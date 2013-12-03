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Apple'dan alışveriş yapacaklara: "Yeni yıl hediyeleriniz hedefine zamanında ulaşsın"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan alışveriş yapacaklara:

2014'e yaklaştığımız bugünlerde yeni yıl için sevdiklerine Apple ürünü almak isteyen tüketicilere Apple'dan uyarı var.

Apple, AOS TR'de özel olarak hazırladığı sayfa ile hediyelerin yeni yıldan önce teslimat adresine ulaşması için tüketicilerin sipariş verebilecekleri son günü (gece yarısına kadar) tüketicilerle paylaştı.

Apple tarafından açıklanan son sipariş tarihlerinde iPad Air ve Retina iPad Mini'nin lazer baskılı ya da baskısız konfigürasyonları için son sipariş tarihi 4 Aralık gözükürken; iPhone 5s'in tüm modellerinde bu tarih 18 Aralık. Mac tarafında tüm standart konfigürasyonlar için 26 Aralık olarak gözüken son sipariş tarihi özel konfigürasyonlarda ise en geç 4 Aralık olarak belirtiliyor.

Kalan diğer ürünler için (iPhone 5c, iPhone 4s, iPod Touch, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Classic ve Apple TV) tüketiciler en son 26 Aralık'da sipariş verip; ürünlerin 31 Aralık'dan önce belirtilen adrese teslimat edilmesini sağlayabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Apple Online Store

Apple'dan alışveriş yapacaklara:
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sarikanarya567 5 yıl en beğenilen
Tamam iyi güzel de yani bu bir haber mi?O zaman hepsiburada com da ki kampanyaları vs. de haber diye koyup doldurun siteye?
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Git-Gel 5 yıl
Sitede reklama yer kalmadı haber olarak verelim diyosunuz.
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Jacoff 5 yıl
Çok güzel bir haber olmuş. Eşime yeni teknoloji bulaşık makinası almak istiyorum, onun da ulaştırma süresinin haberini yaparsanız çok sevinirim.
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met-od 5 yıl
Donanimhaber çok abartmaya başladı artık bu durumu. Ana sayfadaki haberlerin çoğu artık reklam, böyle giderse konu dışı bile kurtaramayacak seni donanımhaber
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ekranın yarısı reklam zaten oda yetmiyor haberlere reklam
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mhasturk 5 yıl
Apple reklamları haber diye yayınlanıyor bu kimsenin gözünden kaçmıyor.
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farukclkk 5 yıl
Hepsiburada ile apple onlie store'u bir tutuyorlar.. Zaten hepsiburada'nın da açılmasını kaç ay bekledik değil mi??
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Git-Gel 5 yıl
Sitede reklama yer kalmadı haber olarak verelim diyosunuz.
Yanıtla +8
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sarikanarya567 5 yıl en beğenilen
Tamam iyi güzel de yani bu bir haber mi?O zaman hepsiburada com da ki kampanyaları vs. de haber diye koyup doldurun siteye?
1 Yanıt Yanıtla +19
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[__Zahid__] 5 yıl sarikanarya567
sarikanarya567

Tamam iyi güzel de yani bu bir haber mi?O zaman hepsiburada com da ki kampanyaları vs. de haber diye koyup doldurun siteye?

yapmışlar zaten
forum.donanimhaber.com/...

hepsiburada da bilgisayarlara olan talep artmış yaptıkları kampanyalar sayesinde.
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Jacoff 5 yıl
Çok güzel bir haber olmuş. Eşime yeni teknoloji bulaşık makinası almak istiyorum, onun da ulaştırma süresinin haberini yaparsanız çok sevinirim.
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RoadSing3r 5 yıl
İpad mini retina ele ulaşma süresi çok uzun ...
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