Apple'ın etkinlik için hazırladığı pankart daha uzun bir iPhone'u işaret ediyor





Apple'ın birçok kişi tarafından merakla beklenen etkinliğine 2 gün kala etkinliğin düzenleneceği alandaki çalışmalar devam ediyor.





Yeni iPhone'un tanıtımının yapılması beklenen bu etkinlik alanına Apple tarafından asılan yeni bir pankart ise tartışmalara neden oldu. Pankarta ilk bakıldığında çeşitli renklerden oluşan bir arka plan ve onun üzerinde yer alan beyaz bir Apple logosu görülüyor. Ancak, arka plana dikkatli bir şekilde bakıldığında iOS ile birlikte ön yüklü olarak gelen uygulama ikonlarının uzatılmış olarak arka planda yer aldığı görülüyor.





CultofMac sitesine göre, Apple'ın pankartının arka planında yer alan uzatılmış ikonlar yeni iPhone'un daha uzun bir yapıya sahip olacağına işaret ediyor. 4 inç boyutunda ve 16:9 en boy oranında bir ekranla gelmesi bekleniyor. Pankartta yer alan arka plandan yola çıkılarak öne sürülen bu iddianın ne kadar doğru olduğunu ise 12 Eylül tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.cultofmac.com/189453/apple-subtly-hints-at-taller-iphone-5-display-in-yerba-buena-event-banner/