Apple'ın iPad, iPod ve iPhone modelleri ile 20-80 kat arası büyütme sağlayan kamera aparatı, "ProScope"





Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayar modelleri için farklı ürünler piyasada yer almaya ve kullanıcılar karşısına sunulmaya devam ediyor. Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile çok yüksek büyütmeye sahip fotoğraflar çekmek isteyenlere özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan ProScope, kullanıcılara 20 ile 80 kat arasında büyütme ile en gelişmiş çözümlerden bir tanesini sunuyor.

Esas olarak uzmanlık alanı portatif mikroskop modelleri üretmek olan Bodelin firması tarafından geliştirilen ProScope, firmanın mobil sektörün gücünü görerek hazırladığı bir iPhone ve iPad aparatı. Üzerinde yer alan profesyonel kalite Edmund optikleri ile kullanıcılara 20 ile 80 kat arasında büyütme sağlayabilen aparat, bu büyütme sonucu objeye çok yaklaşılması nedeniyle ortaya çıkan ışık sorununu da dahili olarak gelen 12 adet LED ışıkları ile çözebiliyor. Apple'ın uyumlu cihazlarına kılıf şekilde takılan ve USB üzerinde şarj edilebilir bataryası ile 2 saat aktif kullanım ömrü verebilen aparat, özellikle devamlı olarak detaylı ayrıntılara ihtiyaç duyulan iş kolları için oldukça pratik bir çözüm olarak gösteriliyor.

Bodelin tarafından geliştirilen ve iPhone 4, 4s, 5, iPad, iPod Touch ve iPad Mini modelleri ile uyumlu olarak hazırlanan ProScope, firmanın resmi sitesi üzerinden 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.bodelin.com/proscope/proscope-micro-mobile