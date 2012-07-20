Apple'ın yeni nesil iPhone'da nano-SIM kart teknolojisine yer vereceği doğrulandı





Avrupalı mobil operatörlerin nano-SIM kart stoğu yapmaya başlamalarıyla birlikte yeni nesil iPhone'da nano-SIM kart kullanılacağı iddia edilmişti. İlk etapta doğrulanamayan iddia Apple'ın yeni iPhone'da daha küçük SIM kartlar kullanacağı haberleri ile kesinlik kazandı.





BGR'nin ulaştığı çok sayıda mobil operatör yöneticisi, Apple tarafından kendilerine nano-SIM kartları test etmek için nano-SIM adaptörü ulaştığını ifade etti. BGR'nin ulaştığı mobil operatörler arasında AT&T'nin de yer aldığı belirtiliyor. Apple'ın yeni nesil iPhone'da 4G LTE, 1GB RAM ve NFC gibi donanım ve özelliklerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Nano-SIM kart teknolojisini geçerli teknoloji haline getirmek için büyük bir mücadele veren Apple'ın bu teknolojiyi kullanmasının pekte süpriz olmadığını belirtmekte fayda var.

http://www.bgr.com/2012/07/19/iphone-5-att-specs-nano-sim-carrier-testing/