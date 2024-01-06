Microsoft, çevre birimleri işini Incase'e devretti

Şimdi ise dizüstü bilgisayar çantaları ve kılıfları konusunda uzman bir şirket olan Incase, Microsoft'un birçok çevre birimini kendi markası altında yeniden üreteceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre firma bu ürünleri 2024 yılında piyasaya sürmeye başlayacak.
Microsoft ve Incase arasında, söz konusu çevre birimlerinin "Incase Designed by Microsoft" markası altında üretilmesini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Buna göre Microsoft'un mouse, klavye, kulaklık ve hoparlör serisindeki mevcut ürünlerin satışına devam edilecek. Yıllardır raflarda yer alan ürünlerde göze çarpan tek fark Incase logosu taşımaları olacak gibi görünüyor.
20'den fazla ürün için lisans aldı
Incase, bu anlaşma ile birlikte 20'den fazla Microsoft ürününü üretme lisansına sahip oldu. Bu durum özellikle ergonomik klavye hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Öte yandan bu iş birliğini esasında bir kazan-kazan hamlesi olarak görebiliriz.
Tüketiciler güvenilir Microsoft ürünlerine erişmeye devam ederken, Incase de yeni cihazlar geliştirme masrafı olmadan ürün portföyünü genişletebilecek. Microsoft'un da bu süreçte mağazalarını yüksek fiyatlı Surface marka aksesuarlar ve çevre birimleri ile doldurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.