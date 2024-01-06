Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti

Tam Boyutta Gör Microsoft hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan ayında artık kendi markası altında klavye, mouse, kulaklık ve diğer çevre birimlerini üretmeyeceğini açıklamıştı. Yazılım devi bunun yerine Surface markası altında daha pahalı çevre birimleri üretmeye odaklanacak.

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Şimdi ise dizüstü bilgisayar çantaları ve kılıfları konusunda uzman bir şirket olan Incase, Microsoft'un birçok çevre birimini kendi markası altında yeniden üreteceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre firma bu ürünleri 2024 yılında piyasaya sürmeye başlayacak.

Microsoft ve Incase arasında, söz konusu çevre birimlerinin "Incase Designed by Microsoft" markası altında üretilmesini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Buna göre Microsoft'un mouse, klavye, kulaklık ve hoparlör serisindeki mevcut ürünlerin satışına devam edilecek. Yıllardır raflarda yer alan ürünlerde göze çarpan tek fark Incase logosu taşımaları olacak gibi görünüyor.

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20'den fazla ürün için lisans aldı

Incase, bu anlaşma ile birlikte 20'den fazla Microsoft ürününü üretme lisansına sahip oldu. Bu durum özellikle ergonomik klavye hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Öte yandan bu iş birliğini esasında bir kazan-kazan hamlesi olarak görebiliriz.

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Tüketiciler güvenilir Microsoft ürünlerine erişmeye devam ederken, Incase de yeni cihazlar geliştirme masrafı olmadan ürün portföyünü genişletebilecek. Microsoft'un da bu süreçte mağazalarını yüksek fiyatlı Surface marka aksesuarlar ve çevre birimleri ile doldurması bekleniyor.

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