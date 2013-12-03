Apple'dan alışveriş yapacaklara: "Yeni yıl hediyeleriniz hedefine zamanında ulaşsın"

2014'e yaklaştığımız bugünlerde yeni yıl için sevdiklerine Apple ürünü almak isteyen tüketicilere Apple'dan uyarı var.

Apple, AOS TR'de özel olarak hazırladığı sayfa ile hediyelerin yeni yıldan önce teslimat adresine ulaşması için tüketicilerin sipariş verebilecekleri son günü (gece yarısına kadar) tüketicilerle paylaştı.

Apple tarafından açıklanan son sipariş tarihlerinde iPad Air ve Retina iPad Mini'nin lazer baskılı ya da baskısız konfigürasyonları için son sipariş tarihi 4 Aralık gözükürken; iPhone 5s'in tüm modellerinde bu tarih 18 Aralık. Mac tarafında tüm standart konfigürasyonlar için 26 Aralık olarak gözüken son sipariş tarihi özel konfigürasyonlarda ise en geç 4 Aralık olarak belirtiliyor.

Kalan diğer ürünler için (iPhone 5c, iPhone 4s, iPod Touch, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Classic ve Apple TV) tüketiciler en son 26 Aralık'da sipariş verip; ürünlerin 31 Aralık'dan önce belirtilen adrese teslimat edilmesini sağlayabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Apple Online Store