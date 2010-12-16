Apple'ın hedefi ayda 6 milyon adet 2.nesil iPad üretimi olabilir

Apple, önümüzdeki 1-2 ay içersinde tanıtılması muhtemel olan 2.Nesil iPad ile, 1.Nesil iPad'le elde ettiği başarısının üstüne çıkmayı amaçlıyor. Digitimes'da yayınlanan son haberde Apple'ın, pazarın büyümesiyle doğru orantılı olarak artan talepleri karşılayabilmek için iki yeni bileşen firmasıyla daha anlaşma yaptığı iddia ediliyor.
Digitimes'ın haberine göre Apple, 2.Nesil iPad için dokunmatik panel tedarikçileri arasında yer alan Wintek, Sintek Photronics ve TPK Touch Solutions firmalarının yanı sıra panel üretimini talepleri karşılayabilecek seviyeye yükseltebilmek için Chimei Innolux ve Cando ile anlaşmaya vardı.
Haberde ayrıca, son aylarda 1.Nesil iPad'in üretim hacmini 4 milyona yükselttiği bilinen Apple'ın 2.Nesil iPad'de ise bu miktarı %50 arttırarak ayda en fazla 6 milyonluk üretim yapmayı amaçladığı iddia edildi.
Tıpkı yıllar önce video oynatan iPod'un olmayacağını ve iPod'larda sadece müziğe odaklanacaklarını söyleyen Steve Jobs'un 7 inçlik tabletlerle ilgili de benzer şeyler söylemesine rağmen Apple'ın 7 inçlik iPad'i önümüzdeki dönemde duyuracağı yönündeki iddialarla ilgili olarak da Tayvan'lı üreticiler "konuyla ilgili birşey duymadıklarını" belirtiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence yeni nesil ürünleri sonkullanıcı beklemeli ve görmeli..Teknoloji çöplügü olmayın.Yeni teknolojiye yatırılan para=çöpe atılan paradır.
Cihazın zaten üretim maliyeti 260 dolar Yok artık daha neler :D
Apple benim gibi anti-fanatik bir kişiliği bile yoldan çıkarmayı başarıyorsa adamlara helal olsun. Ama sanırım almam, teknoloji çöplüğüne döner ev.
iMac candır ama, onu alırım bak.
Yok ilk ciktiginda ne bos alet, buyuk iPhone diyenlerin ne kadar kotu analist olduklarini anladik. Keza antena gate probleminden sonra bile Apple iPhone 4 elinde patladi diyenleride gorduk.
Bazi sorunlari oldugu kesin ama bu sekilde bile Apple cikardigi urunlerle gunumuzun 4-5 sene ilersinde gidiyor.
Apple 6 milyon adetlik aylık üretim kapasitesi ise inanılmaz ama eğer gerçekten iyi ve uygun fiyata bir ürün çıkartırsa bu kapasite ancak yeter. Umarın iPAd2 yi Türkiye'ye makul bir fiyattan getirirler. En azından ABD $500 olan giriş seviyesi modelinin Türkiye'de $600+KDV den satılması lazım. Ne de olsa içinde 3G olmadığı için iletişim vergisi vb. vergiler yok.