Apple'dan Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için güvenlik güncellemeleri

Haber Editörü
OS X Mavericks'i birkaç ay içerisinde son kullanıcıyla buluşturacak olan Apple, işletim sisteminin daha önceki sürümleriyle ilgili sürümlerine tam destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Apple, OS X'in son üç sürümü için kritik olarak nitelediği güvenlik güncellemesi yayınladı.
Apple'ın açıklamlarına göre Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için ayrı ayrı yayınlanan güvenlik güncellemesini tüm kullanıcıların yüklemesi öneriliyor.
Aşağıdaki bağlantılarda kullandığınız OS X sürümüne uygun olan güvenlik güncellemesini yükleyebilirsiniz:
- Snow Leopard için Güvenlik Güncellemesi 2013-003
- Lion için Güvenlik Güncellemesi 2013-002
- Mountain Lion için Güvenlik Güncellemesi 2013-003
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imaclerde kullanılan lcd nin fiyatı zaten 800-1000e yakın kaliteli ekran hangi sistemde olursa olsun fiyat zaten aşırı derecede artıyor lcd e okadar para vermem derseniz mac miniler var fiyatlarıda hiç yüksek değil gayet ucuz