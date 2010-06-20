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Apple ayda 1,2 milyon iPad üretiyor

8 yıl
6,4b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Üretim miktarı gösteriyor ki; Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyonluk satış sayısını aşan iPad, 2010 yılında beklenenden çok daha yüksek bir satış sayısına ulaşabilir.

Digitimes'ın analistlerinden Kuo Ming-Chi'e dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretimi satışa sunulduğu ilk aylardaki 700,000'den 1,2 milyona kadar yükseldi ve yıl sonuna kadar bu sayı 2,5 milyona yükselebilir. Gazetenin analisti ayrıca iPad'in 9.7 inçlik ekranının dokunmatik bileşenlerle birlikte yaklaşık 80-90 dolara maledildiğini ifade ediyor.

LG Electronics'in Şubat'ta 300,000; Mart ayında 470,000; Nisan ayında 700,000; Mayıs ayında da 900,000'e yakın 9.7 inçlik iPad ekranı ürettiğini belirten Digitimes, gelecek aydan itibaren Samsung'un da 300,000'lik üretim ile iPad'e ekran üretimine başlayacağını da duyurdu.


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Dances with Wolves 8 yıl
İphone ipad o kadar etkilemez birbirlerinin satışlarını iki ürünü alsam beklentilerim farklı olur
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sahafiec 8 yıl
...
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TAVCI 8 yıl
Zengının parası zugurdun cenesını yorarmıs :)
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DH Misafiri 8 yıl
günde 40000 ipad üretmek çok acayip bi fabrika gerektirir heralde.müthiş bir rakam.
Neredeyse 3.5 sn de bir ipad üretiliyor .Fotokopi bile bundan daha kısa sürede çekilmez.Biraz abartı mı var acaba..
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bilalMW 8 yıl
buna para verilirmi ya ipad'e verilen paraya yazıkkk
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06fthtky 8 yıl
3gs ustune 1000 tl verip 4g almak yerine 1000 tl ye ipad almak iyi bi alternatif aslinda.
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santanio 8 yıl
3g-3gs si olup bunu almayı düşünen önce 4g yi cazip bulup pad i erteleyebilir...
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Batuist 8 yıl
samsung super amoled üretsin bari ekranları.. daha yerinde olur.. 9 saatlik pil ömrü 12 sate rahat çıkardı herhalde...
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alimakkaya 8 yıl

Batuist

samsung super amoled üretsin bari ekranları.. daha yerinde olur.. 9 saatlik pil ömrü 12 sate rahat çıkardı herhalde...


cihaz zaten saha testlerinde 12 saate kadar pil omru sunmamis miydi ?
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Centauri 8 yıl

Batuist

samsung super amoled üretsin bari ekranları.. daha yerinde olur.. 9 saatlik pil ömrü 12 sate rahat çıkardı herhalde...


Google Nexus One 'da gördüm amoled ekranı.
Umarım iphone'da asla amoled ekran olmaz...

Iphone'un yeni LED aydınlatmalı IPS ekranı, AMOLED ekrandan çok daha iyi, çok daha kullanışlı...
Ipad'in ekranı LED - IPS, ve gördüğüm 2 amoled ekranın ikisinden de çok daha iyi...

Amoled'in siyah renkleri daha iyi. Ama IPS ekran üzerinde renkler daha gerçek, ayrıca görüş açısı sorunu hiç yok, ayrıca amoled'deki 'Gündüz dışarıda görünmezlik' özellği IPS ekranlarda yok, ayrıca IPS ekranlar daha yüksek çözünürlüğe ulaşabiliyor.
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bilgehankalkan 8 yıl
iPhone 4 çıkınca iPad satışlarının yavaşlayacağını tahmin ediyorum çünkü iPhone 4 bundan daha üstün ve daha ufak, taşımak için iPhone daha avantajlı.
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Centauri 8 yıl

bilgehankalkan

iPhone 4 çıkınca iPad satışlarının yavaşlayacağını tahmin ediyorum çünkü iPhone 4 bundan daha üstün ve daha ufak, taşımak için iPhone daha avantajlı.


ikisi alakasız cihazlar olduğu için, zerre kadar etkilenmez Ipad satışları.
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