Apple'ın "uzay gemisini" andıran yeni yerleşkesi detaylanıyor

Haber Editörü
349 milyar dolarlık borsa değeri ile en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple'ın, kendisiyle özdeşleşen Cupertino'ya yapacağı ve Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı ikinci yerleşkesinin detayları belli oluyor.
Mimari olarak uzay gemisinden ilham alınan Apple'ın yeni yerleşkesi 260,000 metre karelik alanı kapsayacak ofis ve araştırma geliştirme birimlerinin yanı sıra 1000 koltuklu Oditoryumu, çalışanlar için spor merkezi, yaklaşık 28,000 metre karelik alanı kapsayacak olan araştırma tesisi ve çalışanlar için otoparkı bünyesinde bulunduracak.
Apple'ın yeni yerleşkesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki PDF'ler aracılığıyla ulaşabilmeniz mümkün;
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arkadaşım youtube daki videoyu seyretip iraz araştırsaydın bu binanın yapılacağı bölgenin şu an eski işyerleri ve beton yığınlarıyla dolu olduğunu görürdün, bizzat steve amcan ağzından diyorum "yeşil alan %20 iken bu proje ile %80 olacak bölgede"
Yeni yerleşke ile ilgili olarak yapılan "uzay gemisi" benzetmesi Steve Jobs'a aittir.
bloomberg.com/...
İyi forumlar...
Resme baktığımda aklıma nedense Kral Arthur'un yuvarlak masası geldi hani şu "herkes eşittir" anlamına gelen oturma düzeni. Dikkat ederseniz yapıda belli bir idari bölge yok, her yeri aynı. Sanki mimar,binayı görenlere "Burada herkes eşittir, kimsenin diğerine üstünlüğü yoktur" mesajını vermeyi amaçlamış. ABD'de ofisinin büyüklüğü ve kaçıncı katta olduğu statü göstergesidir.
Tabii vahşi kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada bu sadece lafta kalacaktır, o kadar da saf değil millet:)
Oranin su anki halinde neredeyse hic agac yok, hp nin eski yeri orasi. Apple oradaki binalari yikip bunu yapacak, bunda baya agaclar gorunuyor.