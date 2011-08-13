Apple'ın "uzay gemisini" andıran yeni yerleşkesi detaylanıyor

349 milyar dolarlık borsa değeri ile en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple'ın, kendisiyle özdeşleşen Cupertino'ya yapacağı ve Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı ikinci yerleşkesinin detayları belli oluyor.

Mimari olarak uzay gemisinden ilham alınan Apple'ın yeni yerleşkesi 260,000 metre karelik alanı kapsayacak ofis ve araştırma geliştirme birimlerinin yanı sıra 1000 koltuklu Oditoryumu, çalışanlar için spor merkezi, yaklaşık 28,000 metre karelik alanı kapsayacak olan araştırma tesisi ve çalışanlar için otoparkı bünyesinde bulunduracak.

Apple'ın yeni yerleşkesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki PDF'ler aracılığıyla ulaşabilmeniz mümkün;