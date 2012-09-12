Apple'ın yeni EarPods kulaklığı bugün satışa çıkıyor





Apple, üç yıldır üzerinde çalıştığı yeni kulaklığını resmen duyurdu. Herkesin kulağına uyum sağlayabilecek bir tasarım üzerinde çalışan firmanın tasarım ekibi, "EarPods" olarak isimlendirdikleri yeni kulaklığı bugünkü basın etkinliğinde gün yüzüne çıkardı.

Hava akımını arttıran üç delikle gelen aksesuar, yapısı itibariyle ne kulakiçi kulaklıklar ne de Apple'ın eski ürünüyle benzerlik gösteriyor. Kulaklığın sapındaki delik basları, yan kısımdaki delik orta seviye tonları daha iyi bir şekilde sunmayı hedeflerken, ana delik kulağın içerisinde konumlanıyor. Resimlerde görüldüğü gibi kulağınız ister küçük ister büyük olsun yeni EarPods'ın eski kulaklıklardan çok daha rahat bir şekilde takılıp kullanabileceğini ifade edebiliriz.

Bir süre önce internete sızan kulaklık tıpkı iPhone 5 gibi bazı kaynaklar aracılığıyla erkenden görüntülenebilmişti. Bugün tek başına satışı Apple mağazaları ve çeşitli perakendecilerde başlayacak olan EarPods, 29$ fiyat etiketiyle üreticinin resmi çevrimiçi mağazasında listelendi bile. iPhone 5, beşinci nesil iPod Touch ve yedinci nesil iPod nano, yenilenen tasarımıyla üreticisinin en yeni ve en performanslı aksesuarıyla birlikte çıkış yapacak.

Sıradışı dizaynıyla EarPods'ın detaylı görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.