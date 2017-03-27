Apple’ın Night Shift özelliği Mac’e geldi

Birçok akıllı telefonun sahip olduğu Mavi Işık Filtresi özelliğinden esinlenilerek geliştirilen Night Shift özelliği yeni macOS güncellemesiyle birlikte Mac modellerinin de kullanımına sunulacak. Apple’ın kendi cihazları için geliştirdiği bu özellik sayesinde Mac kullanıcıları F.lux gibi uygulamalar kullanmak zorunda kalmayacaklar.

iOS 9.3 sürümü ile kullanıma sunulan Night Shift, cihazların ekranlarından yayılan ve uzun süre maruz kalınması durumunda uykusuzluk, yorgunluk gibi sorunlara neden olabilen mavi ışığın salınımını azaltmak amacıyla geliştirildi. Night Shift’in öne çıkan özelliği ise zamana bağlı olarak cihaz ekranının mavi ışık salınımını otomatik olarak düzenlemek.

Night Shift özelliğini öncelikle “Sistem Tercihleri”ne, ardından “Ekran”a girerek aktifleştirebilirsiniz.

http://lifehacker.com/night-shift-apples-automatic-screen-dimming-software-1793681147