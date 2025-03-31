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    Anlık Bildirim

    Apple M5 MacBook Pro geliyor: Büyük yenileme 2026'da

    Apple M5 işlemcili MacBook Pro modelleri, 2025 yılının sonlarında piyasaya sürülecek. Mark Gurman'a göreyse MacBook Pro'lar için büyük yenilikler 2026'daki M6 modelinde gelecek. İşte detaylar:
    Apple M5 MacBook Pro geliyor: Büyük yenileme 2026'da Tam Boyutta Gör
    Apple, bilgisayar portföyünü genişletme stratejisine devam ederken bu yılın sonlarına doğru M5 işlemcili MacBook Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, teknoloji devi bu yılın ilerleyen zamanlarında M5 işlemcili MacBook Pro'ları kullanıcılarla buluşturacak.

    Teknoloji devi Apple'ın geçiş dönemi stratejisi: M5 MacBook Pro

    Yapılan değerlendirmelere göre yeni M5 işlemcili MacBook Pro modellerinin Ekim ayı civarında tanıtılması bekleniyor. Gurman, bu güncellemenin cihazların tasarımında herhangi bir değişiklik olmadan sadece işlemci yükseltmesiyle sınırlı kalacağını belirtti. Apple aynı zamanda M5 işlemcili MacBook Air modellerinin hazırlıklarını da sürdürüyor, böylece tüm MacBook serisini yeni nesil işlemcilerle donatmayı planlıyor.

    Apple M5 MacBook Pro geliyor: Büyük yenileme 2026'da Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasındaki rekabet kızışırken Apple'ın çip mimarisinde attığı adımlar, yüksek performans ve enerji verimliliği konusundaki iddiasını sürdürmesini sağlıyor. M5 işlemcisinin teknik özellikleri henüz açıklanmamış olsa da önceki nesillere göre daha güçlü yapay zeka yetenekleri ve geliştirilmiş grafik performansı sunması bekleniyor. Gurman'ın raporunda ayrıca MacBook Pro serisindeki asıl büyük değişimin 2026 yılında gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu kapsamlı yenilemede ise M6 işlemcisinin yanı sıra OLED ekran teknolojisine geçiş ve daha ince bir tasarım sunulacak.
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    TheJudgé 4 gün önce

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