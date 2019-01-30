Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"

Genel Yayın Yönetmeni
Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3" modeli dizüstü bilgisayar, en üst düzey konfigirasyon seçiminde 60000TL'e varan fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Peki performansı ne alemde?
En üst düzey konfügirasyon seçenekleri ile fiyatı 60.000TL'e varan Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3", Nvidia'nın RTX 2080 ekran kartından ve Intel'in Core i9 9900K işlemcisinden güç alıyor.
60.000TL verdiğinizde nasıl bir performans gösteriyor merak ediyorsanız, bu video size göre :)
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Bu gün dolar 5,29. Matematiği size bırakıyorum 4,75’e mi yakın 7’ye mi? Epey.comda aradığım ilgili Monster modelleri kaldırmasalardı grafiğinden alıntı yapacaktım GTX1060'lı Monsterlar 4500 - 5000 tl arasındaydı. Ama eskiyen aynı teknolojinin bir yıl sonra geldiği fiyat saçma sapan seviyede.
Şu süreçte en mantıklısı dedektif gibi teknoloji marketleri ve büyük siteleri takip edip Asus gibi markaların 365 günde belki toplamda ancak 7-8 güne denk gelen ama gerçek %40 vb. indirimlerini yakalayıp almak.
Temennim Monster'ın hazirandan - hazirana 12 aylık süreçte Türkiye piyasasında tarihinin en büyük daralmasını yaşamasıdır. Belki o zaman kullanıcı odaklı fiyatlarla gelirler.