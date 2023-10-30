Microsoft, Xbox'ta üçüncü taraf oyun kumandalarını yasaklıyor: İşte tarih

Yazılım devi Microsoft, 12 Kasım 2023 tarihi itibariyle Xbox oyun konsollarında lisanssız üçüncü taraf aksesuarların kullanımını yasaklayacak. Şirket kullanıcılara aksesuarlarının engelleneceği tarihi bildiren "0x82d60002" hata kodlu uyarı mesajı göstermeye başladı.
Söz konusu mesajda üçüncü taraf aksesuarlarların "konsol sorunlarına" yol açtığına dikkat çekiliyor. Aynı uyarı bildiriminde Microsoft'tan lisans almış cihazların listesini görebileceğiniz bir web bağlantısı da var. Bu link kullanıcıları Xbox'un kendi mağazasına yönlendiriyor.
Bazı oyun kumandaları hata vermeye başladı
Bazı oyuncular kontrol cihazlarının çalışmayı durdurduğunu söylüyor. Özellikle de Xbox oyun kumandalarının ucuz Çin kopyaları. Ancak sorun aksesuar üreten tanınmış markalar için de geçerli. Örneğin Brook Gaming, yaklaşan değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve ürünlerinin Xbox konsollarında çalışmasını sağlamak için çözüm arayışında olduğunu duyurdu.
Microsoft muhtemelen kablosuz kulaklıkları de kapsayan kablosuz aksesuar lisanslama programını genişletmek istiyor. Xbox aksesuarları üreten üçüncü parti markaların artık oyun kumandalarını Xbox konsollarıyla uyumlu hale getirmek için Microsoft'tan lisans alması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.