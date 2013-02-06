Apple'dan Jailbreak açıklaması

evasi0n ile iOS 6.x'nin üretici dışında üçüncü şahısların cihaz üzerinde önemli değişiklikler yapabilmesinin yolu açılmasıyla birlikte Apple cephesinden resmi bir uyarı geldi. Özellikle Amerika'da bu işlemin legal olmadığını kanıtlamak için uzun süredir uğraş veren Cupertino'lu teknoloji devi, yayınladığı açıklama ile kullanıcıları uyardı.

iOS'in iPhone, iPad ve iPod Touch'ın en stabil şekilde çalışabilmesi için özel olarak tasarlandığını hatırlatan Apple, yetkisiz modifikasyonların iOS üzerinde aşağıdaki sorunlar başta olmak üzere, birçok soruna sebep olabileceğinin altını çizdi.

Kararsızlık: Cihaz ya da uygulamalar, beklenmeyen anda kapanabilir, donabilir ya da veri kaybına sebep olabilir. Güvenlik Zaafları: Üçüncü kişiler, cihaz üzerindeki kişisel bilgilere ulaşabilir, cihaza zarar verebilir, cihazın bağlı olduğu kablosuz ağa saldırabilir. Daha Kısa Pil Ömrü: Yetkisiz modifikasyonlar, cihaz pillerinin çevrimlerini daha hızlı tüketip kısa sürede ciddi performans kaybına sebep olur. Sağlıksız Ses ve Data Transferi: Beklenmedik şekilde çağrı sonlanması, daha yavaş veri transfer hızları ya da konum verilerinde ciddi sapmalar meydana gelebilir. Yerleşik Uygulamaların ve Servislerin Çalışmasında Bozulma: Sesli Mesaj, Hava Durumu ve Borsa gibi yerleşik servisler, çalışmayabilir. Ayrıca diğer 3.parti yazılımların Apple Push Notifications üzerinden aldıkları bildirimlerin kullanıcıya iletilmesinde sıkıntı yaşanabilir. Benzer sıkıntılar iCloud ve Exchange hesapları gibi sürekli eşzamanlı kalması gereken hesapların çalışmasında aksama meydana gelebilir. Sistem Güncellemelerinden Mahrum Kalma: Yetkisiz modifikasyonlar, iOS'de ve cihaz üzerinde kalıcı zarara sebep olması halinde, cihazlar Apple'ın gelecek sistem güncellemelerinden faydalanamaz.

Apple, bu sorunların yanı sıra iOS üzerine yapılacak herhangi bir yetkisiz modifikasyonun, Apple ve son kullanıcı arasındaki lisans anlaşmasına aykırı olduğunu ve firmanın tek taraflı olarak iPhone, iPad ve iPod Touch'a servis kısıtlaması yapabilme hakkını sahip olduğunun hatırlattı.