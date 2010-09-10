Apple'dan geri vites; Flash'lı uygulamaların önü açılıyor

2007 yılında tanıtılan 1.Nesil iPhone'la birlikte 3.parti uygulamalara izin vermediği için eleştiri oklarının yöneldiği Apple, iOS 2.0 ile birlilte dünyanın en popüler mobil uygulama platformunu hayata geçirerek, en çok eleştirildiği konuyu kendi lehine çevirmeye başarmıştı. Ancak Apple'ın uygulamaları geliştirme sürecinde getirdiği bazı kısıtlamalar ve hazırlanan her uygulamanın AppStore'da yer alabilmesine ancak kendi onayıyla izin vermesi kimi çevreler tarafından eleştirilmiş, kimi çevrelerse destek vermişti.
Fakat Apple, yayınladığı basın açıklamasıyla iOS Geliştirici Programı Lisans'ında 3.parti geliştirme araçlarının önünü açacak bazı değişiklikler yaptığını duyurdu;
"AppStore'u daha iyi hale getirebilmek için çalışıyoruz. Geliştiricilerimizden gelen dönüşleri dinledik ve buna bağlı olarak iOS Geliştirici Programı Lisans'nın 3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.9 numaralı maddelerinde önemli değişiklikler yaparak, bu senenin başında koyduğumuz bazı kısıtılamaları kaldırdık.
Özellikle, biz geliştirme kitleri kullanılarak iOS uygulamaları geliştirilmesindeki kısıtılamaları kaldırıyoruz. İhtiyacımız olan güvenliği koruyarak, yaptığımız bu değişiklik geliştiricilerimize istedikleri rahatlığı sağlamayı amaçlıyoruz."
Kısıtlama neydi ? Şimdi ne olacak ?
Adobe ile Apple arasındaki Flash tartışmalarının sürdüğü bir dönemde; Adobe, CS5 ile sunduğu özellik ile geliştiricilerin hazırladıkları Flash uygulamalarının iOS platformuna kolayca entegre edilmesini sağlıyordu. Ancak Adobe'un bu girişimine Apple'dan anında cevap gelmiş ve iOS Geliştirici Lisansı'nının 3.3.1 bölümünde yapılan değişiklik ile kısıtılama getirilmişti. Apple'ın Nisan ayında yaptığı bu değişiklikle uygulamaların sadece Objective-C, C, C++ ya da iOS WebKit Engine kullanılarak JavaScript dilinde yazılmasına izin verildiği duyrulmuştu.
Fakat Apple, yaptığı son değişiklikle 3.3.1 maddesinde yer alan diller ilgili kısıtlamayı kaldırarak, geliştiricilerin 3.parti geliştirme kitlerini kullanmasının önünü açmış oldu.
Adobe'un hisse değeri %12 arttı
Apple'ın bu açıklamasının ardından Adobe'da yaptığı basın açıklamasıyla, geliştiricilere Flash'la hazırladıkları uygulamaları rahatlıkla iOS platformuna entegre etmelerini sağlayan özelliğin Flash Professional CS5'de mevcut olduğunu belirterek bu özelliği geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu.
Son olarak, Adobe'dan yapılan bu açıklamasıyla birlikte NASDAQ'de işlem gören hisselerinin değerinin %12 arttığını belirtelim.
<a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/09/09statement.html"> Apple </a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cehalet diyorum başka bir şey demiyorum.
Övülecek kadar bir durum olmasa da; gereksiz olduğu rahatlıkla söylenebilir.
valla iyi olur.
radyo dinleyip internette gezinmek için safariden radyo açıyorum,operadan internete giriyorum
diğer türlü radyo uygulamalarını kapatmak gerekiyor internete girebilmek için..
Hakikaten forumda ne seviye kaldı, ne doğru dürüst bilgili adam kaldı.
arada iPhone bölümüne saldırıp geri nokia bölümlerine gidiyorlar
Apple sadece Unity kullanan oyun geliştiricileri ile gelen gücü kaybetmemek için bu açıklamaları yaptı. (bkz. www.unity3d.com) Adobe'nin hisseleri de hafta başında düşer yine merak etmeyin.
israf haramdır wave vs iphone4 yazın youtube gerek varmı diye düsünün.
suda var birinin daha mazisi 2 ay digeri yaklasık 5 yıllık maziye sahip
Daha neyi tartışıyosunuz...
Adam tekelcilik yapacak benim dediğim olacak diye yedi yıllarını da yıllarımızı da...Hala geleceğin teknolojisi HTML5 standart olamadı flash yerine...iphone 6 zamanında belki..O zaman ben demiştim der...Sen sony misin herkes lcd alacak diye dayatıp ps3 başına bi lcd aldırıcan millete...HTML ye geçicem flash yaramaz...muhuhaahaha kaç sene oldu hala sayfa gösterilemiyor...
Update yapmayın custom firmware yayınlıcam...HAHAHAHAHAHA
Linteki vieoyu niye seyredemiyorsun?
şimdi ne oldu, sitiv tükürdüğünü yaladı mı? aynen öyle oldu. tükürdüğünü yaladı..
bakalım bizim apple fanboyu arkadaşlar sitiv in bu yaptığına karşı nasıl bir tavır alacaklar..
gerçi apple cılar da sitiv tarikatı gibi birşey oldu.. sitiv ne derse, ne yaparsa haklıdır.. doğrudur.. sorgulanamaz..
izlemeni öneririm
fanboy değilim sadece görsün millet diye güzel bir konuşma