünlü teknoloji sitesi BGR'ın çok güvenilir kaynağından aldığı bilgilere göre, Apple bu seneden itibaren akıllı telefon pazarında giriş, orta ve üst segmente hitap etmek üzere üç farklı iPhone modeli ile yoluna devam edecek.

Gelen bilgilere göre Apple, hali hazırda satışta olan iPhone 4 ve iPhone 3Gs'in yanına iPhone 4s adı verilen, iPhone 4'den daha gelişmiş bir modeli tanıtarak satışa sunacak. Fakat Apple'ın birçok ürün grubundan izlediği "yeni nesil-eski nesil" ayrımı bu seneden itibaren iPhone için geçerli olmayacak çünkü her üç modelde kullanıcılara giriş-orta ve üst segment çözümü olarak sunulacak. İddiaya göre Apple'ın kontratsız satılacak olan iPhone 3Gs için belirlediği fiyat ise 350 dolar iken 5.Nesil iPhone'un lansmanının gerçekleşeceği tarih ise Ağustos'un son dönemi...

5.Nesil iPhone'un iPhone 4'e göre çok daha farklı bir tasarıma sahip olacağı konusuna ise temkinli yaklaşan aynı kaynak, Apple'ın iPhone 5'de böyle bir tasarım değişikliğine gitmiş olsaydı, internete yeni nesil iPhone için hazırlanan kılıfların görsellerinin çoktan sızmış olması gerektiğine inanıyor.

Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook'un bu yılın başında yaptığı "iPhone'un zengin telefonu olmasını istemiyoruz" açıklamasıyla bağlantılı olarak Apple'ın mevcut iPhone 4 fiyatına 5.nesil iPhone'u, iPhone 4'ü ise 350 dolar ile 5.Nesil iPhone'un fiyatı arasında fiyatlandırarak daha geniş kitlelere ulaşması mümkün görünüyor.


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Megaslaughter 8 yıl en beğenilen
3 aydir falan Amerika'dayim ve rahatlikla soyleyebilirim ki 10 kisiden 9unda iphone var. Cunlu burda fiyati gercekten cok uygun. E Amerika'da yasayan adam zaten kontratli aliyor ve daha da uyguna geliyor. Samsung vb. Telefonlar cok daha pahali. HTC evo 3d falan mesela iphone'dan pahali. Turkiye'de satilan fiyata bakmayin. Turkiye'de zaten parasini gostermeye calisan sonradangorme cok oldugu icin insanlar 1800'de verir Chrysler'a da biner. Chrysler burada siradan bir arabayken, Turkiye'deki satis fiyati yuzunden gosteri amacli tercih ediliyor. O ustteki parasiyla hava atmaktan zevk alan arkadas. Sana bi tavsiye. American express kart cikar bir tane. Turkiye'deki kredi kartlarindan farki yok ama mekanlarda cikarip onla odersen havan olur. Hani yillik odemesi fazla olan bir kart ya herkes ne kadar odedigini anlar bilir. He belki vardir zaten tabii. :)
3 aydir falan Amerika'dayim ve rahatlikla soyleyebilirim ki 10 kisiden 9unda iphone var. Cunlu burda fiyati gercekten cok uygun. E Amerika'da yasayan adam zate...
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abjkli 8 yıl

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DH Misafiri 8 yıl
Klasör.:X:.
ayfon 4ün fiyatına ayfon 5 gelecekmiş.Bu durumda ayfon 5 yürkiyede 2000 tlyi rahat görecek hatta geçecek.Donanım konusunda bu parayı hakedemezse rakiplerinde var artık halin harap... ayfon 4ün fiyatı bakalım ne olacak.1000tlye düşermi? sanmıyorum.normalde 350 dolar 580 tl yapıyo kdv ile 680-700 felan yapar.Türkiyede bu fiyat 1000tlyi geçer 5in etkisiyle 1300 civarına düşse bile artık gelecekte bu fiyat yine yüksek kalacaktır.

arkadaşım senin ingilizcen yokmu o ayfon deil iphone olcak
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MAD MAX 8 yıl
garintsi
iPhoneu insanlar çoğunlukla yarattığı, tabiri caizse, karizmadan ötürü alıyor. Eğer iPhone düşük telefonlar üretilirse bence artık bir numarası kalmaz. iPhonea verilen paralar çoğunlukla iPhone adına veriliyor. Kimse gidip herkesin kolayca sahip olabileceği bir telefonun üst düzeyine yüksek para vermek istemez, alırsa daha düşük olanlarından alır herkes. Bence Apple böyle bir adım atmaz. Ben de iPhone kullanıyorum ve açık konuşmak gerekirse adı için, o arkadaki Apple logosu için kullanıyorum. Herkesin eline düşmesini istemem.

Sanki bana Reventon dan bahsediyor. Altı üstü bir telefon. Herkes kullansa ne olur kullanmasa ne olur. Bu kadar megaloman olmayın.
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sweatcan 8 yıl
dükkanda bir arkadaşımız var adamda kontör yok ama iphone 4 var :) fiyatlar düşerse oda almaz heralde cihazın hiç bişeyini kullanamıyor ama bir eleştir hemen başlar a4 işlemci şöyle ekran böyle hız uygulama :D sonuçta apple :D elmayı yemiş
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dmxerkan 8 yıl
garintsi
iPhoneu insanlar çoğunlukla yarattığı, tabiri caizse, karizmadan ötürü alıyor. Eğer iPhone düşük telefonlar üretilirse bence artık bir numarası kalmaz. iPhonea verilen paralar çoğunlukla iPhone adına veriliyor. Kimse gidip herkesin kolayca sahip olabileceği bir telefonun üst düzeyine yüksek para vermek istemez, alırsa daha düşük olanlarından alır herkes. Bence Apple böyle bir adım atmaz. Ben de iPhone kullanıyorum ve açık konuşmak gerekirse adı için, o arkadaki Apple logosu için kullanıyorum. Herkesin eline düşmesini istemem.

Arkadaşa şaşırmamak lazım. Çoğu iphone kullanıcısı bu komik mantıkla kullanıyor telefonlarını. Apple fanı bir arkadaşımla android,ios karşılaştırması yaparken hafıza kartı, çıkarılmayan batarya, kullanamayacagın bir bluetooth, flash desteği derken , çocuk en sonunda pes edip'' maddi gücüm var ondan iphone kullanıyorum'' demişti:) Parayı sokağa atmak maddi güçle alakalıymış. Devam edin.
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tanriseven 8 yıl
Apple sanırım Türkiye'de böyle bir yere sahip :) İlginç ama öyle.
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DH Misafiri 8 yıl
Ne cahilce yorumlar yapılmış. Arkadaki logo için alıyormuş ta ayağa düşmesini istemezmiş te.. Bizim insanımız hala bazı şeyleri sindiremedi. Telefonun pahalı olsa ve erişilmesi zor olsa bununla kim neden ilgilensin. Özellikleri için alıp kullanmak tamam ama bununla hava atmak düşüncesi çok cahilce ve 3. dünya ülkesi düşüncesi. Batıda kimse kimsenin ne kullandığına, kaç paraya aldığına aldırış etmiyor. Herkes herşeyi sindirmiş. İnsanlar birey olarak varlar telefonu pahalı arabası bilmemne diye değil. Daha kat edecek çok yolumuz var. Yazık..
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DH Misafiri 8 yıl
baba benim neden iphone um yok benim de bir iphone um olsun bana neden almıyorsunuz
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-YağmurAdam- 8 yıl
Artık çıksa şu yeni model çok iyi olacak. Her gün farklı farklı haber okuyoruz sağda solda.
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gamefry 8 yıl
arkadaslar kac yildir amerikadayim ben bile unuttum :) iphone fiyatlari o kadar sanildigi kadar ucuz degildi. unlocked almak istediginizde fiyatlar 900 dolar civarindaydi gectimiz aya kadar, fakat apple bir fiyat indirmesine giderek 650 dolara unlocked.cihaz satmaya basladi. kontratli ucuzdur dogrudur ama aldiginiz indirimin kat ve katini telefon operetorune odersiniz. htc ve samsung'un pahali oldugu yoktur. operatorlerde genelde fiyat su seviyededir;
2 yil sozlesmeli;
yeni cikmis telefonlar en ust seviyedeki iphone dahil; 299 dolar
orta seviye ciktikdan 3-4 ay sonra bu fiyata dusuyor teller ;199 dolar
hemen sonrasinda ise ; 99 dolara dusuyor.
ama iphone fiyatlari ust modeli cikana kadar aynidir.
sozlesmesiz herhangi akilli yeni model bir telefon almak isterseniz 599 dolar operator kilitlidir. unlocked telefonlar ise htc, samsung, lg vs. yeni modeller 700 dolardan baslar...

yani ucuz mal die bisey yok, hic bi yerde ama gelir seviyesi yuksek oldugu icin rahat almak imkani var insanlarda...
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Megaslaughter 8 yıl
Burada su an iphone'u bildiginiz gibi 650$ gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Ki burada 650$ 650lira bile degil eger burda calisiyor ve dolar kazaniyorsaniz. Ki alanlar anlasmali aliyor. Hem telefon ucuza geliyor hem uygun fiyata konusuyorlar. :) Turkiye'de gercekten neden 1800 lira gibi bir fiyata satiliyor anlamis degilim. Burada o fiyata macbook pro aliyorsunuz gerisini siz dusunun. :))
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Emin83 8 yıl
Valla artık bu forumda ıphone haberi verilmesin arkadaş.Sanki androidi yazanlarla ios yazanlar kavga ediyor.Kım ne isterse onu kullanır ona para verır cok verır az verır nedir bu kavga bırakın ya adamlar ıstedıgını kullansın.Bırde bızde su var sen ıphone kullanıyorsun dıye adam laf edıyorsa bırak etsın babamın şirketimi apple.Sen mutluysan sorun yok.Neden ınsanların tercıhlerı bu kadar cok elestırılıyor anlamadım.
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Ozbey48 8 yıl Emin83
Emin83
Valla artık bu forumda ıphone haberi verilmesin arkadaş.Sanki androidi yazanlarla ios yazanlar kavga ediyor.Kım ne isterse onu kullanır ona para verır cok verır az verır nedir bu kavga bırakın ya adamlar ıstedıgını kullansın.Bırde bızde su var sen ıphone kullanıyorsun dıye adam laf edıyorsa bırak etsın babamın şirketimi apple.Sen mutluysan sorun yok.Neden ınsanların tercıhlerı bu kadar cok elestırılıyor anlamadım.

Su ana kadar forumda Gordugum en guzel yazi... Tebrik ederim gercekten
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