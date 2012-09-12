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Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor

6 yıl
8,7b
1
60
Cep Tel Aksesuarları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor
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Apple, üç yıldır üzerinde çalıştığı yeni kulaklığını resmen duyurdu. Herkesin kulağına uyum sağlayabilecek bir tasarım üzerinde çalışan firmanın tasarım ekibi, "EarPods" olarak isimlendirdikleri yeni kulaklığı bugünkü basın etkinliğinde gün yüzüne çıkardı. 
Hava akımını arttıran üç delikle gelen aksesuar, yapısı itibariyle ne kulakiçi kulaklıklar ne de Apple'ın eski ürünüyle benzerlik gösteriyor. Kulaklığın sapındaki delik basları, yan kısımdaki delik orta seviye tonları daha iyi bir şekilde sunmayı hedeflerken, ana delik kulağın içerisinde konumlanıyor. Resimlerde görüldüğü gibi kulağınız ister küçük ister büyük olsun yeni EarPods'ın eski kulaklıklardan çok daha rahat bir şekilde takılıp kullanabileceğini ifade edebiliriz.
Bir süre önce internete sızan kulaklık tıpkı iPhone 5 gibi bazı kaynaklar aracılığıyla erkenden görüntülenebilmişti. Bugün tek başına satışı Apple mağazaları ve çeşitli perakendecilerde başlayacak olan EarPods, 29$ fiyat etiketiyle üreticinin resmi çevrimiçi mağazasında listelendi bile. iPhone 5, beşinci nesil iPod Touch ve yedinci nesil iPod nano, yenilenen tasarımıyla üreticisinin en yeni ve en performanslı aksesuarıyla birlikte çıkış yapacak.
Sıradışı dizaynıyla EarPods'ın detaylı görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 
Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor
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Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor
Tam Boyutta Gör
Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor
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qarizmatip 5 yıl
Kulaklıklardan pek anlamam naçizane görüşümü belirteyim, daha önce Sony nin kulak içi kulaklığı nı çok beğenirdim ama çabuk bozulurdu şimdi earpod ile dinliyorum müzikleri ve daha önce aynı şarkıda duymadığım enstürman seslerini duyuyorum :) ayrıca da çok sağlam kulaklık ve bana göre en önemli artısı kulağımı acıtmıyor...
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VioLee 5 yıl qarizmatip
qarizmatip

Kulaklıklardan pek anlamam naçizane görüşümü belirteyim, daha önce Sony nin kulak içi kulaklığı nı çok beğenirdim ama çabuk bozulurdu şimdi earpod ile dinliyorum müzikleri ve daha önce aynı şarkıda duymadığım enstürman seslerini duyuyorum :) ayrıca da çok sağlam kulaklık ve bana göre en önemli artısı kulağımı acıtmıyor...

Nacizane görüşünü filan belirtme kardeş 2 yıl olmus sen gelip konuyu hortlatıyorsun
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Killabyte 6 yıl
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Amedra 6 yıl
bana gore degil demiştim ama bir an fikrim değişti gibi yine de pek alisacagimi zannetmiyorum ama bana gore degil
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multiTYRT 6 yıl
100 tl ve altıysa kesin alıcıyım
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stark_74 6 yıl
güzel ama o fiyata ses kalitesi daha iyi kulaklık alınabilir
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NAXTERRA 6 yıl
150 TL olursa Sennheiser kulaklık almak daha mantıklı...
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DH Misafiri 6 yıl
Bugün itibariyle Stockholm Apple Store'dan 399 SEK'e aldım. (yaklaşık 107 TRY) Muhtemelen fiyatı da burda BİLKOM tarafından o civarlarda belirlenir.
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Puzzles 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bugün itibariyle Stockholm Apple Store'dan 399 SEK'e aldım. (yaklaşık 107 TRY) Muhtemelen fiyatı da burda BİLKOM tarafından o civarlarda belirlenir.

Nasıl genel izlenimlerin , memnunmusun dostum ?
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nurettinaz 6 yıl
Üstüne salatalık doğrasan bir cacık bile olmaz bundan.
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Yafoo 6 yıl
Once begenmedimde simdi hos gozuktu.TR fiyati 100 den fazla olur kesin
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SerhanUygur 6 yıl
Kulağa bastırmadan bass verecekse, günlük kullanım için alınabilir. Ama üst uç performansı beklemek hayal :)
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yaman06 6 yıl


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suluuguru 6 yıl
Bir kulaklık geliştirebilmek için 3 yıl nasıl çalışılır ?
3 yıl boyunca hep aynı ekip mi çalışır?
Gece ekip üyeleri rüyalarında kulaklık kabusu görür mü?
Bir sabah, ekipten birisi aklıma bir fikir geldi, eski tasarımı boş verin der mi?
Geliştirme tamamlanınca kokteyl verilmiş midir?
Ekip üyeleri topluca kanarya adalarına tatile gitmiş midir?
Neticede o kulaklık bu kulaklık mıdır?
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bird-hunter 6 yıl
3 yıl sonunda çıkan kulaklık
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