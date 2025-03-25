macOS 15.4 RC yayınlandı ancak yeni Mac'ler güncellenemedi!

Kullanıcılar, macOS 15.4 RC sürümü indirip yüklemeye çalıştıklarında “macOS indirilemedi. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun ve tekrar deneyin veya yardım için Apple destekle iletişime geçin" hata mesajıyla karşılaştı.
Apple'ın güncellemeyi yüklemek için M4 MacBook Air ve Mac Studio modelleri için uygun şifre çözme anahtarını sağlamadığı ortaya çıktı. Apple yazılım güncellemelerini şifreliyor ve yükleme için sunucu tarafı şifre çözme anahtarı gerekiyor. Yeni Mac'ler için anahtar şu anda Apple'ın yazılım sunucusundan alınamıyor.
Bu sorun, macOS 15.4 beta 4 yüklü yeni MacBook Air ve Mac Studio modellerini etkilemiyor, bu bilgisayarlar sürüm adayını yükleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!