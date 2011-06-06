Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başlamak üzere; Steve Jobs iOS 5, iCloud ve Mac OS X Lion'u tanıtacak

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2011 (Küresel Geliştiriciler Konferansı) etkinliği için artık bir saatten daha az bir süre kalmış durumda. Steve Jobs'un sahneye çıkacağı etkinliklte, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir dizi yeniliğin resmi tanıtımları gerçekleştirilecek. An itibariyle yeni iPhone'un resmi olarak bu etkinlikte olup olmayacağı doğrulanmış değil ancak başta iOS5 olmak üzere Mac OS işletim sisteminin Lion kod adlı yeni versiyonu ve iCloud isimli yeni servisin tanıtımları ilk defa WWDC 2011'de yapılacak. Katılımcıların toplantı salonuna girmeye başladığı etkinlikle ilgili haberlerimiz devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.