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    Anlık Bildirim

    Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti

    Microsoft geçen yıl klavye, mouse, kulaklık ve diğer çevre birimlerini üretmeyeceğini duyurmuştu. Çanta ve aksesuar üreticisi Incase, bu ürünleri kendi markası altında piyasaya süreceğini açıkladı.
    Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti Tam Boyutta Gör
    Microsoft hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan ayında artık kendi markası altında klavye, mouse, kulaklık ve diğer çevre birimlerini üretmeyeceğini açıklamıştı. Yazılım devi bunun yerine Surface markası altında daha pahalı çevre birimleri üretmeye odaklanacak.

    Şimdi ise dizüstü bilgisayar çantaları ve kılıfları konusunda uzman bir şirket olan Incase, Microsoft'un birçok çevre birimini kendi markası altında yeniden üreteceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre firma bu ürünleri 2024 yılında piyasaya sürmeye başlayacak.

    Microsoft ve Incase arasında, söz konusu çevre birimlerinin "Incase Designed by Microsoft" markası altında üretilmesini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Buna göre Microsoft'un mouse, klavye, kulaklık ve hoparlör serisindeki mevcut ürünlerin satışına devam edilecek. Yıllardır raflarda yer alan ürünlerde göze çarpan tek fark Incase logosu taşımaları olacak gibi görünüyor.

    Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti Tam Boyutta Gör

    20'den fazla ürün için lisans aldı

    Incase, bu anlaşma ile birlikte 20'den fazla Microsoft ürününü üretme lisansına sahip oldu. Bu durum özellikle ergonomik klavye hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Öte yandan bu iş birliğini esasında bir kazan-kazan hamlesi olarak görebiliriz.

    Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti Tam Boyutta Gör

    Tüketiciler güvenilir Microsoft ürünlerine erişmeye devam ederken, Incase de yeni cihazlar geliştirme masrafı olmadan ürün portföyünü genişletebilecek. Microsoft'un da bu süreçte mağazalarını yüksek fiyatlı Surface marka aksesuarlar ve çevre birimleri ile doldurması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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