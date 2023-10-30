Microsoft, Xbox'ta üçüncü taraf oyun kumandalarını yasaklıyor: İşte tarih

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Yazılım devi Microsoft, 12 Kasım 2023 tarihi itibariyle Xbox oyun konsollarında lisanssız üçüncü taraf aksesuarların kullanımını yasaklayacak. Şirket kullanıcılara aksesuarlarının engelleneceği tarihi bildiren "0x82d60002" hata kodlu uyarı mesajı göstermeye başladı.

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Söz konusu mesajda üçüncü taraf aksesuarlarların "konsol sorunlarına" yol açtığına dikkat çekiliyor. Aynı uyarı bildiriminde Microsoft'tan lisans almış cihazların listesini görebileceğiniz bir web bağlantısı da var. Bu link kullanıcıları Xbox'un kendi mağazasına yönlendiriyor.

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Bazı oyun kumandaları hata vermeye başladı

Bazı oyuncular kontrol cihazlarının çalışmayı durdurduğunu söylüyor. Özellikle de Xbox oyun kumandalarının ucuz Çin kopyaları. Ancak sorun aksesuar üreten tanınmış markalar için de geçerli. Örneğin Brook Gaming, yaklaşan değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve ürünlerinin Xbox konsollarında çalışmasını sağlamak için çözüm arayışında olduğunu duyurdu.

Microsoft muhtemelen kablosuz kulaklıkları de kapsayan kablosuz aksesuar lisanslama programını genişletmek istiyor. Xbox aksesuarları üreten üçüncü parti markaların artık oyun kumandalarını Xbox konsollarıyla uyumlu hale getirmek için Microsoft'tan lisans alması gerekecek.

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