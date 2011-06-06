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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak
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Apple'ın merakla beklenen WWDC 2011 (Küresel Geliştiriciler Konferansı) etkinliği için artık bir saatten daha az bir süre kalmış durumda. Steve Jobs'un sahneye çıkacağı etkinliklte, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir dizi yeniliğin resmi tanıtımları gerçekleştirilecek. An itibariyle yeni iPhone'un resmi olarak bu etkinlikte olup olmayacağı doğrulanmış değil ancak başta iOS5 olmak üzere Mac OS işletim sisteminin Lion kod adlı yeni versiyonu ve iCloud isimli yeni servisin tanıtımları ilk defa WWDC 2011'de yapılacak. Katılımcıların toplantı salonuna girmeye başladığı etkinlikle ilgili haberlerimiz devam edecek.
Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak
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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak
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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak
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DH Misafiri 8 yıl
tik.la/... cnn yayınını canlı izleyebilirsiniz...
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alpa07 8 yıl
buralarda ayaz var
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erdemDH 8 yıl
Cnn basladi
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erdemDH 8 yıl
Cnn international bir promo gecti ama, bekliyoruz..
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gopgop 8 yıl
canlı yayın için

ustream.tv/...

görüntü kötü ama yinede canlı
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jvcjvc 8 yıl
bu gün sadece yazılımdan bahsedeceğiz dedi steve. donanım için bekleyecekler gidebilir yani.
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Önder 8 yıl
ana konudan mı burdanmı takip edicez anlamadım
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jvcjvc 8 yıl
iphoneturkey.biz/...

buradan takip edin adamlar en düzgün sistemi kurmuşlar.

bir de buradan canlı izlenebilecek anladığım kadarı ile:

ustream.tv/...

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