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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için güvenlik güncellemeleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7,5b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için güvenlik güncellemeleri

OS X Mavericks'i birkaç ay içerisinde son kullanıcıyla buluşturacak olan Apple, işletim sisteminin daha önceki sürümleriyle ilgili sürümlerine tam destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Apple, OS X'in son üç sürümü için kritik olarak nitelediği güvenlik güncellemesi yayınladı.

Apple'ın açıklamlarına göre Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için ayrı ayrı yayınlanan güvenlik güncellemesini tüm kullanıcıların yüklemesi öneriliyor.

Aşağıdaki bağlantılarda kullandığınız OS X sürümüne uygun olan güvenlik güncellemesini yükleyebilirsiniz:


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fthkn 5 yıl Shady
Çok pahalı olmasa Mac os kullanırdım. Bu kadar pahalı olmak zorunda değil. Ama bunu diyince de pahalı olmasına rağmen Mac kullananlar farklı olmanın zevkinden mahrum olabileceklerini düşünebilirler. Mac OS'un imkanlarından herkes yararlanabilmeli. Kim nederse desin Mac bilgisayarlar kalite sınıfında üretiliyor. Ucuzlayıp yaygınlaşması için bu kaliteden ödün verilmesini asla istemem. Ama bu algıyı da Apple firmasının zaman zaman belki de sürekli olarak sömürüp kötüye kullanmadığını da hiç kimse söyleyemez.
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deniz5555 5 yıl fthkn
fthkn

Çok pahalı olmasa Mac os kullanırdım. Bu kadar pahalı olmak zorunda değil. Ama bunu diyince de pahalı olmasına rağmen Mac kullananlar farklı olmanın zevkinden mahrum olabileceklerini düşünebilirler. Mac OS'un imkanlarından herkes yararlanabilmeli. Kim nederse desin Mac bilgisayarlar kalite sınıfında üretiliyor. Ucuzlayıp yaygınlaşması için bu kaliteden ödün verilmesini asla istemem. Ama bu algıyı da Apple firmasının zaman zaman belki de sürekli olarak sömürüp kötüye kullanmadığını da hiç kimse söyleyemez.

imaclerde kullanılan lcd nin fiyatı zaten 800-1000e yakın kaliteli ekran hangi sistemde olursa olsun fiyat zaten aşırı derecede artıyor lcd e okadar para vermem derseniz mac miniler var fiyatlarıda hiç yüksek değil gayet ucuz
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napijackson 5 yıl
@grezimonk neyin kafasını yaşıyorsan, bende istiyorum.
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CooL_ROMEO 6 yıl
@grezimonk ne içtin sen yav
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grezimonk 6 yıl
güvenlik ve Apple? asla bir arada olmaz... :)
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iboocum 6 yıl
Dallas Mavericks'liler olarak bekliyoruz :D
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