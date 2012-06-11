Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan iPad'e yeni kılıf; Smart Case

6 yıl
3,5b
1
17
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
23. Geliştiriciler Konferansı'nın kapılarını açarak iOS 6'yı tanıtan Apple, geçtiğimiz yıldan bu yana satışta olan Smart Cover'ın arka korumalı modeli yeni Smart Case kılıflarını sessiz sedasız satışa sundu.
49 dolardan satışa sunulan arka korumalı Smart Case'ler, poliüretan malzemeden imal edilirken; açık gri, koru gri, mavi, yeşil, pembe ve kırmızı olmak üzere 6 farklı renk alternatifiyle geliyor.
Diğer taraftan 69 dolardan satılan deri Smart Cover gibi deri Smart Case satışa sunulmuş değil. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gopgop 6 yıl en beğenilen
gayet şık gözüküyor ipadi olanlar yaşadı
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oguz6577 6 yıl
kılıfın bile haberini yapar olmuşlar....
Büyük pazar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liezhiwr 6 yıl
bundaki tek suç pasif kalan rakip firmalar, hele ki insanlar bu kadar bilgiye aç olup ortalıkta duyum almayı beklerken bugünlerde...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 6 yıl
Bana hala boyle basit bisey icin 70 dolar odemek mantikli gelmiyor.
Tabi alanlara cok memnundur, eyvallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithium87 6 yıl
Türkiye'ye hızlı bir giriş yapar umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emryrgc 6 yıl
Apple'dan baska adam gibi firmami var? Samsung galaxy haberimi olacak? Tvden donme telefonlar yapan camasir makinasi yapan firmanin? Birakin allah askina.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Last Beerbender 6 yıl emryrgc
emryrgc

Apple'dan baska adam gibi firmami var? Samsung galaxy haberimi olacak? Tvden donme telefonlar yapan camasir makinasi yapan firmanin? Birakin allah askina.

İroni yaptınız değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 6 yıl
Gayet şık ve güzel gözüküyor. Ben şu an smart cover kullanıyorum. İpad'de oyun oynamayı seviyorum ve smart cover bu açıdan çok rahat oluyor. Gerekli olduğunda pratik bir şekilde çıkartabiliyorum fakat smart case bu açıdan pek rahat olmayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sariugur 6 yıl
Apple haberlerine laf ediyorsunuz ama ötekilerin haberi çıkmıyor ki yayınlasınlar... sade buraya bakıp ahkam kesmeyin, Engadget ve GSMArena'nında günlük takipçisi olarak söylüyorum, ordaki haberlerde aynı hep, Samsung/Sony vs. cihaz tanıtımlarından bile 1-2 gün sonra esamesi okunmuyor ama Apple sürekli ortada haberlerini döndürüyor, yeni yazılım-donanım-aksesuar-dedikodu-ipucu vs. ile... bundaki tek suç pasif kalan rakip firmalar, hele ki insanlar bu kadar bilgiye aç olup ortalıkta duyum almayı beklerken bugünlerde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
XanthiN
Resimden bişey anlamadım.

Geçer, üzme sen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Yani gerçekten buda öbür iPad aksesuarları gibi çok güzel, çok şık, sırf bu aksesuarları görünce insanın iPad alası geliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. 3D Waffle 6 yıl
Yeter bu kadar apple haberi artık gına geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Apple'ım olsa bu kadar haberini okumazdım, Bıktım artık her girdiğim sitede apple haberi görmekten. Birazda adeletli olup diğerlerine yer verin. Editör'lük ingilizce'den türkçeye çevirmek olmamalı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3458 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı buzdolabı hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim