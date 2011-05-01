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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın bulut servisi MobileMe, Castle (iCloud ?) oluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bulut bilişim servisleri ilk önce iTools olarak karşımıza çıktı. Ardından iTools ilk önce .Mac oldu. Arkasından .Mac, MobileMe oldu. Ve görünen o ki MobileMe içinde değişim çanları çalıyor.

GigaOM'in Apple'ın iCloud.com isimli alan adını 4-5 milyon dolara satın aldığı yönündeki iddiasının All Things D'nin kaynaklarınca doğrulanmasının ardından Mac OS X Lion'ın ikinci geliştirici sürümünde de MobileMe'nin geleceğinin ne olabileceğine ışık tutan yeni bilgilere rastlandı.

Mac OS X Lion'ın ilk geliştirici sürümünde "Find My Mac" logosunu keşfeden Consomac.fr sitesinin ikinci sürümde bulduğu satırlar, kullanıcıların MobileMe hesaplarını Castle'a yükseltmelerine imkan veriyor. Consomac sitesi "Castle" isminin Apple'ın yeni bulut bilişim servisinin kod adı olabileceğini belirtirken; ticari isminin "iCloud" olacağını iddia ediyor. Keza, Apple'ın iCloud.com adresini satın aldığının doğrulanması da MobileMe'nin iCloud olarak değiştirileceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor.

Editörün Notu: Castle kelimesinin neden kod adı olarak seçilmiş olabileceğini merak eden kullanıcılarımıza kısa bir bilgilendirme yapalım. Ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun Sefiller (Les Miserables) eserinin müzikalinde seslendirilen ve en çok bilinen parçalardan biri "Castle on a Cloud" idi. Bu şarkı özellikle Young Cossette'in "There is a castle on a cloud" cümlesiyle özdeşleşmişti.


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chosen2007 8 yıl
alternatiflerinin çok daha ucuz olduğu eleştirileri dolayısıyla bu alternatifleri oldukça araştırdım kurcaladım rakat mobile me kadar pratik ve kullanışlı bir cloud servisi bulamadım ben şahsen! senede 100 dolar civarı bir para veriyorsunuz ve iDisk'te 20gb alan veriyor (fakat Gallery'e yüklediğiniz fotoğraflar buna dahil değil, oraya istediğiniz kadar foto yükleyin!) google da fotoğrafları yüklüyorsunuz link paylaşıyorsunuz, eğer karşı taraf albümü komple bilgisayarına indirmek isterse bilgisayarına picasa kurmak zorunda! neden kurayım picasa, ücretsiz olması kurmak için bana yeterli gerekçe değil, mobile me galery ye yüklediğim albümü karşı taraf tek tıkla indirebilsin diye ayarlardan açabiliyorum.. googledocs tan public klasörden dosya paylaşmak istiyorum karşı tarafın google hesabı açması gerekiyor! ms skydrive dada aynı şekilde.. mobile me de public klasöre şifre veriyorum linki gönderiyorum karşı taraf linke tıklıyor sadece şifre ile girip isterse dosya ilave edebiliyor istediğini oradan indiriyor.. bu dediklerimi yapmak için mac bilgisayar kullanmanız gerekmiyor, evde hem mac hem win bilgisayarım var şirkette windows kullanıyorum, dosya ve fotoğraf paylaştığım insanların yüzde doksanı windows kullanıyor.. ayrıca mobile me hesabınız üzerinden evinizdeki external diskinize (mac'e bağlı time capsule diskinize ya da airport extreme'e bağlayıp paylaşıma açtığınız herhangi bir external diskinize) ulaşma şansınız da var.. takvim ve contact bilgilerini mac, iphone, ipad, ipod arasında paylaşmak ve senkronlamak inanılmaz pratik, mac üzerinde contact ve takvimi google hesabım ile de senkronla diyorum her yerde her cihazda herşey elimin altında.. iphone kullanıyorum ama çıkar çıkmaz samsung galaxy s2 alacağım ikinci telefon olarak (zaten ikinci bir hat ihtiyacım var), hiçbir platformun markanın meraklısı değilim kim güzel hizmet verirse o tarafı kullanırım, kullanıyorum.. e-mail, contact list, takvim, idisk, foto galeri (video da paylaşabiliyorsunuz) komple ve pratik bir platform sunuyor.. googledocs'un ın beğenmediğim yönleri dışında güzel güçlü servisleri de var ama benim şu an için iş veya özel hayatıma entegre edebildiğim servisler değil bunların çoğu (ve yeterince pratikte değil genelde) ama keyifle takip ediyorum, bu alandaki her türlü gelişme hoşuma gidiyor fazlasıyla .. bu arada ttnet netdisk'in de mobileme, googledocs dışında dropbox vs gibi var olan bir dünya dosya depolama servisleri karşısına daha rekabetçi fiyatlarla çıkmasını beklerdim açıkçası..
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trakya1923 8 yıl
tek rakibi ttnet netdisk :D
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napolyon94 8 yıl
Özet:Apple bulut sistemi oturmaya çalışıyor
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HackAv 8 yıl
Yaw ben bu haberden bişey anlamadım kusuruma bakmayın burdaki amaç nedir neyi anlatıyor...
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