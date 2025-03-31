Apple M5 MacBook Pro geliyor: Büyük yenileme 2026'da

Teknoloji devi Apple'ın geçiş dönemi stratejisi: M5 MacBook Pro
Yapılan değerlendirmelere göre yeni M5 işlemcili MacBook Pro modellerinin Ekim ayı civarında tanıtılması bekleniyor. Gurman, bu güncellemenin cihazların tasarımında herhangi bir değişiklik olmadan sadece işlemci yükseltmesiyle sınırlı kalacağını belirtti. Apple aynı zamanda M5 işlemcili MacBook Air modellerinin hazırlıklarını da sürdürüyor, böylece tüm MacBook serisini yeni nesil işlemcilerle donatmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo