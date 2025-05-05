Apple silicon işlemcili Mac'ler için Android emülatörü "BlueStacks Air" çıktı

BlueStacks Air, mobil oyun paketlerini Apple Silicon işlemcili Mac’ler için optimize ediyor ve Vulkan desteğiyle akıcı oynanış ve keskin grafikler sağlıyor. BlueStacks, ayarları otomatik olarak uyguluyor. En popüler oyunların tüm kontrolleri oyuncu için önceden ayarlanmış; klavye/fare, trackpad, oyun kontrolcüsüyle oynama seçeneği var.
BlueStacks Air ücretsiz indirilebiliyor
BlueStacks Air, her tür oyuncu için (RPG, strateji oyunları, bulmacalar, rekabetçi oyunlar ve fazlası) çeşitli oyunların yanı sıra oyun içi indirimler ve teklifler sunuyor. BlueStacks Air tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.
BlueStacks Air indir: https://www.bluestacks.com/macBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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