Apple zorunluluğu kaldırdı: iMovie, OpenCL desteği bulunmayan Mac'lere yüklenebilecek

Haber Editörü
Apple, iLife paketinin bir parçası olan, sevilen video düzenleme aracı iMovie'yi güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte iMovie artık daha fazla sayıda Mac'e destek sunabiliyor.
Daha öncesinde iMovie, OpenCL destekli grafik yongasına sahip olmayan Mac'lere yüklenemiyor. Nelerdi bu modeller ? 2007 Orta/Sonu MacBook Pro, 2007 Orta ve 2008 Başı iMac'ler, 2008 Başı Mac Pro.
Ancak Apple, son güncelleme ile birlikte OpenCL zorunluluğunu kaldırarak iMovie'nin yukarıda bahsi geçen modellere de yüklenebilmesinin önünü açtı.
Mac App Store'dan 15 dolara satılan iMovie'nin mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:iMovie - Apple
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Malesef çok yanlış bir yere yazmışsın bu yorumu. Mac kanadında işler tam tersi şekilde, gelen birçok yenilik eski cihazlara da yansıyor. Tim Cook'u suçlamak yersiz. Zira sizin veya benim Apple'ın nasıl yönetildiğiyle ilgili bir fikrimiz yok.
hocam beni bir mac forumundan araştır istersen
Hayır cihazınız donanımsal olarak yetersiz olduğundan değil, apple yeni cihaz almanızı istediğinden!
(bkz: Airdrop)
(bkz: Haritalarda Turn-by-Turn özelliğinin sadece 4s ve yukarısnda olması)
(bkz: Siri)
sürer gider...