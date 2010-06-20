Apple ayda 1,2 milyon iPad üretiyor

Üretim miktarı gösteriyor ki; Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyonluk satış sayısını aşan iPad, 2010 yılında beklenenden çok daha yüksek bir satış sayısına ulaşabilir.
Digitimes'ın analistlerinden Kuo Ming-Chi'e dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretimi satışa sunulduğu ilk aylardaki 700,000'den 1,2 milyona kadar yükseldi ve yıl sonuna kadar bu sayı 2,5 milyona yükselebilir. Gazetenin analisti ayrıca iPad'in 9.7 inçlik ekranının dokunmatik bileşenlerle birlikte yaklaşık 80-90 dolara maledildiğini ifade ediyor.
LG Electronics'in Şubat'ta 300,000; Mart ayında 470,000; Nisan ayında 700,000; Mayıs ayında da 900,000'e yakın 9.7 inçlik iPad ekranı ürettiğini belirten Digitimes, gelecek aydan itibaren Samsung'un da 300,000'lik üretim ile iPad'e ekran üretimine başlayacağını da duyurdu.
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Neredeyse 3.5 sn de bir ipad üretiliyor .Fotokopi bile bundan daha kısa sürede çekilmez.Biraz abartı mı var acaba..
cihaz zaten saha testlerinde 12 saate kadar pil omru sunmamis miydi ?
Google Nexus One 'da gördüm amoled ekranı.
Umarım iphone'da asla amoled ekran olmaz...
Iphone'un yeni LED aydınlatmalı IPS ekranı, AMOLED ekrandan çok daha iyi, çok daha kullanışlı...
Ipad'in ekranı LED - IPS, ve gördüğüm 2 amoled ekranın ikisinden de çok daha iyi...
Amoled'in siyah renkleri daha iyi. Ama IPS ekran üzerinde renkler daha gerçek, ayrıca görüş açısı sorunu hiç yok, ayrıca amoled'deki 'Gündüz dışarıda görünmezlik' özellği IPS ekranlarda yok, ayrıca IPS ekranlar daha yüksek çözünürlüğe ulaşabiliyor.
ikisi alakasız cihazlar olduğu için, zerre kadar etkilenmez Ipad satışları.