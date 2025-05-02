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    Apple, 2025'in ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti

    Apple, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre %5 artarak 95.4 milyar dolara ulaşırken, net kâr 24.78 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Apple 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçları Tam Boyutta Gör
    Apple, 29 Mart 2025'te sona eren ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçları duyurdu. Toplam gelir, bir önceki yıla göre %5 artarak 95,4 milyar dolara, hisse başına kazanç bir önceki yıla göre %8 artış göstererek 1,65 dolara ulaştı. Apple’ın yönetim kurulu ayrıca, hisse başına 0,26 dolarlık artırılmış nakit temettü ile birlikte 100 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurdu.

    Apple, kurulu aktif cihaz tabanının tüm ürün kategorileri ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Gelir açısından, Avrupa ve Çin'deki performans, Amerika, Japonya ve Asya Pasifik’in geri kalanının gerisinde kaldı.

    Apple'ın servislerden elde ettiği gelir 26,64 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre %12'lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi. Servisler dışında iPhone geliri nispeten sabit kaldı; bir önceki yıla göre yalnızca %2 arttı. Mac geliri %7, iPad geliri %15 arttı. Giyilebilir cihazlar, Ev ve aksesuarlardan elde edilen gelir %5 düşerek 7,52 milyar dolara geriledi.

    Apple 2025 2. çeyrek kazancı:

    • Toplam gelir: 95,4 milyar dolar
    • iPhone geliri: 46,84 milyar dolar
    • Mac geliri: 7,95 milyar dolar
    • iPad geliri: 6,4 milyar dolar
    • Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar geliri: 7,52 milyar dolar
    • Servisler geliri: 26,64 milyar dolar
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