Apple'dan Jailbreak açıklaması

evasi0n ile iOS 6.x'nin üretici dışında üçüncü şahısların cihaz üzerinde önemli değişiklikler yapabilmesinin yolu açılmasıyla birlikte Apple cephesinden resmi bir uyarı geldi. Özellikle Amerika'da bu işlemin legal olmadığını kanıtlamak için uzun süredir uğraş veren Cupertino'lu teknoloji devi, yayınladığı açıklama ile kullanıcıları uyardı.
iOS'in iPhone, iPad ve iPod Touch'ın en stabil şekilde çalışabilmesi için özel olarak tasarlandığını hatırlatan Apple, yetkisiz modifikasyonların iOS üzerinde aşağıdaki sorunlar başta olmak üzere, birçok soruna sebep olabileceğinin altını çizdi.
- Kararsızlık: Cihaz ya da uygulamalar, beklenmeyen anda kapanabilir, donabilir ya da veri kaybına sebep olabilir.
- Güvenlik Zaafları: Üçüncü kişiler, cihaz üzerindeki kişisel bilgilere ulaşabilir, cihaza zarar verebilir, cihazın bağlı olduğu kablosuz ağa saldırabilir.
- Daha Kısa Pil Ömrü: Yetkisiz modifikasyonlar, cihaz pillerinin çevrimlerini daha hızlı tüketip kısa sürede ciddi performans kaybına sebep olur.
- Sağlıksız Ses ve Data Transferi: Beklenmedik şekilde çağrı sonlanması, daha yavaş veri transfer hızları ya da konum verilerinde ciddi sapmalar meydana gelebilir.
- Yerleşik Uygulamaların ve Servislerin Çalışmasında Bozulma: Sesli Mesaj, Hava Durumu ve Borsa gibi yerleşik servisler, çalışmayabilir. Ayrıca diğer 3.parti yazılımların Apple Push Notifications üzerinden aldıkları bildirimlerin kullanıcıya iletilmesinde sıkıntı yaşanabilir. Benzer sıkıntılar iCloud ve Exchange hesapları gibi sürekli eşzamanlı kalması gereken hesapların çalışmasında aksama meydana gelebilir.
- Sistem Güncellemelerinden Mahrum Kalma: Yetkisiz modifikasyonlar, iOS'de ve cihaz üzerinde kalıcı zarara sebep olması halinde, cihazlar Apple'ın gelecek sistem güncellemelerinden faydalanamaz.
Apple, bu sorunların yanı sıra iOS üzerine yapılacak herhangi bir yetkisiz modifikasyonun, Apple ve son kullanıcı arasındaki lisans anlaşmasına aykırı olduğunu ve firmanın tek taraflı olarak iPhone, iPad ve iPod Touch'a servis kısıtlaması yapabilme hakkını sahip olduğunun hatırlattı.
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Apple burda Jailbreak yapan kullanıcıları, karşılaşacakları sorunlara ve güvenlik zaaflarına karşı uyarıyor öyle değil mi?
Peki ya Jailbreak'li olmayan kullanıcılarına ne olacak? Onlar çok mu güvenli?
Ben bir iPhone buldum diyelim; jailbreaksiz. Eve gittim ve Jailbreak yaptım. Bu cihazın dosya sistemine erişip kişiler listesi, taslaklar, geotagging degerleri ile gerek harita, gerek çekilen resimlerin ve hatta atılan tweetlerin konumlarına ulaşabilirim. Aynı zamanda taslaklardan SMS ve maile kadar, Safari'de kullanıcı adları (şifreler hariç) ve çerezlere; favorilere kadar didik didik araştırabilirim. Ulan (!) bunu da geçtim otomatik düzeltme ile düzeltilen kelimelere ulaşıp cihaz sahibinin neler yazmaya çalıştığını bile bulabilirim. Bunlar gibi büyük küçük birçok kisisel bilgilere erişme imkanımız var.
Ama hayır, artık bunları yapamam. Neden mi? Çünkü yeni Jailbreak aracı Evasi0n'da tuş kilidi aktif olan cihazlarda parola girilmeyene kadar Jailbreak işlemi yapılmıyor. Dolayısıyla da bu yukarıda saydığım başlıca verilere ulaşılamıyor.
Boşver JBcileri, JB'siz iCihazları bile gel gör ki Jailbreak halkı koruyor...
Peki Apple bu konuda kendilerini benimseyen, iCihazi olduğu gibi kullanan kullanıcıları nasıl bu gibi dış etkenlerden koruyor? Koruyabiliyor mu?
Vs.vs...
Ben mesajımı sildim, dövseydin bari...
Apple bu (gibi) açıklamayı aslında 3GS devrinde yapmıştı anlayacağın mağara.gif sadece bu hafta güncellenmiş. Hepsi bu.
Ayrıca kaynak sormakta sorun yok malum DH burası ve editörlerimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekir. Bu gibi (resmi açıklama) konularda kaynak gösterilmesi sence olması gereken değil mi? Buna vurgu yapılması yerinde olur bu da editörlerimize haberlerinde kaynak gösterme sorumluluklarını hatırlatır (sorumluluktan ziyade etik davranış diyelim).
Kaynak göstermenin emeğe saygı bakımından bir değeri daha var ama tabi bu konu ile alakası yok...