Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"

Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3" modeli dizüstü bilgisayar, en üst düzey konfigirasyon seçiminde 60000TL'e varan fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Peki performansı ne alemde?

En üst düzey konfügirasyon seçenekleri ile fiyatı 60.000TL'e varan Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3", Nvidia'nın RTX 2080 ekran kartından ve Intel'in Core i9 9900K işlemcisinden güç alıyor.

60.000TL verdiğinizde nasıl bir performans gösteriyor merak ediyorsanız, bu video size göre :)