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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın etkinlik için hazırladığı pankart daha uzun bir iPhone'u işaret ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın etkinlik için hazırladığı pankart daha uzun bir iPhone'u işaret ediyor
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Apple'ın birçok kişi tarafından merakla beklenen etkinliğine 2 gün kala etkinliğin düzenleneceği alandaki çalışmalar devam ediyor.

Yeni iPhone'un tanıtımının yapılması beklenen bu etkinlik alanına Apple tarafından asılan yeni bir pankart ise tartışmalara neden oldu. Pankarta ilk bakıldığında çeşitli renklerden oluşan bir arka plan ve onun üzerinde yer alan beyaz bir Apple logosu görülüyor. Ancak, arka plana dikkatli bir şekilde bakıldığında iOS ile birlikte ön yüklü olarak gelen uygulama ikonlarının uzatılmış olarak arka planda yer aldığı görülüyor. 

CultofMac sitesine göre, Apple'ın pankartının arka planında yer alan uzatılmış ikonlar yeni iPhone'un daha uzun bir yapıya sahip olacağına işaret ediyor. 4 inç boyutunda ve 16:9 en boy oranında bir ekranla gelmesi bekleniyor. Pankartta yer alan arka plandan yola çıkılarak öne sürülen bu iddianın ne kadar doğru olduğunu ise 12 Eylül tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.cultofmac.com/189453/apple-subtly-hints-at-taller-iphone-5-display-in-yerba-buena-event-banner/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alexander Supertramp! 6 yıl en beğenilen
Gözümüzü elmaya kilitleyip 30 sn bakıp gözlerimizi kapatınca iphone 5 i görüyormuşuz.
2 Yanıt Yanıtla +34
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Mulsanne 6 yıl
Bu kaçıncı aynı konu? bot musun mavit?
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necros76 6 yıl
Amsam8 de tanitim var ama ayni saatte cok sevdigim dizi kuzey guney var
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DH Misafiri 6 yıl
Zamanında ı-phone kullanıcılarını sürekli uyardım. Zira ı-phone kullanıcıları telefonlarının ufak ve ergonomik olmasını diğer cihazlardan üstün özellik sayıyorlardı. Hatta bir çoğu cihazını ''küçük olduğu için'' diğer firmaların cihazlarına ikame etttiğini söylüyor ve 4'' ekran boyutunu kınıyorlardı. Bugün şayet 4'' ya da daha büyük bir ekranla karşılaşırsak bu tüketicilerin yorumunu merak ediyor olacağım zira bu noktada onlar adına fanatiklik yaftası halihazırda bekliyor olacak.
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-gg- 6 yıl
Saçma falan diyorsunuzda, adamlar mantıklı açıklamış. İstemeyen apple haberi okumasın zorunuza gidiyorsa
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muratkaya 6 yıl
Evet çok önemli bir ayrıntı. Bugün işe gitmeyip bu pankart üzerine yoğunlaşacağım.
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mogosan 6 yıl
Bu pankarttan hemen bir konsept telefon yapıp nete koyarlar.Tabi inanmayı bekleyen halkımızda koşa koşa inanır birde '' apple bu telefonla samsung'u geçemez'' diyede eleştirisini yapmayı ihmal etmez.
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Chandler Bing 6 yıl muratkaya
muratkaya

Evet çok önemli bir ayrıntı. Bugün işe gitmeyip bu pankart üzerine yoğunlaşacağım.

koyun sürüsü gibisiniz yemin ediyorum. herkes sövmüş ya, hemen ben de söveyim, espri yapayım. donanım haber'desin birader dikkatini çekerim. her taraf bu haberlerle dolsa yeri yani ki saçma bir haber değil. kendi başına çözebileceğin bir şey de değil. bildiğin haber değeri taşıyan bir şey. yanlış sitedesin kısaca.
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berk_06 6 yıl
Daha uzun derken
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terekeme_1903 6 yıl
Sübhanallah ibretlik tespit
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Mobile Prof. 6 yıl
O öyle, bu böyle, yok 40 yapar vs..
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eleconus 6 yıl
Haberleri begenmeyenleri anlamıyorum bence haber değeri var merak edip bakıyorum. Eleştirenlerin samimiyetinden şüpheliyim!?
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Windows'ta, Paint'te küçültüp tüm logoları görebilirsiniz


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sırasıyla:

Müzik-Game Center-iTunes-PhotoBooth-Mesaj ve Safari arası-Müzik-Game Center-Safari
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eleconus 6 yıl
Haberleri begenmeyenleri anlamıyorum bence haber değeri var merak edip bakıyorum. Eleştirenlerin samimiyetinden şüpheliyim!?
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SanMarinoForveti 6 yıl
Hergün en az 2 tane galaxy 3 tasarımı y ayınlanırken kisme karşı çıkmıyordu dimi. Adamlar anlam çıkartıp cidden güzel bir habercilik yapmışlar. Bu kadar fanı olmayın şu teknolojik aletlerin. Sadece bi telefon dünyayı kurtarmıyosun.
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mogosan 6 yıl
Editörlerin iç dünyası cidden beri korkutmaya başladı.
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nonpoint 6 yıl
habercilik dediğin böyle olmalı.
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Wol4onak 6 yıl
HAsta misiniz ya? Yeter artik yeter biktim reklamlarinizdan! Tum heyecanimi kacirdiniz. 1 gun kalmis sunun surasinda
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