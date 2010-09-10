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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan geri vites; Flash'lı uygulamaların önü açılıyor

8 yıl
9,4b
1
90
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan geri vites; Flash'lı uygulamaların önü açılıyor
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2007 yılında tanıtılan 1.Nesil iPhone'la birlikte 3.parti uygulamalara izin vermediği için eleştiri oklarının yöneldiği Apple, iOS 2.0 ile birlilte dünyanın en popüler mobil uygulama platformunu hayata geçirerek, en çok eleştirildiği konuyu kendi lehine çevirmeye başarmıştı. Ancak Apple'ın uygulamaları geliştirme sürecinde getirdiği bazı kısıtlamalar ve hazırlanan her uygulamanın AppStore'da yer alabilmesine ancak kendi onayıyla izin vermesi kimi çevreler tarafından eleştirilmiş, kimi çevrelerse destek vermişti.

Fakat Apple, yayınladığı basın açıklamasıyla iOS Geliştirici Programı Lisans'ında 3.parti geliştirme araçlarının önünü açacak bazı değişiklikler yaptığını duyurdu;

"AppStore'u daha iyi hale getirebilmek için çalışıyoruz. Geliştiricilerimizden gelen dönüşleri dinledik ve buna bağlı olarak iOS Geliştirici Programı Lisans'nın 3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.9 numaralı maddelerinde önemli değişiklikler yaparak, bu senenin başında koyduğumuz bazı kısıtılamaları kaldırdık.

Özellikle, biz geliştirme kitleri kullanılarak iOS uygulamaları geliştirilmesindeki kısıtılamaları kaldırıyoruz. İhtiyacımız olan güvenliği koruyarak, yaptığımız bu değişiklik geliştiricilerimize istedikleri rahatlığı sağlamayı amaçlıyoruz."

Apple'dan geri vites; Flash'lı uygulamaların önü açılıyor
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Kısıtlama neydi ? Şimdi ne olacak ?

Adobe ile Apple arasındaki Flash tartışmalarının sürdüğü bir dönemde; Adobe, CS5 ile sunduğu özellik ile geliştiricilerin hazırladıkları Flash uygulamalarının iOS platformuna kolayca entegre edilmesini sağlıyordu. Ancak Adobe'un bu girişimine Apple'dan anında cevap gelmiş ve iOS Geliştirici Lisansı'nının 3.3.1 bölümünde yapılan değişiklik ile kısıtılama getirilmişti. Apple'ın Nisan ayında yaptığı bu değişiklikle uygulamaların sadece Objective-C, C, C++ ya da iOS WebKit Engine kullanılarak JavaScript dilinde yazılmasına izin verildiği duyrulmuştu.

Fakat Apple, yaptığı son değişiklikle 3.3.1 maddesinde yer alan diller ilgili kısıtlamayı kaldırarak, geliştiricilerin 3.parti geliştirme kitlerini kullanmasının önünü açmış oldu.

Adobe'un hisse değeri %12 arttı

Apple'ın bu açıklamasının ardından Adobe'da yaptığı basın açıklamasıyla, geliştiricilere Flash'la hazırladıkları uygulamaları rahatlıkla iOS platformuna entegre etmelerini sağlayan özelliğin Flash Professional CS5'de mevcut olduğunu belirterek bu özelliği geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Son olarak, Adobe'dan yapılan bu açıklamasıyla birlikte NASDAQ'de işlem gören hisselerinin değerinin %12 arttığını belirtelim.


<a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/09/09statement.html"> Apple </a> Yorum Yaz
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.Tolga 8 yıl
bu destek asıl ipad de olacaktı ama neyse bundan sonra olacak olması sevindirici
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veteriner69 8 yıl
Bazı arkadaşlar browserlardaki flash desteğine iphone da gerek yok, iphone da çalışan versionları var demiş. Nerdeyse flash desteği olmamasını övmüşler!
Cehalet diyorum başka bir şey demiyorum.
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_KadirşinaS_ 8 yıl

veteriner69
Bazı arkadaşlar browserlardaki flash desteğine iphone da gerek yok, iphone da çalışan versionları var demiş. Nerdeyse flash desteği olmamasını övmüşler!
Cehalet diyorum başka bir şey demiyorum.

Övülecek kadar bir durum olmasa da; gereksiz olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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_turbo_ 8 yıl
Arkadaslar flashin gelip gelmemesinin onemi kalmadi skyfire adli web gezgini iphone icin app cikardi ve applea onaya gonderdi yakin bir zamanda bu uygulama yayinlanacak.Uygulamanin calisma prensibi cloud browser gibi ancak ondan cok daha gelismis ve telefona tam uyumlu olmasi bu uygulama ile pc deki internet oldugu gibi telefona uyumlu olarak gezinebilmesi flash dahil pcde actiginiz herseyi aciyor ve hizli suan android ve symbian icin var apple yayinlayinca iphonedede pcdeki gibi internette gezinmek flashli video oyun ve uygulamalarida acabilecek merak edenler skyfirenin resmi sitesine goz atabilirler
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speedman 8 yıl

_turbo_

Arkadaslar flashin gelip gelmemesinin onemi kalmadi skyfire adli web gezgini iphone icin app cikardi ve applea onaya gonderdi yakin bir zamanda bu uygulama yayinlanacak.Uygulamanin calisma prensibi cloud browser gibi ancak ondan cok daha gelismis ve telefona tam uyumlu olmasi bu uygulama ile pc deki internet oldugu gibi telefona uyumlu olarak gezinebilmesi flash dahil pcde actiginiz herseyi aciyor ve hizli suan android ve symbian icin var apple yayinlayinca iphonedede pcdeki gibi internette gezinmek flashli video oyun ve uygulamalarida acabilecek merak edenler skyfirenin resmi sitesine goz atabilirler


valla iyi olur.
radyo dinleyip internette gezinmek için safariden radyo açıyorum,operadan internete giriyorum

diğer türlü radyo uygulamalarını kapatmak gerekiyor internete girebilmek için..
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dreampowder 8 yıl
Herzamanki gibi coluk cocuk dolmus yine konuya.. Donanimhaber ismini ergenhaber diye degistirmek gerekiyor sanirim artik ... İnsan ne bilgi paylasmaktan nede bir konuda tartismaktan zevk alir oldu.. Nerede o eski donanimhaber..
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_KadirşinaS_ 8 yıl

dreampowder

Herzamanki gibi coluk cocuk dolmus yine konuya.. Donanimhaber ismini ergenhaber diye degistirmek gerekiyor sanirim artik ... İnsan ne bilgi paylasmaktan nede bir konuda tartismaktan zevk alir oldu.. Nerede o eski donanimhaber..


Hakikaten forumda ne seviye kaldı, ne doğru dürüst bilgili adam kaldı.
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Evet bu kadar açıklamadan sonra tekrar görelim mız mız arkadaşları. Neredesiniz? Yine her zaman olduğu gibi arkasında duramayacağınız laflar ettiniz, bakalım nasıl toplayacaksınız merak ediyorum...
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Fashionality 8 yıl

_KadirşinaS_

Evet bu kadar açıklamadan sonra tekrar görelim mız mız arkadaşları. Neredesiniz? Yine her zaman olduğu gibi arkasında duramayacağınız laflar ettiniz, bakalım nasıl toplayacaksınız merak ediyorum...


arada iPhone bölümüne saldırıp geri nokia bölümlerine gidiyorlar
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mistifa 8 yıl
Flash falan olmayacak iPhone'da.
Apple sadece Unity kullanan oyun geliştiricileri ile gelen gücü kaybetmemek için bu açıklamaları yaptı. (bkz. www.unity3d.com) Adobe'nin hisseleri de hafta başında düşer yine merak etmeyin.
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dost1984 8 yıl
alın bir s8500 wave kurtulun yaw elmanın 3de1'i yenmiş işte su elma kullananlar kullandıkları seyin en iyisi o oldugunu düsünüyorlar galiba.
israf haramdır wave vs iphone4 yazın youtube gerek varmı diye düsünün.
suda var birinin daha mazisi 2 ay digeri yaklasık 5 yıllık maziye sahip
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Batuist 8 yıl
hayırlı olsun ..bu da bir gelişme...
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cancanax 8 yıl
Haha 2500 vericem bi gazete linkindeki basitcecik videoyu izleyemicem...
Daha neyi tartışıyosunuz...
Adam tekelcilik yapacak benim dediğim olacak diye yedi yıllarını da yıllarımızı da...Hala geleceğin teknolojisi HTML5 standart olamadı flash yerine...iphone 6 zamanında belki..O zaman ben demiştim der...Sen sony misin herkes lcd alacak diye dayatıp ps3 başına bi lcd aldırıcan millete...HTML ye geçicem flash yaramaz...muhuhaahaha kaç sene oldu hala sayfa gösterilemiyor...
Update yapmayın custom firmware yayınlıcam...HAHAHAHAHAHA
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Erasmus78 8 yıl

cancanax

Haha 2500 vericem bi gazete linkindeki basitcecik videoyu izleyemicem...



Daha neyi tartışıyosunuz...



Adam tekelcilik yapacak benim dediğim olacak diye yedi yıllarını da yıllarımızı da...Hala geleceğin teknolojisi HTML5 standart olamadı flash yerine...iphone 6 zamanında belki..O zaman ben demiştim der...Sen sony misin herkes lcd alacak diye dayatıp ps3 başına bi lcd aldırıcan millete...HTML ye geçicem flash yaramaz...muhuhaahaha kaç sene oldu hala sayfa gösterilemiyor...



Update yapmayın custom firmware yayınlıcam...HAHAHAHAHAHA


Linteki vieoyu niye seyredemiyorsun?
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gerbay 8 yıl
biz zamanında sitiv i eleştirince burdaki bazı arkadaşlar sitiv i yere göğe sığdıramıyordu.
şimdi ne oldu, sitiv tükürdüğünü yaladı mı? aynen öyle oldu. tükürdüğünü yaladı..
bakalım bizim apple fanboyu arkadaşlar sitiv in bu yaptığına karşı nasıl bir tavır alacaklar..
gerçi apple cılar da sitiv tarikatı gibi birşey oldu.. sitiv ne derse, ne yaparsa haklıdır.. doğrudur.. sorgulanamaz..
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mrykt 8 yıl

gerbay

biz zamanında sitiv i eleştirince burdaki bazı arkadaşlar sitiv i yere göğe sığdıramıyordu.

şimdi ne oldu, sitiv tükürdüğünü yaladı mı? aynen öyle oldu. tükürdüğünü yaladı..

bakalım bizim apple fanboyu arkadaşlar sitiv in bu yaptığına karşı nasıl bir tavır alacaklar..

gerçi apple cılar da sitiv tarikatı gibi birşey oldu.. sitiv ne derse, ne yaparsa haklıdır.. doğrudur.. sorgulanamaz..

izlemeni öneririm
fanboy değilim sadece görsün millet diye güzel bir konuşma
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