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Apple'ın "uzay gemisini" andıran yeni yerleşkesi detaylanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,3b
1
17
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın
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349 milyar dolarlık borsa değeri ile en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple'ın, kendisiyle özdeşleşen Cupertino'ya yapacağı ve Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı ikinci yerleşkesinin detayları belli oluyor.

Mimari olarak uzay gemisinden ilham alınan Apple'ın yeni yerleşkesi 260,000 metre karelik alanı kapsayacak ofis ve araştırma geliştirme birimlerinin yanı sıra 1000 koltuklu Oditoryumu, çalışanlar için spor merkezi, yaklaşık 28,000 metre karelik alanı kapsayacak olan araştırma tesisi ve çalışanlar için otoparkı bünyesinde bulunduracak.

Apple'ın yeni yerleşkesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki PDF'ler aracılığıyla ulaşabilmeniz mümkün;

Apple'ın
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Apple'ın
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1 Avatar
teramit 8 yıl
ahmetcan44
Yeni trend bu zaten. Doğayı ne kadar estetik şekilde katlederiz de millet ağzı açık ayran budalası gibi bakar ve bu yaptığımızı alkışlar...

arkadaşım youtube daki videoyu seyretip iraz araştırsaydın bu binanın yapılacağı bölgenin şu an eski işyerleri ve beton yığınlarıyla dolu olduğunu görürdün, bizzat steve amcan ağzından diyorum "yeşil alan %20 iken bu proje ile %80 olacak bölgede"
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northernlights 8 yıl
Baya şaşaalı olmuş.
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Shady 8 yıl
Merhaba;



Yeni yerleşke ile ilgili olarak yapılan "uzay gemisi" benzetmesi Steve Jobs'a aittir.



bloomberg.com/...



İyi forumlar...
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GoLdenBlog 8 yıl
Bu binanın doğayı katlettiğini düşünen insanlar var. Ama eminim o insanlar doğayı daha çok katlediyordur :) Şöyle ki binanın şuan bulunduğu yerdeki ağaç sayısı bu bina yapıldıktan sonra daha fazla artıyor. Haberdeki PDF linklerine bakarsanız zaten orada ayrıntılı olarak gösterilmiş. Ayrıca binanın boyu hiçbir şekilde ağaç boylarını geçmiyor. Hatta 4-5 katlı otopark bile yerden daha derin bir yere yapılıyor ki ağaç boyunu geçip de görüntü kirliliği yaratmamak için.

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Foxbat 8 yıl
Binanın uzay gemisiyle bir alakası yok bence. Benim çok daha farklı bir fikrim var.
Resme baktığımda aklıma nedense Kral Arthur'un yuvarlak masası geldi hani şu "herkes eşittir" anlamına gelen oturma düzeni. Dikkat ederseniz yapıda belli bir idari bölge yok, her yeri aynı. Sanki mimar,binayı görenlere "Burada herkes eşittir, kimsenin diğerine üstünlüğü yoktur" mesajını vermeyi amaçlamış. ABD'de ofisinin büyüklüğü ve kaçıncı katta olduğu statü göstergesidir.
Tabii vahşi kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada bu sadece lafta kalacaktır, o kadar da saf değil millet:)
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SVSTRGMR 8 yıl
böyle biryerde çalışmak vardı
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Centauri 8 yıl
ahmetcan44
Yeni trend bu zaten. Doğayı ne kadar estetik şekilde katlederiz de millet ağzı açık ayran budalası gibi bakar ve bu yaptığımızı alkışlar...

Oranin su anki halinde neredeyse hic agac yok, hp nin eski yeri orasi. Apple oradaki binalari yikip bunu yapacak, bunda baya agaclar gorunuyor.
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DHBSC55 8 yıl
adamlar yapıyor arkadaş:)
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KatanaHero 8 yıl
Sanki Pandora gezegenine insanlar gelip istasyon kurmuşlar gibi :)
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Nightmare70 8 yıl
mclaren teknoloji center'da çok güzel bakmanızı tavsiye ederim :))
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