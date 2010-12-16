Apple'ın hedefi ayda 6 milyon adet 2.nesil iPad üretimi olabilir

Apple, önümüzdeki 1-2 ay içersinde tanıtılması muhtemel olan 2.Nesil iPad ile, 1.Nesil iPad'le elde ettiği başarısının üstüne çıkmayı amaçlıyor. Digitimes'da yayınlanan son haberde Apple'ın, pazarın büyümesiyle doğru orantılı olarak artan talepleri karşılayabilmek için iki yeni bileşen firmasıyla daha anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Digitimes'ın haberine göre Apple, 2.Nesil iPad için dokunmatik panel tedarikçileri arasında yer alan Wintek, Sintek Photronics ve TPK Touch Solutions firmalarının yanı sıra panel üretimini talepleri karşılayabilecek seviyeye yükseltebilmek için Chimei Innolux ve Cando ile anlaşmaya vardı.

Haberde ayrıca, son aylarda 1.Nesil iPad'in üretim hacmini 4 milyona yükselttiği bilinen Apple'ın 2.Nesil iPad'de ise bu miktarı %50 arttırarak ayda en fazla 6 milyonluk üretim yapmayı amaçladığı iddia edildi.

Tıpkı yıllar önce video oynatan iPod'un olmayacağını ve iPod'larda sadece müziğe odaklanacaklarını söyleyen Steve Jobs'un 7 inçlik tabletlerle ilgili de benzer şeyler söylemesine rağmen Apple'ın 7 inçlik iPad'i önümüzdeki dönemde duyuracağı yönündeki iddialarla ilgili olarak da Tayvan'lı üreticiler "konuyla ilgili birşey duymadıklarını" belirtiyor.