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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın hedefi ayda 6 milyon adet 2.nesil iPad üretimi olabilir

8 yıl
13,1b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, önümüzdeki 1-2 ay içersinde tanıtılması muhtemel olan 2.Nesil iPad ile, 1.Nesil iPad'le elde ettiği başarısının üstüne çıkmayı amaçlıyor. Digitimes'da yayınlanan son haberde Apple'ın, pazarın büyümesiyle doğru orantılı olarak artan talepleri karşılayabilmek için iki yeni bileşen firmasıyla daha anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Digitimes'ın haberine göre Apple, 2.Nesil iPad için dokunmatik panel tedarikçileri arasında yer alan Wintek, Sintek Photronics ve TPK Touch Solutions firmalarının yanı sıra panel üretimini talepleri karşılayabilecek seviyeye yükseltebilmek için Chimei Innolux ve Cando ile anlaşmaya vardı.

Haberde ayrıca, son aylarda 1.Nesil iPad'in üretim hacmini 4 milyona yükselttiği bilinen Apple'ın 2.Nesil iPad'de ise bu miktarı %50 arttırarak ayda en fazla 6 milyonluk üretim yapmayı amaçladığı iddia edildi.

Tıpkı yıllar önce video oynatan iPod'un olmayacağını ve iPod'larda sadece müziğe odaklanacaklarını söyleyen Steve Jobs'un 7 inçlik tabletlerle ilgili de benzer şeyler söylemesine rağmen Apple'ın 7 inçlik iPad'i önümüzdeki dönemde duyuracağı yönündeki iddialarla ilgili olarak da Tayvan'lı üreticiler "konuyla ilgili birşey duymadıklarını" belirtiyor.


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canobeg 7 yıl
eee meraklısımı enaisimi çok desem üretir adamlar tabi :D
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tgezer 7 yıl
Retina ekran olmadan asla almam.
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skryl 7 yıl
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben i-pad"i çok kullanışlı buluyorum fakat 100-200 usd den fazla etmez.Yavaş ve eksikleri çok..Diğerlerine katılıyorum iyi bir pazarlamacılar..
Bence yeni nesil ürünleri sonkullanıcı beklemeli ve görmeli..Teknoloji çöplügü olmayın.Yeni teknolojiye yatırılan para=çöpe atılan paradır.
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EnemyTerritory 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar ben i-pad"i çok kullanışlı buluyorum fakat 100-200 usd den fazla etmez.Yavaş ve eksikleri çok..Diğerlerine katılıyorum iyi bir pazarlamacılar..



Bence yeni nesil ürünleri sonkullanıcı beklemeli ve görmeli..Teknoloji çöplügü olmayın.Yeni teknolojiye yatırılan para=çöpe atılan paradır.

Cihazın zaten üretim maliyeti 260 dolar
Yok artık daha neler :D
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funkmaster 8 yıl
O kadar cezbedici ki, elimdeki laptopu atıp bundan alasım geliyor.
Apple benim gibi anti-fanatik bir kişiliği bile yoldan çıkarmayı başarıyorsa adamlara helal olsun. Ama sanırım almam, teknoloji çöplüğüne döner ev.
iMac candır ama, onu alırım bak.
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Batuist 8 yıl
belki "ipadin çok eksiği var" dediğimiz şeyleri apple bilinçli bir şekilde yaptı.. böylesine milyar dolarlarla işlem yapan firmaların uzun vadeli planları mevcuttur. yani kimbilir 5 senelik bir üretim portfoyü bile çıkarmış olabilirler.. dolayısı ile ilk nesil ürünlerde birşeyleri eksik bırakacaksın ki sonrakinde çıkardığın ürünlerde bu eksiklikleri yavaş yavaş tamamlayarak her seferinde çıkardığın ürünü satabilesin.. Ki apple aynı zamanda bence dünyanın en iyi pazarlama yapan firmasıdır.. hatta en iyi olduğu konudur pazarlama.. dolayısı ile tüm bunları öngörerek ilk nesil ipadi çıkarmıştır.. yani adamlar günü birlik düşünerek milyonlarca adetlik hacimlerde üretim yapmıyorladır. ikinci nesildede ilk nesilde olmasını istediğimiz herşeyi bu strateji nedeniyle bulacağımızı zannetmiyorum.. ama üzerine bir iki eksiklik kapatılır sonra 3. nesil ile daha fazla özellik ile kapatılan eksikliklerle daha fazla satış yapılır vs... bu böyle gider.. sonuçta amaç en iyi ürünü ortaya koymak değil her işletme gibi kar elde etmektir..
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gun 8 yıl
Biz yine Apple in basarisinin kurbani olduk. Birinci nesil iphone gibi iPad giremeden yenisi cikiyor.
Yok ilk ciktiginda ne bos alet, buyuk iPhone diyenlerin ne kadar kotu analist olduklarini anladik. Keza antena gate probleminden sonra bile Apple iPhone 4 elinde patladi diyenleride gorduk.
Bazi sorunlari oldugu kesin ama bu sekilde bile Apple cikardigi urunlerle gunumuzun 4-5 sene ilersinde gidiyor.
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murdocklawless 8 yıl
onca apple düşmanlığıma rağmen şuna bir usb koysalar birde fiyatını insani boyutlarda tutsalar alırdım bir tane.
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fotifoti 8 yıl
günde 200bin üretim .. 200bin ipadin paketlenmesini bile düşünemiyorum :)
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demirparcasi 8 yıl
2. nesil iPad'te kamera haricinde ne gibi yeni özellikler geleceğini merak ediyorum.
Apple 6 milyon adetlik aylık üretim kapasitesi ise inanılmaz ama eğer gerçekten iyi ve uygun fiyata bir ürün çıkartırsa bu kapasite ancak yeter. Umarın iPAd2 yi Türkiye'ye makul bir fiyattan getirirler. En azından ABD $500 olan giriş seviyesi modelinin Türkiye'de $600+KDV den satılması lazım. Ne de olsa içinde 3G olmadığı için iletişim vergisi vb. vergiler yok.
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