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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple zorunluluğu kaldırdı: iMovie, OpenCL desteği bulunmayan Mac'lere yüklenebilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple zorunluluğu kaldırdı: iMovie, OpenCL desteği bulunmayan Mac'lere yüklenebilecek

Apple, iLife paketinin bir parçası olan, sevilen video düzenleme aracı iMovie'yi güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte iMovie artık daha fazla sayıda Mac'e destek sunabiliyor.

Daha öncesinde iMovie, OpenCL destekli grafik yongasına sahip olmayan Mac'lere yüklenemiyor. Nelerdi bu modeller ? 2007 Orta/Sonu MacBook Pro, 2007 Orta ve 2008 Başı iMac'ler, 2008 Başı Mac Pro.

Ancak Apple, son güncelleme ile birlikte OpenCL zorunluluğunu kaldırarak iMovie'nin yukarıda bahsi geçen modellere de yüklenebilmesinin önünü açtı.

Mac App Store'dan 15 dolara satılan iMovie'nin mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

iMovie - Apple
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LilTunechi 6 yıl

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PsychicPower 6 yıl
dreampowder
Tim Cookun sağolsun tek dünya emeli kullanıcıdan çok hissedarları memnun etmek. Steve Jobs sonrası apple da farkettiyseniz eskiden olmayan bir özellik geldi applea: Cihazınız eskiyse yeni özellikler veya yazılımlar o cihazda çalışmıyor.. Hayır cihazınız donanımsal olarak yetersiz olduğundan değil, apple yeni cihaz almanızı istediğinden! (bkz: Airdrop) (bkz: Haritalarda Turn-by-Turn özelliğinin sadece 4s ve yukarısnda olması) (bkz: Siri) sürer gider...

Malesef çok yanlış bir yere yazmışsın bu yorumu. Mac kanadında işler tam tersi şekilde, gelen birçok yenilik eski cihazlara da yansıyor. Tim Cook'u suçlamak yersiz. Zira sizin veya benim Apple'ın nasıl yönetildiğiyle ilgili bir fikrimiz yok.
1 Yanıt Yanıtla
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dreampowder 6 yıl PsychicPower
PsychicPower

dreampowder

Tim Cookun sağolsun tek dünya emeli kullanıcıdan çok hissedarları memnun etmek. Steve Jobs sonrası apple da farkettiyseniz eskiden olmayan bir özellik geldi applea: Cihazınız eskiyse yeni özellikler veya yazılımlar o cihazda çalışmıyor.. Hayır cihazınız donanımsal olarak yetersiz olduğundan değil, apple yeni cihaz almanızı istediğinden! (bkz: Airdrop) (bkz: Haritalarda Turn-by-Turn özelliğinin sadece 4s ve yukarısnda olması) (bkz: Siri) sürer gider...


Malesef çok yanlış bir yere yazmışsın bu yorumu. Mac kanadında işler tam tersi şekilde, gelen birçok yenilik eski cihazlara da yansıyor. Tim Cook'u suçlamak yersiz. Zira sizin veya benim Apple'ın nasıl yönetildiğiyle ilgili bir fikrimiz yok.

hocam beni bir mac forumundan araştır istersen
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Apple tüm tabuları yıkıyor.
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dreampowder 6 yıl
Tim Cook'un sağolsun tek dünya emeli kullanıcıdan çok hissedarları memnun etmek. Steve Jobs sonrası apple da farkettiyseniz eskiden olmayan bir özellik geldi apple'a: Cihazınız eskiyse yeni özellikler veya yazılımlar o cihazda çalışmıyor..

Hayır cihazınız donanımsal olarak yetersiz olduğundan değil, apple yeni cihaz almanızı istediğinden!

(bkz: Airdrop)
(bkz: Haritalarda Turn-by-Turn özelliğinin sadece 4s ve yukarısnda olması)
(bkz: Siri)
sürer gider...
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