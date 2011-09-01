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Apple'dan yeni bir iPad 2 reklamı; "Öğren"

7 yıl
17,2b
1
25
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad 2'nin kullanıcı deneyimlerini anlattığı reklam filmlerine devam ediyor. Cupertino'lu yayınladığı son reklamda bu sefer iPad 2'nin eğitim aracı olarak kullanılabilmesini ön plana çıkartmayı tercih etmiş.



Yeni fikirlere meraklı mısınız ? Yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz ? Ya da yeni bir kelime. Belki anatomi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da astronomi. Yeni birşeyler öğrenebilirsiniz. Ya da gizli kalmış bir yeteneği ortaya çıkarabilirsiniz... Şimdiye kadar öğrenmek için bu kadar iyi bir zaman olmamıştı.


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merttr 7 yıl en beğenilen
deniztoyota
Yeni fikirlere meraklı mısınız ? Yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz ? Ya da yeni bir kelime. Belki anatomi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da astronomi. Yeni birşeyler öğrenebilirsiniz. Ya da gizli kalmış bir yeteneği ortaya çıkarabilirsiniz... Şimdiye kadar öğrenmek için bu kadar iyi bir zaman olmamıştı.aaaa bunlar sanki sadece ipad2 ile oluyor galiba zavallılar satabilmek için milleti kandırmaya yönelik hareketlerin yapıldığı reklamları hiç sevemiyorum zaten

Katılmıyorum size bu konuda , birgün boş otururken canım sıkılmıştı ve ipod touch'ımda appstore'u gezerken ubisoft'un my japanese coach adlı uygulamasının ücretsiz olduğunu gördüm hiç aklımda yokken saatlerce hatta günlerce japonca öğrenmeye çalıştım. Yani bu tip araçlar elbette size öğretmez kendi başına hiçbirşeyi ama bu yıl sırf bu uygulama yüzünden 2. yabancı dil japonca seçmeyi düşünüyorum, bu tip araçlar size bilgiyi öğretmiyor ama daha kolay ulaşılabilir hale getiriyor.
deniztoyotaYeni fikirlere meraklı mısınız ? Yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz ? Ya da yeni bir kelime. Belki anatomi hakkında daha fazla bi...
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DH Misafiri 7 yıl
ipad almıyo çok istiyorum ve yakın zamanda alacağım bence ipad çok güzel.komşumuzda var onunla oynadım iğrenç diyenler daha ipadın ne demek olduğunu bile bilmiyolardır eminim....
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umutarslan.com 7 yıl
sınavlara ipad2 ile çalıştım kazandım.Herkes ipad2 alsın felan filan.Arkadaşlarımı çok özlicem ühü ühü :( :D
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oguzhantezel92 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

sınavlara ipad2 ile çalıştım kazandım.Herkes ipad2 alsın felan filan.Arkadaşlarımı çok özlicem ühü ühü :( :D


Apple Fen den Steve Biçim
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esTFyz 7 yıl
Flood yapıcam ama kusura bakmayın, zaten arkadaşlar ne kadar konuşsak boş Apple ürünleri örn iPhone 4 bi bakın muadillerine rakiplerine HTC Sensation - EVO, Galaxy S II bunlar iPhone 4'ü ezer geçer donanım gücü olarak yahu iphone 4 ü ne zaman çıkardı herif üzerinde 5.0 MP Kamera var ve ilk defa flaş koydu üzerine halt gibi anlatıyor. Apple'ı Apple yapan ve alınmasına sebep olan 1 dokunmatiği (bu kavramın taşları yavaş yavaş oynamaya başlamış olabilir fakat eskiden muhakkak böyle idi) 2 uygulamaları. İşte olay bundan ibaret yoksa yok öyle bir para akıl işi değil satın almak.
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esTFyz 7 yıl
deniztoyota
benim demek istediğim ilk 3 cümlede yeni diye bahsettikleri herşeyi her türlü internet cihazıylada yapılabilir olması bilmem anlatabildimmi mesela apple facetime uygulaması sanki daha önce hiç benzeri yokmuş ilk defa yapılmış gibi anlatılması veya bakın 3.jenerasyon iphone yaptık video kaydedebiliyor gibi halbuki 3-5 sene önce ben bunları 6600 veya 6630 veya n95 ile zaten yapabiliyordum zannetmeyin nokia yı tuttuğumu şuan desire var elimde oda iyi ama hepsinin eksisi var ama beni kızdıran piyasadaki aynı işi yapan cihazlardan daha iyi olduğunu zannettirip 2ila 3katı paranızı alıp normal bir cihaz satmasıbunlar şahsi görüşüm herkez istediğini kullanır bunlar sizin seçiminiz ama sadece gerçekçi olsunlarteşşekkürler

Apple'a sempati duyan ve kullanan bir insan olarak Facetime uygulaması mantığını doğru buluyorum. Sanki videolu görüşmeyi herifler icat etmiş gibi concon concon reklam filmi çekip duygu sömürüsünü yapmaları, 3. nesil iphonelarda video çekimini bir haltmış gibi sunmaları bazı şeylerin farkında olan insanlar insanlar için PR zedelenmesine ve markanın basitleşmesine neden oluyor. Tamam tasarım ve malzeme kalitesi olarak başarılı olabilir fakat bunları iyi yaptın diye yüz yüze görüşmeyi ben icat ettim gibi anlatma veyahut video kaydını bir halt gibi anlatma.
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slayshot 7 yıl
...........
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deniz_sea 7 yıl
benim demek istediğim ilk 3 cümlede yeni diye bahsettikleri herşeyi her türlü internet cihazıylada yapılabilir olması bilmem anlatabildimmi
mesela apple facetime uygulaması sanki daha önce hiç benzeri yokmuş ilk defa yapılmış gibi anlatılması veya bakın 3.jenerasyon iphone yaptık video kaydedebiliyor gibi halbuki 3-5 sene önce ben bunları 6600 veya 6630 veya n95 ile zaten yapabiliyordum zannetmeyin nokia yı tuttuğumu şuan desire var elimde oda iyi ama hepsinin eksisi var ama beni kızdıran piyasadaki aynı işi yapan cihazlardan daha iyi olduğunu zannettirip 2ila 3katı paranızı alıp normal bir cihaz satması
bunlar şahsi görüşüm herkez istediğini kullanır bunlar sizin seçiminiz ama sadece gerçekçi olsunlar
teşşekkürler
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St. Dupont 7 yıl
Güzel reklam.
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IgorStravinsky 7 yıl deniz_sea
deniztoyota

benim demek istediğim ilk 3 cümlede yeni diye bahsettikleri herşeyi her türlü internet cihazıylada yapılabilir olması bilmem anlatabildimmi

mesela apple facetime uygulaması sanki daha önce hiç benzeri yokmuş ilk defa yapılmış gibi anlatılması veya bakın 3.jenerasyon iphone yaptık video kaydedebiliyor gibi halbuki 3-5 sene önce ben bunları 6600 veya 6630 veya n95 ile zaten yapabiliyordum zannetmeyin nokia yı tuttuğumu şuan desire var elimde oda iyi ama hepsinin eksisi var ama beni kızdıran piyasadaki aynı işi yapan cihazlardan daha iyi olduğunu zannettirip 2ila 3katı paranızı alıp normal bir cihaz satması
bunlar şahsi görüşüm herkez istediğini kullanır bunlar sizin seçiminiz ama sadece gerçekçi olsunlar

teşşekkürler

Bu konuda haklısın. Apple zaten yazılımla işi çok iyi götüren bi firma bana göre.
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Enochian. 7 yıl
Ben kitaplarımı isterim :)

@Menow: Programın adı nedir acaba ?.
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Faunus 7 yıl
Apple: Ogrenmeyi kimse icat etmemisti, biz icat ettik.
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Menow 7 yıl
Bunu diğer tabletler yapmıyormu?
500 TL ye aldığım exper tabletimle markette gezinirkenen bir mühendislik programı gördüm. Netten mootor parçalarının tek tek çizimleri ve bu parçalarla motorun nasıl oluştuğunu gösteriyordu. Programa hayran kaldım ve bir arabanın balatasının vidasına kadar parçaları öğrendim.
ipad neden bu iş için özel olsun. Bütün tabletlerde bu şans var. Japonca öğrenmek istersenizde android tabanlı tabletler de size cevap verebiliyor.
ipad şu anda sadece malzeme kalitesi ile önde. Android tabanlı bütün tabletler artık çok üst seviyeye geldiler... Honeycomb bunu sağlayan temel unsur.
ipad 'in bu reklamıda zaten aslında bir tabelt reklamı olmuş Tek farkı kendi tabletlerini önermeleri...
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bersgurs 7 yıl
uygulamaların isimlerini bilen varmı? garageband dışında
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antonidas 7 yıl
o zaman eğitim uygulamalarını ücretsiz ver
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