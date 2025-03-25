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Apple'ın en güçlü Mac'inde önemli bir özellik eksik! 1 hf. önce eklendi

Kullanıcılar, macOS 15.4 RC sürümü indirip yüklemeye çalıştıklarında “macOS indirilemedi. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun ve tekrar deneyin veya yardım için Apple destekle iletişime geçin" hata mesajıyla karşılaştı.

Apple'ın güncellemeyi yüklemek için M4 ‌MacBook Air‌ ve ‌Mac Studio‌ modelleri için uygun şifre çözme anahtarını sağlamadığı ortaya çıktı. Apple yazılım güncellemelerini şifreliyor ve yükleme için sunucu tarafı şifre çözme anahtarı gerekiyor. Yeni Mac'ler için anahtar şu anda Apple'ın yazılım sunucusundan alınamıyor.

Bu sorun, macOS 15.4 beta 4 yüklü yeni ‌MacBook Air‌ ve ‌Mac Studio‌ modellerini etkilemiyor, bu bilgisayarlar sürüm adayını yükleyebilir.

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macOS 15.4 RC yayınlandı ancak yeni Mac'ler güncellenemedi!