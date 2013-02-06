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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Jailbreak açıklaması

6 yıl
3,8b
1
108
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Jailbreak açıklaması

evasi0n ile iOS 6.x'nin üretici dışında üçüncü şahısların cihaz üzerinde önemli değişiklikler yapabilmesinin yolu açılmasıyla birlikte Apple cephesinden resmi bir uyarı geldi. Özellikle Amerika'da bu işlemin legal olmadığını kanıtlamak için uzun süredir uğraş veren Cupertino'lu teknoloji devi, yayınladığı açıklama ile kullanıcıları uyardı.

iOS'in iPhone, iPad ve iPod Touch'ın en stabil şekilde çalışabilmesi için özel olarak tasarlandığını hatırlatan Apple, yetkisiz modifikasyonların iOS üzerinde aşağıdaki sorunlar başta olmak üzere, birçok soruna sebep olabileceğinin altını çizdi.

  1. Kararsızlık: Cihaz ya da uygulamalar, beklenmeyen anda kapanabilir, donabilir ya da veri kaybına sebep olabilir.
  2. Güvenlik Zaafları: Üçüncü kişiler, cihaz üzerindeki kişisel bilgilere ulaşabilir, cihaza zarar verebilir, cihazın bağlı olduğu kablosuz ağa saldırabilir.
  3. Daha Kısa Pil Ömrü: Yetkisiz modifikasyonlar, cihaz pillerinin çevrimlerini daha hızlı tüketip kısa sürede ciddi performans kaybına sebep olur.
  4. Sağlıksız Ses ve Data Transferi: Beklenmedik şekilde çağrı sonlanması, daha yavaş veri transfer hızları ya da konum verilerinde ciddi sapmalar meydana gelebilir.
  5. Yerleşik Uygulamaların ve Servislerin Çalışmasında Bozulma: Sesli Mesaj, Hava Durumu ve Borsa gibi yerleşik servisler, çalışmayabilir. Ayrıca diğer 3.parti yazılımların Apple Push Notifications üzerinden aldıkları bildirimlerin kullanıcıya iletilmesinde sıkıntı yaşanabilir. Benzer sıkıntılar iCloud ve Exchange hesapları gibi sürekli eşzamanlı kalması gereken hesapların çalışmasında aksama meydana gelebilir.
  6. Sistem Güncellemelerinden Mahrum Kalma: Yetkisiz modifikasyonlar, iOS'de ve cihaz üzerinde kalıcı zarara sebep olması halinde, cihazlar Apple'ın gelecek sistem güncellemelerinden faydalanamaz.

Apple, bu sorunların yanı sıra iOS üzerine yapılacak herhangi bir yetkisiz modifikasyonun, Apple ve son kullanıcı arasındaki lisans anlaşmasına aykırı olduğunu ve firmanın tek taraflı olarak iPhone, iPad ve iPod Touch'a servis kısıtlaması yapabilme hakkını sahip olduğunun hatırlattı.


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9888 6 yıl en beğenilen
Apple hala satışlarının neredeyse yarısının jailbreak sayesinde olduğunu anlayamamış.
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iphoneuss2 6 yıl
Aslında değişik bir bakış açısı ile konuya bakmak istiyorum.

Apple burda Jailbreak yapan kullanıcıları, karşılaşacakları sorunlara ve güvenlik zaaflarına karşı uyarıyor öyle değil mi?

Peki ya Jailbreak'li olmayan kullanıcılarına ne olacak? Onlar çok mu güvenli?

Ben bir iPhone buldum diyelim; jailbreaksiz. Eve gittim ve Jailbreak yaptım. Bu cihazın dosya sistemine erişip kişiler listesi, taslaklar, geotagging degerleri ile gerek harita, gerek çekilen resimlerin ve hatta atılan tweetlerin konumlarına ulaşabilirim. Aynı zamanda taslaklardan SMS ve maile kadar, Safari'de kullanıcı adları (şifreler hariç) ve çerezlere; favorilere kadar didik didik araştırabilirim. Ulan (!) bunu da geçtim otomatik düzeltme ile düzeltilen kelimelere ulaşıp cihaz sahibinin neler yazmaya çalıştığını bile bulabilirim. Bunlar gibi büyük küçük birçok kisisel bilgilere erişme imkanımız var.

Ama hayır, artık bunları yapamam. Neden mi? Çünkü yeni Jailbreak aracı Evasi0n'da tuş kilidi aktif olan cihazlarda parola girilmeyene kadar Jailbreak işlemi yapılmıyor. Dolayısıyla da bu yukarıda saydığım başlıca verilere ulaşılamıyor.

Boşver JBcileri, JB'siz iCihazları bile gel gör ki Jailbreak halkı koruyor...

Peki Apple bu konuda kendilerini benimseyen, iCihazi olduğu gibi kullanan kullanıcıları nasıl bu gibi dış etkenlerden koruyor? Koruyabiliyor mu?

Vs.vs...
Aslında değişik bir bakış açısı ile konuya bakmak istiyorum.Apple burda Jailbreak yapan kullanıcıları, karşılaşacakları sorunlara ve güvenlik z...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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iphoneuss2 6 yıl gduman
gduman
TR Ramon
Bizim orda kaynak gösterilmeyen habere hurafe derler...

Sayın editörüm rica etsem kaynağı paylaşır mısınız? Apple Press Info'da böyle bir duyuru yok (Apple.com/pr).



Sence bu bir basin aciklamasi olabilir mi ki bunu pr da ariyorsun.

support.apple.com/...

Ben mesajımı sildim, dövseydin bari...

Apple bu (gibi) açıklamayı aslında 3GS devrinde yapmıştı anlayacağın mağara.gif sadece bu hafta güncellenmiş. Hepsi bu.

Ayrıca kaynak sormakta sorun yok malum DH burası ve editörlerimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekir. Bu gibi (resmi açıklama) konularda kaynak gösterilmesi sence olması gereken değil mi? Buna vurgu yapılması yerinde olur bu da editörlerimize haberlerinde kaynak gösterme sorumluluklarını hatırlatır (sorumluluktan ziyade etik davranış diyelim).

Kaynak göstermenin emeğe saygı bakımından bir değeri daha var ama tabi bu konu ile alakası yok...
gdumanTR RamonBizim orda kaynak gösterilmeyen habere hurafe derler...Sayın editörüm rica etsem kaynağı payla...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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fthkn 6 yıl
jailbreak'in bile apple'in icadı olduğunu düşünüyorum ama akşam akşam komplo teorisi üretmek istemiyorum.
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leopard10 6 yıl
9888
Apple hala satışlarının neredeyse yarısının jailbreak sayesinde olduğunu anlayamamış.

Oyle bir sey olsaydi millet gider android alirdi gene dedigin olsaydi installaous ve apptrackr kapanmazdi
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K.B.R.O 6 yıl
Sadece teknolojiye merakli kisiler jb yapiyor. Apple'in satislarinla jb oraninin bir alakasi yok. Neredeyse cogu kizin elinde var iphone var, sizce kaci jb yapiyor ? Veya abd'nin kacta kaci jb yapiyor ?

Inceleme yapanlar, isi teknoloji olanlar, bu tarz seylere merakli olanlar yapiyor sadece.
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Aykutikula 6 yıl
adamların dediklerinin hepsi doğru iphonema jailbreak yapmıştım telefon kapayı yemişti birden bire kapanma ,hızlı pil tükeitmi ogünden beri normal kullanıyorum zaten oyunların fiyatı çok ucuz
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Cool Boy 6 yıl
Zaten bu JB yi çıkaran korsan takımı da bu işten elini ayağını çekti mi daha çok bekleriz biz JB çıkacak diye.
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The DarkMaster 6 yıl
gduman
Find my iphone un ne sim kartla ne de bilinen wifi agi ile alakasi var. cihaz 1000000 km otede bile internete baglansa baglandigi an kitlenir kullanim disi kalir. Destekli sallamak lazim yani.

Cihaz Dünya'nın yeryüzünde yahut atmosferi içerisinde bulunduğu sürece asla 1000000 km ötede olamaz.
Kaynak : sorugonder.com/...
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Senceru 6 yıl
Boş konuşacaklarına izin versinler oynayalım telefonla istediğimiz gibi. Böyle geliştirilmiş önemli appleri app store'a ekllesinler verelim parasını alalım stabil şekilde..

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gduman 6 yıl The DarkMaster
The DarkMaster

gduman

Find my iphone un ne sim kartla ne de bilinen wifi agi ile alakasi var. cihaz 1000000 km otede bile internete baglansa baglandigi an kitlenir kullanim disi kalir. Destekli sallamak lazim yani.


Cihaz Dünya'nın yeryüzünde yahut atmosferi içerisinde bulunduğu sürece asla 1000000 km ötede olamaz.

Kaynak : sorugonder.com/...

hee arkadaşım heee aferim bravo sana, hadi dön kuma tekrar
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teramit 6 yıl
9888
Apple hala satışlarının neredeyse yarısının jailbreak sayesinde olduğunu anlayamamış.

ios cihazların sadece %5 i jailbreak yapıyor siz nerden çıkardınız jb yapanların bu kadar çok olduğunu o yapanların çoğuda unlock için macburen yapıyor.
sallamayalım lütfen.
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Cool Boy 6 yıl
Apple bu konuda konuşmasın artık yahu!! Bizde biliyoruz nelere sebep olacağını.. Kaç aydır Cydia hasreti çekiyoruz biz :)
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Özgür Güneş 6 yıl
JB in ne manası kaldı anlamıyorum, installous kapandı, 25pp den bütün programlar jb siz indirilebiliyor, biri bana net olarak jb in yararlarını anlatabilir mi?
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iphoneuss2 6 yıl Özgür Güneş
Özgür Güneş

JB in ne manası kaldı anlamıyorum, installous kapandı, 25pp den bütün programlar jb siz indirilebiliyor, biri bana net olarak jb in yararlarını anlatabilir mi?

Bildirim merkezine Mail, Twitter ve RSS desteği kuruyorum ayrıca akıllı telefonlarda standard olan kısa yol toggle'ları yüklüyorum ve bunların hepsini Cydia'dan bulunan bir uygulama yapıyor anlayacağın kompleksli bur durum yok ama rahat kullanım ve kolay erişim için sundukları paha biçilmez.

Bir de AirPlay için yine Cydia'dan küçük bir yazılım kuruyorum bu da AirPlay özelliği olmayan uygulamaları Apple TV ile TV ekranına taşıyor. Bazı vazgeçilmez AppStore uygulamalarım var ve kesinlikle bunları TV'ye aktarmak isterim...

Sırf bu iki işlem için deyim yerindeyse JB benim için maalesef bir zorunluluk; seçenek değil...

Şayet JB yapma imkanım olmasaydı yine iPhone alırdım ama JB varsa ve bana bu rahat kullanım & kolay erişimi sunuyorsa neden bundan geri kalayım? Tüm bunları sadece beş dakikalık işlem ile başarıyorum...

Vs.vs..
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gduman 6 yıl
Find my iphone un ne sim kartla ne de bilinen wifi agi ile alakasi var. cihaz 1000000 km otede bile internete baglansa baglandigi an kitlenir kullanim disi kalir. Destekli sallamak lazim yani.
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iphoneuss2 6 yıl gduman
gduman
Find my iphone un ne sim kartla ne de bilinen wifi agi ile alakasi var. cihaz 1000000 km otede bile internete baglansa baglandigi an kitlenir kullanim disi kalir. Destekli sallamak lazim yani.

Find My iPhone'un Sim Kart ne de bilinen WiFi ile ne alakası var diyorsun sonra da "internete bağlanırsa" diyorsun. İyi de, internete bağlanması için zaten SİM karta veya WiFi ağına bağlı olması gerekmez mi? Şimdi düştü mü? Jeton...

Bir de "destekli sallamak lazım" demişsin. Ayıp ediyorsun. Bu konuda yazdıklarımı tekrar; tek tek okuman dileğiyle. Buna ihtiyacın var. Bundan sonra da kendilerine ithafen yazdığında kullanıcılarından alıntı yap. Böyle hoş olmuyor...
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