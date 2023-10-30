Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox'ta üçüncü taraf oyun kumandalarını yasaklıyor: İşte tarih

    Microsoft önümüzdeki aydan itibaren resmi olmayan üçüncü taraf aksesuarların Xbox konsollarında kullanılmasına izin vermeyecek. Şirket bu konuda kullanıcılara uyarı mesajı göstermeye başladı.

    Microsoft, Xbox'ta üçüncü taraf oyun kumandalarını yasaklıyor Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, 12 Kasım 2023 tarihi itibariyle Xbox oyun konsollarında lisanssız üçüncü taraf aksesuarların kullanımını yasaklayacak. Şirket kullanıcılara aksesuarlarının engelleneceği tarihi bildiren "0x82d60002" hata kodlu uyarı mesajı göstermeye başladı.

    Söz konusu mesajda üçüncü taraf aksesuarlarların "konsol sorunlarına" yol açtığına dikkat çekiliyor. Aynı uyarı bildiriminde Microsoft'tan lisans almış cihazların listesini görebileceğiniz bir web bağlantısı da var. Bu link kullanıcıları Xbox'un kendi mağazasına yönlendiriyor.

    Microsoft, Xbox'ta üçüncü taraf oyun kumandalarını yasaklıyor Tam Boyutta Gör

    Bazı oyun kumandaları hata vermeye başladı

    Bazı oyuncular kontrol cihazlarının çalışmayı durdurduğunu söylüyor. Özellikle de Xbox oyun kumandalarının ucuz Çin kopyaları. Ancak sorun aksesuar üreten tanınmış markalar için de geçerli. Örneğin Brook Gaming, yaklaşan değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve ürünlerinin Xbox konsollarında çalışmasını sağlamak için çözüm arayışında olduğunu duyurdu.

    Microsoft muhtemelen kablosuz kulaklıkları de kapsayan kablosuz aksesuar lisanslama programını genişletmek istiyor. Xbox aksesuarları üreten üçüncü parti markaların artık oyun kumandalarını Xbox konsollarıyla uyumlu hale getirmek için Microsoft'tan lisans alması gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nano ekran koruyucu nedir dişlerim beyazlamıyor kyk parmak basmadan çıkmak ata aöf mü anadolu aöf mü 0 30 yağ ile 5 30 yağ arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız