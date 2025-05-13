Apple, iPhone, Mac ve Apple Watch'a gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı

Tam Boyutta Gör WWDC25 öncesinde Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple Vision Pro için yeni erişilebilirlik özelliklerini resmen duyurdu. Bu özellikler, önümüzdeki ay duyurulacak olan Apple'ın yeni yazılım güncellemeleri için tasarlanmış. Bu yılki erişilebilirlik özellikleri arasında; App Store’da yeni Erişilebilirlik Değeri Etiketleri, Mac için yeni Büyüteç uygulaması, Apple'ın Kişisel Ses özelliğinde önemli güncellemeler ve fazlası yer alıyor.

iPhone'lar için iOS 18.5 yayınlandı: İşte yenilikler 6 sa. önce eklendi

App Store’da yeni erişilebilirlik etiketleri

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın ilerleyen zamanlarında App Store listelerine yeni Erişilebilirlik Etiketleri bölümü ekleyecek. Bu, Apple'ın birkaç yıl önce başlattığı Gizlilik Değeri Etiketleri özelliğine benziyor ve kullanıcılara tek tek uygulamaların gizlilik uygulamalarını kolayca görme olanağı sağlıyor. Yeni erişilebilirlik etiketleri, kullanıcılara uygulamayı indirmeden önce hangi erişilebilirlik özelliklerini desteklediğini gösterecek. Bunlara VoiceOver, ses kontrolü, daha büyük metin, yeterli kontrast, azaltılmış hareket, altyazılar ve fazlası dahil.

Mac için Büyüteç

Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl Büyüteç uygulamasını ilk kez Mac'e getiriyor. Büyüteç uygulaması, görme engelli veya az gören kullanıcılara yakınlaştırma, metin okuma ve etraflarındaki nesneleri algılama yeteneği kazandırmak için 2016'dan beri iPhone ve iPad'de mevcut. Mac için yeni Büyüteç uygulaması, Süreklilik Kamerası veya bağlı USB kamera aracılığıyla bağlanan iPhone’la çalışıyor. Bağlandıktan sonra kullanıcılar çevrelerine ve Mac'lerindeki Büyüteç uygulamasında yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca perspektif, parlaklık, kontrast, renkler ve fazlası gibi şeyleri ayarlamak için video akışını değiştirebiliyor, okumayı kolaylaştırabiliyor. Büyüteç uygulaması yazıları da algılıyor.

Erişilebilirlik Okuyucusu

Tam Boyutta Gör Erişilebilirlik Okuyucusu, disleksi veya görme engellilik gibi çok çeşitli engelleri olan kullanıcılar için metni daha kolay okunabilir hale getirmek üzere tasarlanmış yeni sistem genelinde okuma modu. iPhone, iPad, Mac ve Apple Vision Pro'da kullanılabilen Erişilebilirlik Okuyucusu, kullanıcılara metni özelleştirmek ve okumak istedikleri içeriğe odaklanmak için yeni yollar sunuyor; yazı tipi, renk ve aralık için kapsamlı seçenekler ve Konuşulan İçerik desteği sunuyor. Erişilebilirlik Okuyucusu herhangi bir uygulamadan başlatılabiliyor ve iOS, iPadOS ve macOS için Büyüteç uygulamasına entegre.

Braille Erişimi

Tam Boyutta Gör Apple, yeni Braille Erişimi deneyiminin kullanıcının Apple cihazını Apple ekosistemine derinlemesine entegre edilmiş, tam özellikli braille not alma cihazına dönüştürebileceğini iddia ediyor. Apple, yerleşik uygulama başlatıcısı ile kullanıcıların Braille Ekran Girişi veya bağlı bir braille cihazı ile yazarak herhangi bir uygulamayı kolayca açabileceklerini söylüyor. Braille Access ile kullanıcılar, Braille formatında hızlı bir şekilde not alabilecek ve Matematik, Fen derslerinde sıklıkla kullanılan braille kodu olan Nemeth Braille'i kullanarak hesaplamalar yapabilecek. Apple, kullanıcıların Braille Access'ten doğrudan Braille Ready Format (BRF) dosyalarını açabileceğini de söylüyor.

Canlı altyazılar Apple Watch’a geliyor

Tam Boyutta Gör Sağır veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için Canlı Dinleme kontrolleri, gerçek zamanlı Canlı Altyazılar gibi yeni özelliklerle Apple Watch'a geliyor. Canlı Dinleme, iPhone'u doğrudan AirPods'a, Apple onaylı işitme cihazlarına veya Beats kulaklıklara içerik akışı sağlayan bir mikrofona dönüştürüyor. Kullanıcılar, iPhone’larının kaydettiği seslerin canlı altyazılarını eşleştirilmiş Apple Watch'ta görebilecek. Apple Watch, Canlı Dinleme oturumlarını başlatmak veya durdurmak ya da kaçırılmış olabilecek bir şeyi yakalamak üzere oturuma geri dönmek için uzaktan kumanda görevi görecek.

Daha hızlı ve basit Kişisel Ses ayarlaması

Tam Boyutta Gör Apple, Kişisel Ses özelliğini 2023'te iOS 17 güncellemesiyle tanıttı. Bu özellik, konuşma yeteneğini kaybetme riski altında olan kişilerin kendi seslerine benzer bir ses oluşturup kaydetmelerini sağlıyor. Apple, bu özelliğin yakın zamanda ALS teşhisi konmuş kişiler gibi konuşma yeteneklerini kaybetme riski altında olan kişiler için tasarlandığını söylüyor. Yalnız, Kişisel Ses'in kurulumu zor; Apple'ın makine öğrenimi modelini eğitmek için 150 farklı cümle söylemek gerekiyor. Sonrasında ses gece boyunca işleniyor. iOS 19 güncellemesiyle Apple kurulum sürecinin tamamen yenilendiğini belirtiyor. Artık kullanıcıların bir gecede saatlerce süren işlemler yerine yalnızca 10 farklı cümle kaydetmeleri yeterli olacak, bir dakikadan kısa sürede ses işlenmiş olacak. Apple, sonucunda daha akıcı ve daha doğal ses edileceğini iddia ediyor.

Apple, Göz Takibi, Arka Plan Sesleri, Ses Tanıma gibi mevcut erişilebilirlik özelliklerinin de iyileştirildiğini belirtti. Apple CEO'su Tim Cook, “Apple'da erişilebilirlik DNA'mızın bir parçası. Teknolojiyi herkes için yapmak hepimizin önceliği; insanların önemli bilgilere erişmelerine, etraflarındaki dünyayı keşfetmelerine ve sevdikleri şeyi yapmalarına yardımcı olacak araçlar dahil olmak üzere bu yıl da paylaştığımız yeniliklerle gurur duyuyoruz.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı