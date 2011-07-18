Apple, yoluna düşük fiyatlı iPhone, iPhone 4 ve iPhone 5 ile devam edebilir

Apple'ın bu sene iPhone üzerinde izleyeceği yolla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Ünlü teknoloji sitesi BGR'ın çok güvenilir kaynağından aldığı bilgilere göre, Apple bu seneden itibaren akıllı telefon pazarında giriş, orta ve üst segmente hitap etmek üzere üç farklı iPhone modeli ile yoluna devam edecek.

Gelen bilgilere göre Apple, hali hazırda satışta olan iPhone 4 ve iPhone 3Gs'in yanına iPhone 4s adı verilen, iPhone 4'den daha gelişmiş bir modeli tanıtarak satışa sunacak. Fakat Apple'ın birçok ürün grubundan izlediği "yeni nesil-eski nesil" ayrımı bu seneden itibaren iPhone için geçerli olmayacak çünkü her üç modelde kullanıcılara giriş-orta ve üst segment çözümü olarak sunulacak. İddiaya göre Apple'ın kontratsız satılacak olan iPhone 3Gs için belirlediği fiyat ise 350 dolar iken 5.Nesil iPhone'un lansmanının gerçekleşeceği tarih ise Ağustos'un son dönemi...

5.Nesil iPhone'un iPhone 4'e göre çok daha farklı bir tasarıma sahip olacağı konusuna ise temkinli yaklaşan aynı kaynak, Apple'ın iPhone 5'de böyle bir tasarım değişikliğine gitmiş olsaydı, internete yeni nesil iPhone için hazırlanan kılıfların görsellerinin çoktan sızmış olması gerektiğine inanıyor.

Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook'un bu yılın başında yaptığı "iPhone'un zengin telefonu olmasını istemiyoruz" açıklamasıyla bağlantılı olarak Apple'ın mevcut iPhone 4 fiyatına 5.nesil iPhone'u, iPhone 4'ü ise 350 dolar ile 5.Nesil iPhone'un fiyatı arasında fiyatlandırarak daha geniş kitlelere ulaşması mümkün görünüyor.