Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan dGPU'lu 2013 sonu 15" rMBP'lar için EFI güncellemesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
514
1
3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'dan dGPU'lu 2013 sonu 15
Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce 2013 sonu 13 inç rMBP'lardaki klavye ve trackpad'in beklenmeyen bir anda tepkisizleşmesi sorununu gideren EFI güncellemesini yayınlayan Apple, 15 inçlik rMBP'un harici grafik yongasına sahip olan üst modeline yönelik olarak da yeni bir EFI güncellemesini yayınladı.

Apple'ın resmi açıklamasına göre EFI güncellemesi ile bilgisayarın başlatılması ya da uyandırılmasından sonra ortaya çıkarak harici grafik yongasından düşük performans alınmasına neden olan sorun çözümlenmiş.

Apple, sorunun çok sık görülmediğini belirtmekle beraber; üst model tüm 15 inç rMBP kullanıcılarının güncellemeyi yüklemelerini önerdi.

Apple'ın konuyla ilgili hazırladığı ayrıntılı destek sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MacBook Pro Retina EFI Update v1.2


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alametifarika 6 yıl
Şimdi benimde early 2013 retina ama yükleyemiyorum. Sizce nedendir ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master Splinter 6 yıl alametifarika
late 2013 ler için bu güncelleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 6 yıl alametifarika
alametifarika
Şimdi benimde early 2013 retina ama yükleyemiyorum. Sizce nedendir ?

2013 sonu diyor haberde ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl WD Blue Slim 1 TB sabit disk video inceleme 6 yıl 2si1 "Freni Boşalan Kamyon Misali Kontrolsüz" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim