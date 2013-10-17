Apple'ın iWork ve iLife uygulamaları yeni tasarımlarıyla 22 Ekim'de geliyor

Apple'ın App Store'daki uygulamaları iOS 7'yi destekliyor olsa da arayüzü iOS 7'nin tasarım anlayışından çok uzakta. Ancak bu durum çok yakında, 22 Ekim'de değişecek.

Apple'ın bu etkinliğine sayılı günler kala uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. iOS içerisinde yer alan iCloud Saklama Alanı ve Yedekleme bölümünde yeni iPhoto ve GarageBand'in flat yani düz / modern tasarım anlayışla ortaya çıkan yeni logolarını görmek mümkün. iOS 7'nin yapısına çok daha uygun olduğu görünen bu logolar, uygulamaların arayüzünün de çok büyük ölçüde revize edileceğinin habercisinden başka bir şey değil.

Apple'ın App Store'da özellikle iPad ile kullanıma daha elverişli olan 3 adet iLife (iPhoto, iMovie, GarageBand) ve 3 adet de iWork (Keynote, Pages, Numbers) uygulaması olmak üzere 6 adet uygulaması yer alıyor. Apple, 5.nesil iPad'le birlikte bu 6 uygulamasının da yeni tasarım anlayışıyla şekillenmiş versiyonlarını tanıtıp, akabinde App Store üzerinden yayınlaması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2013/10/16/redesigned-iphoto-for-ios-icon-appears-indicates-likely-makeover-next-week/