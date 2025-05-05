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    Apple silicon işlemcili Mac'ler için Android emülatörü "BlueStacks Air" çıktı

    Popüler Android emülatörü BlueStacks, sonunda Apple silicon çipli Mac'lere geldi. BlueStacks Air, M işlemcili Mac bilgisayarlar için ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.

    Android oyunları Mac'te oynama BlueStacks Air indir ücretsiz Tam Boyutta Gör
    M işlemcili Mac bilgisayarlar için Android emülatörü BlueStacks Air, herkes için indirilebilir. BlueStacks Air, en iyi mobil oyunları Mac’te oynanabilir hale getiriyor. Beta sürümünden çıkan platform, çeşitli türde yüzlerce popüler mobil oyunu doğrudan Mac’e getirerek macOS'ta oynanabilir oyun sayısını büyük ölçüde artırıyor. BlueStacks Air, Apple Silicon çipli Mac’ler için özel olarak geliştirilmiş.

    BlueStacks Air, mobil oyun paketlerini Apple Silicon işlemcili Mac’ler için optimize ediyor ve Vulkan desteğiyle akıcı oynanış ve keskin grafikler sağlıyor. BlueStacks, ayarları otomatik olarak uyguluyor. En popüler oyunların tüm kontrolleri oyuncu için önceden ayarlanmış; klavye/fare, trackpad, oyun kontrolcüsüyle oynama seçeneği var.

    BlueStacks Air ücretsiz indirilebiliyor

    BlueStacks Air, her tür oyuncu için (RPG, strateji oyunları, bulmacalar, rekabetçi oyunlar ve fazlası) çeşitli oyunların yanı sıra oyun içi indirimler ve teklifler sunuyor. BlueStacks Air tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.

    BlueStacks Air indir: https://www.bluestacks.com/mac

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