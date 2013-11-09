Apple'dan dGPU'lu 2013 sonu 15" rMBP'lar için EFI güncellemesi

Kısa bir süre önce 2013 sonu 13 inç rMBP'lardaki klavye ve trackpad'in beklenmeyen bir anda tepkisizleşmesi sorununu gideren EFI güncellemesini yayınlayan Apple, 15 inçlik rMBP'un harici grafik yongasına sahip olan üst modeline yönelik olarak da yeni bir EFI güncellemesini yayınladı.

Apple'ın resmi açıklamasına göre EFI güncellemesi ile bilgisayarın başlatılması ya da uyandırılmasından sonra ortaya çıkarak harici grafik yongasından düşük performans alınmasına neden olan sorun çözümlenmiş.

Apple, sorunun çok sık görülmediğini belirtmekle beraber; üst model tüm 15 inç rMBP kullanıcılarının güncellemeyi yüklemelerini önerdi.

Apple'ın konuyla ilgili hazırladığı ayrıntılı destek sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MacBook Pro Retina EFI Update v1.2