Apple'dan Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için güvenlik güncellemeleri

OS X Mavericks'i birkaç ay içerisinde son kullanıcıyla buluşturacak olan Apple, işletim sisteminin daha önceki sürümleriyle ilgili sürümlerine tam destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Apple, OS X'in son üç sürümü için kritik olarak nitelediği güvenlik güncellemesi yayınladı.

Apple'ın açıklamlarına göre Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion için ayrı ayrı yayınlanan güvenlik güncellemesini tüm kullanıcıların yüklemesi öneriliyor.

Aşağıdaki bağlantılarda kullandığınız OS X sürümüne uygun olan güvenlik güncellemesini yükleyebilirsiniz: