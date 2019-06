Apple'ın bulut servisi MobileMe, Castle (iCloud ?) oluyor

Apple'ın bulut bilişim servisleri ilk önce iTools olarak karşımıza çıktı. Ardından iTools ilk önce .Mac oldu. Arkasından .Mac, MobileMe oldu. Ve görünen o ki MobileMe içinde değişim çanları çalıyor.

GigaOM'in Apple'ın iCloud.com isimli alan adını 4-5 milyon dolara satın aldığı yönündeki iddiasının All Things D'nin kaynaklarınca doğrulanmasının ardından Mac OS X Lion'ın ikinci geliştirici sürümünde de MobileMe'nin geleceğinin ne olabileceğine ışık tutan yeni bilgilere rastlandı.

Mac OS X Lion'ın ilk geliştirici sürümünde "Find My Mac" logosunu keşfeden Consomac.fr sitesinin ikinci sürümde bulduğu satırlar, kullanıcıların MobileMe hesaplarını Castle'a yükseltmelerine imkan veriyor. Consomac sitesi "Castle" isminin Apple'ın yeni bulut bilişim servisinin kod adı olabileceğini belirtirken; ticari isminin "iCloud" olacağını iddia ediyor. Keza, Apple'ın iCloud.com adresini satın aldığının doğrulanması da MobileMe'nin iCloud olarak değiştirileceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor.

Editörün Notu: Castle kelimesinin neden kod adı olarak seçilmiş olabileceğini merak eden kullanıcılarımıza kısa bir bilgilendirme yapalım. Ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun Sefiller (Les Miserables) eserinin müzikalinde seslendirilen ve en çok bilinen parçalardan biri "Castle on a Cloud" idi. Bu şarkı özellikle Young Cossette'in "There is a castle on a cloud" cümlesiyle özdeşleşmişti.