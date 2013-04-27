Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın iPad, iPod ve iPhone modelleri ile 20-80 kat arası büyütme sağlayan kamera aparatı, "ProScope"

6 yıl
1,1b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın iPad, iPod ve iPhone modelleri ile 20-80 kat arası büyütme sağlayan kamera aparatı,

Akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayar modelleri için farklı ürünler piyasada yer almaya ve kullanıcılar karşısına sunulmaya devam ediyor. Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile çok yüksek büyütmeye sahip fotoğraflar çekmek isteyenlere özel olarak geliştirilmiş bir ürün olan ProScope, kullanıcılara 20 ile 80 kat arasında büyütme ile en gelişmiş çözümlerden bir tanesini sunuyor.
Esas olarak uzmanlık alanı portatif mikroskop modelleri üretmek olan Bodelin firması tarafından geliştirilen ProScope, firmanın mobil sektörün gücünü görerek hazırladığı bir iPhone ve iPad aparatı. Üzerinde yer alan profesyonel kalite Edmund optikleri ile kullanıcılara 20 ile 80 kat arasında büyütme sağlayabilen aparat, bu büyütme sonucu objeye çok yaklaşılması nedeniyle ortaya çıkan ışık sorununu da dahili olarak gelen 12 adet LED ışıkları ile çözebiliyor. Apple'ın uyumlu cihazlarına kılıf şekilde takılan ve USB üzerinde şarj edilebilir bataryası ile 2 saat aktif kullanım ömrü verebilen aparat, özellikle devamlı olarak detaylı ayrıntılara ihtiyaç duyulan iş kolları için oldukça pratik bir çözüm olarak gösteriliyor.
Bodelin tarafından geliştirilen ve iPhone 4, 4s, 5, iPad, iPod Touch ve iPad Mini modelleri ile uyumlu olarak hazırlanan ProScope, firmanın resmi sitesi üzerinden 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Apple'ın iPad, iPod ve iPhone modelleri ile 20-80 kat arası büyütme sağlayan kamera aparatı,
Apple'ın iPad, iPod ve iPhone modelleri ile 20-80 kat arası büyütme sağlayan kamera aparatı,

http://www.bodelin.com/proscope/proscope-micro-mobile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 6 yıl
Uzun süredir DSLR arıyordum beklediğim macro performansını verebilirse alınabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrHxor 6 yıl
Gözleri görünce bunu mecburen almalıyım diye düşündüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Eğer videoda ki kadar iyiyse gerçekten etkileyici bir ürün.Fiyatıda o kadar yüksek seviyelerde değil.Alıp kullanacak kişide muhtemelen normal bir kullanıcı olmayacaktır diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HectorBarbossa 6 yıl
Yuh bayağı iyiymiş. Saç tellerini bile tek tek gösteriyor vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Videodaki gibiyse güzel
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
iphone aksesuarı görmekten gına geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1138 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, aksesuar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim EX-N1 fotoğraf makinesi video inceleme 6 yıl 2si1 "Bilgi, Eğlence Dolu" teknoloji ve oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim