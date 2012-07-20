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Apple'ın yeni nesil iPhone'da nano-SIM kart teknolojisine yer vereceği doğrulandı

6 yıl
4b
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38
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Avrupalı mobil operatörlerin nano-SIM kart stoğu yapmaya başlamalarıyla birlikte yeni nesil iPhone'da nano-SIM kart kullanılacağı iddia edilmişti. İlk etapta doğrulanamayan iddia Apple'ın yeni iPhone'da daha küçük SIM kartlar kullanacağı haberleri ile kesinlik kazandı.

BGR'nin ulaştığı çok sayıda mobil operatör yöneticisi, Apple tarafından kendilerine nano-SIM kartları test etmek için nano-SIM adaptörü ulaştığını ifade etti. BGR'nin ulaştığı mobil operatörler arasında AT&T'nin de yer aldığı belirtiliyor. Apple'ın yeni nesil iPhone'da 4G LTE, 1GB RAM ve NFC gibi donanım ve özelliklerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nano-SIM kart teknolojisini geçerli teknoloji haline getirmek için büyük bir mücadele veren Apple'ın bu teknolojiyi kullanmasının pekte süpriz olmadığını belirtmekte fayda var.

http://www.bgr.com/2012/07/19/iphone-5-att-specs-nano-sim-carrier-testing/ Yorum Yaz
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Einstein 6 yıl en beğenilen
MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhone'la ilgili haberler yok yeni çıkan oyunlar. Büyük bir gelişme olursa tamam ana sayfa haberi yapılır ama çok gereksiz konular ana sayfa haberi oluyor.
MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhone'la ilgili haberler yo...
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4 Yanıt Yanıtla +16
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AsosyalBilgisayar 6 yıl
gene operator ve telefonculara gun dogdu.
mikro sim karttan parayi vurdular simdide nano sim kart yaparlar.
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balomer 6 yıl Lord Melkor
mnstrdnc


Veiny Arm

mnstrdnc


Einstein

MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhone'la ilgili haberler yok yeni çıkan oyunlar. Büyük bir gelişme olursa tamam ana sayfa haberi yapılır ama çok gereksiz konular ana sayfa haberi oluyor.

Sende okuma o zaman bu haber beni ilgilendiriyor

nesi ilgilendiriyor acaba sim kartların yer kaplayıp küçültülmesi mi ?


Nesi ilgilendirdigi seni ilgilendirmez

oo manyak laf manyak laf
mnstrdncVeiny ArmmnstrdncEinsteinMAV...
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wustti 6 yıl
Amedra
Meniz
jovanovic
..Knight..
jovanovic
Einstein MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhonela ilgili haberler yok yeni çıkan oyunlar. Büyük bir gelişme olursa tamam ana sayfa haberi yapılır ama çok gereksiz konular ana sayfa haberi oluyor.
Mavit bot hesap oldugundan cevap veremez.
Mavit ile ilgili düşüncelerinizde ciddi misiniz?
Ben eminim, ancak bu mesajımı alıntı yaparsa inanırım.
Yemeksepetindeki operatöre sipariş dışı soru sormaya benzedi iş
Ayrıca bu haberleri direk veritabanına bir webservisle MAVİT adlı hesaptan gönderiyor olsalar bile, yine de o isimde kullanıcıyla giriş yapıp cevap verebilirler. Hazırlıklı ol derim. Bence MAVİT cevap verirse arkadaşa 4 gün tatil verelim
Mavitin bot hesap olduğunu bende düşünüyorum, sonuçta bir haber editörü açtığı haber konularında diğer haber editörleri kadar ilgili değil. Şahsen Mavitin geçmişini biraz araştırırsanız konu açmaktan başka birşey yapmamakta ki bu da artık böyle bir hesabın bu amaçla kullanıldığını göstermekte. Her ne kadar üstümüze düşmeyip bu konuda lafımızı ortaya koysak da şimdi Mavit bir ilki başarıp sırf bunun için bize cevap verecekse bence hiç vermesin çünkü gerçekten normalde yapılan MAVİT üzerine yorumlarda bile ilgilenmemekte ki bunun dışında kaç tane haberlerinin içerisinde MAVİTe karşı ufak tefek hakaretler oldu. Bunlar şikayet edilmese gözden kaçıp gidecek. Haber bülteninizin nasıl işlediğini tam olarak bilmiyorum ama karşısına gelen haberleri durmadan MAVİT arkadaşımız belli saatler arasında giriyorsa arama bölümünden de dikkat edilirse uyumayan bir hesap olarak görmekteyim. Bunun dışında edinilen haber editörlerin Mavit dışındakiler ile bir şüphem elbet ki yoktur sadece kendi açtığı konular ile ilgilenmeyen bir haber editörü olup bir de boş boş haberler ile(kanıtlanması gerekiyorsa kanıtlayabilirim) hiç mesaj yazılmamış haberleri fark edemeyecekse ben bu hesaptan şüphe ederim. Şahsen ben editör olsaydım açtığım konunun ne kadar hit aldığına kadar dikkat eder, neden cevap yazılmamış düşüncesine kapılıp insanın daha da ilgisini çekecek haberler üzerine yoğunlaşırdım. ama genede bir haber bülteni sistemi üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum ona göre işleniyor sanırım. En azından böyle olsa bile üye-editör ilişkisini yakın tutmak için çabalardım her ne kadar bazı açılan konularda editörün bile bilgisi olmasa da elbet ki bazı kargaşayı önleyecek kadar bir bilgisi olacaktır.. Ben sadece görüşümü ilettim ki bir kaç kişi daha bu konu hakkında hemfikirdir. Diğer haber editörleri bari bu hesap üzerinden bir cevap yazsınlar da şu düşünce üzerimizden kalksın. Eğer ki mesajımı okuduysa bundan sonra umarım kendi konuları üzerinde açılan haberler ile üyelerin sorularını cevapsız bırakmayacaktır. Sonuçta bu mesajı atarken kötü bir amacım yoktu sadece konu buradan açılmış bende kendi görüşümü ileteyim dedim. Haber konusunda böyle şeylerin konuşulması nahoş olduğundan, attığım mesaj hakkında yanlış bir lafım olduysa içtenlikle özür dilemek hakkımdır

kardeş sen polis misin? mavit in tüm seceresini dökmüşsün valla. özel hayatını ifşa etmişsin uyumuyo falan filan. bence mavit in bu konulara açıklık getirmesi çok iyi olur.
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LylemmPalmer 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
En azından böyle olsa bile üye-editör ilişkisini yakın tutmak için çabalardım her ne kadar bazı açılan konularda editörün bile bilgisi olmasa da elbet ki bazı kargaşayı önleyecek kadar bir bilgisi olacaktır..
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Sta1ker 6 yıl
ULAN her apple haberinde saçma saçma yorumlar. Ne kadar kasıntı adamlar var yorum yapma okuma apple ile ilgili haberleri geç o zaman. Forumlarında bu kötülüğü var her zekadan insanın yorumlarını görmek zorunda kalıyorsun.
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elektroman91 6 yıl
Yav ne teknolojisi Sim kartın fazlalığını alıyoruz:D
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Evren 6 yıl
apple illaki yeni telefonu ile yeni biseyler cikartacak
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barbunyaza 6 yıl
ne kadar çok kıskandınız şu apple'ı. evet kusursuza en yakın ürün biliyoruz s3e 2 binlira vereceğinize aplle alında bu kadar kıskanclık yapmayın. bakın söylüyorum havalarda sıcak çat diye çatlicaksınız yakında aman dikkat edin.
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wustti 6 yıl
kardeşim akp ile chp gibisiniz şuraya oturup hepinizi dinlesem bi b.k anlaşılmaz. haber yayımlanmış. biri çıkmış bi görüş yazmış. sonra herkes birbirine girmiş. konunun haberle alakası yok. konuşulan şeyler bambaşka...
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ulerte 6 yıl
Einstein
mnstrdnc
Einstein
mnstrdnc
Einstein MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhonela ilgili haberler yok yeni çıkan oyunlar. Büyük bir gelişme olursa tamam ana sayfa haberi yapılır ama çok gereksiz konular ana sayfa haberi oluyor.
Sende okuma o zaman bu haber beni ilgilendiriyor
İlgilendiriyorsa Apple forumunda dolaşırsın, gelişmeleri orada ararsın. Ben de Apple forumuna açılsın diyorum. Sorun yok yani. Nasıl biz gelip iPhone mu alayım Galaxy mi alayım konusunu konu dışına açamıyorsak benzer kısıtlama haberlere de gelmeli.
Ben tum haberleri tek elden okumak istiyorum
Polemik yaratmaya çalışma. Forumun bir düzeni varsa her şey o düzene göre işlemesi lazım. Apple haberleri ana sayfada diğer haberler kendi yerlerinde diye bir şey olamaz. Ha önemli büyük gelişme olur, iPhoneun tüm özellikleri %99 belli olur o zaman açarsın Ana Sayfa Haberlerine ama böyle rahatsız edici.

Dediğin tam bir saçmalık. Bir insan Donanım Haber sitesine girdiğinde bütün teknolojik gelişmeleri görmek ister yeni uygulamalar, oyunlar, Apple haberleri(iddialar dışında), Android haberleri, bilgisayarlar, tabletler vb. hepsi teknolojik gelişmedir. Senin yaptığın gizliden gizliye Apple düşmanlığından başka bir şey değil. Bu haber birçok insan için önemli olabilir, merak edilen bir konu olabilir. Sen buna karışamazsın.
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ihtiyarjedi 6 yıl
her haber için kendi kategorisi olunca anasayfa ya ne koyacaksınız?
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Einstein 6 yıl ulerte
ulerte

Einstein

mnstrdnc
Einstein
mnstrdnc
Einstein MAVİT şu konularını Apple bölümüne açar mısın lütfen? Açıkçası haberlerinin ana sayfa haberi taşıdığını düşünmüyorum. Her gün yeni iPhonela ilgili haberler yok yeni çıkan oyunlar. Büyük bir gelişme olursa tamam ana sayfa haberi yapılır ama çok gereksiz konular ana sayfa haberi oluyor.
Sende okuma o zaman bu haber beni ilgilendiriyor
İlgilendiriyorsa Apple forumunda dolaşırsın, gelişmeleri orada ararsın. Ben de Apple forumuna açılsın diyorum. Sorun yok yani. Nasıl biz gelip iPhone mu alayım Galaxy mi alayım konusunu konu dışına açamıyorsak benzer kısıtlama haberlere de gelmeli.
Ben tum haberleri tek elden okumak istiyorum
Polemik yaratmaya çalışma. Forumun bir düzeni varsa her şey o düzene göre işlemesi lazım. Apple haberleri ana sayfada diğer haberler kendi yerlerinde diye bir şey olamaz. Ha önemli büyük gelişme olur, iPhoneun tüm özellikleri %99 belli olur o zaman açarsın Ana Sayfa Haberlerine ama böyle rahatsız edici.


Dediğin tam bir saçmalık. Bir insan Donanım Haber sitesine girdiğinde bütün teknolojik gelişmeleri görmek ister yeni uygulamalar, oyunlar, Apple haberleri(iddialar dışında), Android haberleri, bilgisayarlar, tabletler vb. hepsi teknolojik gelişmedir. Senin yaptığın gizliden gizliye Apple düşmanlığından başka bir şey değil. Bu haber birçok insan için önemli olabilir, merak edilen bir konu olabilir. Sen buna karışamazsın.



Tamam da bunu konu dışında görmek istemiyorum anladın mı? Kendi bölümünde olmasın demedim hiçbir zaman.
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Makaroncu 6 yıl
İlla farklı olup bi zorluk çıkaracaklar...
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engurlu 6 yıl
Sevgili EDİTÖR arkadaşlarım;

Apple ile ilgili çok daha önemli haberler var..

Mesela tazecik bi haber çıktı ;

"Apple, Samsung karşısında utanç verici bir duruma düştü " başlığı ile..
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