Apple ayda 1,2 milyon iPad üretiyor

Üretim miktarı gösteriyor ki; Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyonluk satış sayısını aşan iPad, 2010 yılında beklenenden çok daha yüksek bir satış sayısına ulaşabilir.

Digitimes'ın analistlerinden Kuo Ming-Chi'e dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretimi satışa sunulduğu ilk aylardaki 700,000'den 1,2 milyona kadar yükseldi ve yıl sonuna kadar bu sayı 2,5 milyona yükselebilir. Gazetenin analisti ayrıca iPad'in 9.7 inçlik ekranının dokunmatik bileşenlerle birlikte yaklaşık 80-90 dolara maledildiğini ifade ediyor.

LG Electronics'in Şubat'ta 300,000; Mart ayında 470,000; Nisan ayında 700,000; Mayıs ayında da 900,000'e yakın 9.7 inçlik iPad ekranı ürettiğini belirten Digitimes, gelecek aydan itibaren Samsung'un da 300,000'lik üretim ile iPad'e ekran üretimine başlayacağını da duyurdu.