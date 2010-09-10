Apple'dan geri vites; Flash'lı uygulamaların önü açılıyor

2007 yılında tanıtılan 1.Nesil iPhone'la birlikte 3.parti uygulamalara izin vermediği için eleştiri oklarının yöneldiği Apple, iOS 2.0 ile birlilte dünyanın en popüler mobil uygulama platformunu hayata geçirerek, en çok eleştirildiği konuyu kendi lehine çevirmeye başarmıştı. Ancak Apple'ın uygulamaları geliştirme sürecinde getirdiği bazı kısıtlamalar ve hazırlanan her uygulamanın AppStore'da yer alabilmesine ancak kendi onayıyla izin vermesi kimi çevreler tarafından eleştirilmiş, kimi çevrelerse destek vermişti.

Fakat Apple, yayınladığı basın açıklamasıyla iOS Geliştirici Programı Lisans'ında 3.parti geliştirme araçlarının önünü açacak bazı değişiklikler yaptığını duyurdu;

"AppStore'u daha iyi hale getirebilmek için çalışıyoruz. Geliştiricilerimizden gelen dönüşleri dinledik ve buna bağlı olarak iOS Geliştirici Programı Lisans'nın 3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.9 numaralı maddelerinde önemli değişiklikler yaparak, bu senenin başında koyduğumuz bazı kısıtılamaları kaldırdık.

Özellikle, biz geliştirme kitleri kullanılarak iOS uygulamaları geliştirilmesindeki kısıtılamaları kaldırıyoruz. İhtiyacımız olan güvenliği koruyarak, yaptığımız bu değişiklik geliştiricilerimize istedikleri rahatlığı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kısıtlama neydi ? Şimdi ne olacak ?

Adobe ile Apple arasındaki Flash tartışmalarının sürdüğü bir dönemde; Adobe, CS5 ile sunduğu özellik ile geliştiricilerin hazırladıkları Flash uygulamalarının iOS platformuna kolayca entegre edilmesini sağlıyordu. Ancak Adobe'un bu girişimine Apple'dan anında cevap gelmiş ve iOS Geliştirici Lisansı'nının 3.3.1 bölümünde yapılan değişiklik ile kısıtılama getirilmişti. Apple'ın Nisan ayında yaptığı bu değişiklikle uygulamaların sadece Objective-C, C, C++ ya da iOS WebKit Engine kullanılarak JavaScript dilinde yazılmasına izin verildiği duyrulmuştu.

Fakat Apple, yaptığı son değişiklikle 3.3.1 maddesinde yer alan diller ilgili kısıtlamayı kaldırarak, geliştiricilerin 3.parti geliştirme kitlerini kullanmasının önünü açmış oldu.

Adobe'un hisse değeri %12 arttı

Apple'ın bu açıklamasının ardından Adobe'da yaptığı basın açıklamasıyla, geliştiricilere Flash'la hazırladıkları uygulamaları rahatlıkla iOS platformuna entegre etmelerini sağlayan özelliğin Flash Professional CS5'de mevcut olduğunu belirterek bu özelliği geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Son olarak, Adobe'dan yapılan bu açıklamasıyla birlikte NASDAQ'de işlem gören hisselerinin değerinin %12 arttığını belirtelim.

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