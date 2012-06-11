Apple'dan iPad'e yeni kılıf; Smart Case

23. Geliştiriciler Konferansı'nın kapılarını açarak iOS 6'yı tanıtan Apple, geçtiğimiz yıldan bu yana satışta olan Smart Cover'ın arka korumalı modeli yeni Smart Case kılıflarını sessiz sedasız satışa sundu.

49 dolardan satışa sunulan arka korumalı Smart Case'ler, poliüretan malzemeden imal edilirken; açık gri, koru gri, mavi, yeşil, pembe ve kırmızı olmak üzere 6 farklı renk alternatifiyle geliyor.

Diğer taraftan 69 dolardan satılan deri Smart Cover gibi deri Smart Case satışa sunulmuş değil.