Apple'dan yeni bir iPad 2 reklamı; "Öğren"

Apple, iPad 2'nin kullanıcı deneyimlerini anlattığı reklam filmlerine devam ediyor. Cupertino'lu yayınladığı son reklamda bu sefer iPad 2'nin eğitim aracı olarak kullanılabilmesini ön plana çıkartmayı tercih etmiş.

Yeni fikirlere meraklı mısınız ? Yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz ? Ya da yeni bir kelime. Belki anatomi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da astronomi. Yeni birşeyler öğrenebilirsiniz. Ya da gizli kalmış bir yeteneği ortaya çıkarabilirsiniz... Şimdiye kadar öğrenmek için bu kadar iyi bir zaman olmamıştı.