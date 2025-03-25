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    Anlık Bildirim

    macOS 15.4 RC yayınlandı ancak yeni Mac'ler güncellenemedi!

    Apple, iPhone'lar için iOS 18.4 RC ile birlikte Mac'ler için macOS 15.4 final öncesi sürümü yayınladı. Ancak belirli Mac bilgisayarlar hata mesajı göstererek güncellemede başarısız oldu.
    macOS 15.4 rc güncelleme hatası Tam Boyutta Gör
    Apple, uyumlu Mac’ler için macOS 15.4 RC sürümü yayınladı. Ancak, M4 MacBook Air ve M4 Max/M3 Ultra Mac Studio kullanıcılarından bazıları, en son macOS 15.4 beta sürümüne güncelleme yapamadıklarını dile getirdi. Peki, en yeni Mac’ler neden güncellenemedi?

    Kullanıcılar, macOS 15.4 RC sürümü indirip yüklemeye çalıştıklarında “macOS indirilemedi. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun ve tekrar deneyin veya yardım için Apple destekle iletişime geçin" hata mesajıyla karşılaştı.

    Apple'ın güncellemeyi yüklemek için M4 ‌MacBook Air‌ ve ‌Mac Studio‌ modelleri için uygun şifre çözme anahtarını sağlamadığı ortaya çıktı. Apple yazılım güncellemelerini şifreliyor ve yükleme için sunucu tarafı şifre çözme anahtarı gerekiyor. Yeni Mac'ler için anahtar şu anda Apple'ın yazılım sunucusundan alınamıyor.

    Bu sorun, macOS 15.4 beta 4 yüklü yeni ‌MacBook Air‌ ve ‌Mac Studio‌ modellerini etkilemiyor, bu bilgisayarlar sürüm adayını yükleyebilir.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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