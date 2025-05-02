Apple, 2025'in ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti

Apple, kurulu aktif cihaz tabanının tüm ürün kategorileri ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Gelir açısından, Avrupa ve Çin'deki performans, Amerika, Japonya ve Asya Pasifik’in geri kalanının gerisinde kaldı.
Apple'ın servislerden elde ettiği gelir 26,64 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre %12'lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi. Servisler dışında iPhone geliri nispeten sabit kaldı; bir önceki yıla göre yalnızca %2 arttı. Mac geliri %7, iPad geliri %15 arttı. Giyilebilir cihazlar, Ev ve aksesuarlardan elde edilen gelir %5 düşerek 7,52 milyar dolara geriledi.
Apple 2025 2. çeyrek kazancı:
- Toplam gelir: 95,4 milyar dolar
- iPhone geliri: 46,84 milyar dolar
- Mac geliri: 7,95 milyar dolar
- iPad geliri: 6,4 milyar dolar
- Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar geliri: 7,52 milyar dolar
- Servisler geliri: 26,64 milyar dolar
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