ABD’de 100 bin SIM kartlık çılgın siber saldırı operasyonu

Tam Boyutta Gör ABD Gizli Servisi, New York genelinde yürütülen bir operasyon kapsamında 100 binden fazla SIM kart ve 300’ün üzerinde SIM sunucusunun ele geçirildiğini açıkladı. Yetkililer, bu sistemin potansiyel olarak şehrin mobil iletişim altyapısını felç edebilecek güçte olduğunu belirtti. Operasyon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun başlamasına saatler kala gerçekleştirilirken ağın hükümet yetkililerini hedef aldığı aktarıldı.

Yetkililerin aktardığına göre, keşfedilen sistem yaklaşık 56 kilometre çapında bir alanda yoğunlaşmış ve doğrudan ABD’li üst düzey isimleri hedef alan telekomünikasyon temelli tehditlerde kullanılmıştı. Ele geçirilen cihazların fotoğraflarında antenlerle dolu SIM kutuları ve raflara dizilmiş sunucu ekipmanları görülüyor. Ayrıca, çok sayıda SIM kart ambalajının düzenli şekilde istiflendiği tespit edildi. Bu durum, operasyonun arkasında ciddi bir planlama ve büyük ölçekli bir kurulum yapıldığını gösteriyor.

Sistemin arkasındaki aktörler devlet destekli olabilir

Soruşturma, üst düzey ABD’li yetkililere yönelik anonim telefon tehditleri üzerine başlatıldı. Ancak Gizli Servis, sistemin yalnızca tehdit amaçlı kullanılmadığını, çok daha geniş kapsamlı faaliyetler için hazırlandığını değerlendiriyor. Yetkililere göre bu altyapı, baz istasyonlarını devre dışı bırakma, hizmet engelleme saldırıları düzenleme ve suç örgütleri ile tehdit unsurları arasında şifreli iletişim sağlama gibi amaçlara hizmet edebilirdi.

New York Gizli Servis Bölge Ofisi Başkanı Matt McCool, yaptığı açıklamada cihazların artık herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurgularken, operasyonun bahar aylarından bu yana federal ve yerel kurumların ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Ön bulgular, operasyonun arkasında bir ulus-devlet aktörünün bulunduğunu işaret ediyor. Öte yandan zamanlama da hayli dikkat çekici. Zira şu sıralar New York’ta bu hafta BM Genel Kurulu toplantıları düzenleniyor ve ekipmanların bu süreçte casusluk ya da iletişimi sabote etme amacıyla kurulmuş olabileceği değerlendiriliyor. BBC’nin aktardığına göre cihazlar, kentin farklı bölgelerindeki terk edilmiş apartman dairelerinde kurulu halde bulundu.

Ancak kimin bu ağın arkasında olduğu ya da neden özellikle BM Genel Kurulu öncesinde harekete geçtiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray’ın da konuya dair sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi. BM Genel Kurulu'nun 80. yıl dönümü için 100'den fazla dünya lideri ve delegasyonu New York'ta bu hafta bir araya geldi.

