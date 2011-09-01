Apple'dan yeni bir iPad 2 reklamı; "Öğren"

Haber Editörü
Apple, iPad 2'nin kullanıcı deneyimlerini anlattığı reklam filmlerine devam ediyor. Cupertino'lu yayınladığı son reklamda bu sefer iPad 2'nin eğitim aracı olarak kullanılabilmesini ön plana çıkartmayı tercih etmiş.
Yeni fikirlere meraklı mısınız ? Yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz ? Ya da yeni bir kelime. Belki anatomi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da astronomi. Yeni birşeyler öğrenebilirsiniz. Ya da gizli kalmış bir yeteneği ortaya çıkarabilirsiniz... Şimdiye kadar öğrenmek için bu kadar iyi bir zaman olmamıştı.
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Katılmıyorum size bu konuda , birgün boş otururken canım sıkılmıştı ve ipod touch'ımda appstore'u gezerken ubisoft'un my japanese coach adlı uygulamasının ücretsiz olduğunu gördüm hiç aklımda yokken saatlerce hatta günlerce japonca öğrenmeye çalıştım. Yani bu tip araçlar elbette size öğretmez kendi başına hiçbirşeyi ama bu yıl sırf bu uygulama yüzünden 2. yabancı dil japonca seçmeyi düşünüyorum, bu tip araçlar size bilgiyi öğretmiyor ama daha kolay ulaşılabilir hale getiriyor.