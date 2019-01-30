Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"

3 ay
10,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3" modeli dizüstü bilgisayar, en üst düzey konfigirasyon seçiminde 60000TL'e varan fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Peki performansı ne alemde?
En üst düzey konfügirasyon seçenekleri ile fiyatı 60.000TL'e varan Monster Tulpar T7 V18.3.2 17.3", Nvidia'nın RTX 2080 ekran kartından ve Intel'in Core i9 9900K işlemcisinden güç alıyor.
60.000TL verdiğinizde nasıl bir performans gösteriyor merak ediyorsanız, bu video size göre :)

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SakuraiTomoki 3 ay en beğenilen
80.000 TL ' lik bilgisayarın 4k'da 60 fps altı performans vermesi....
Yanıtla +84
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MnTotoro 3 ay
Sesin iphone xs max ile kayıt edildiği detayı çok önemliydi. 60k'lık bilgisayar sesini iphone'dan başkası hakkıyla kaydedemezdi.
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 3 ay
Kriz başından bu yana yani geçtiğimiz yazdan bu yana Monster'ın fiyat belirleme stratejisi rezalet, oyuncuya hakaret eder gibi. Bir noktada dövizi bahane ediyorlar. Dolar 4,75'kenki fiyatlar 6-7 seviyesine çıktıktan sonra oralarda kaldı.
Bu gün dolar 5,29. Matematiği size bırakıyorum 4,75’e mi yakın 7’ye mi? Epey.comda aradığım ilgili Monster modelleri kaldırmasalardı grafiğinden alıntı yapacaktım GTX1060'lı Monsterlar 4500 - 5000 tl arasındaydı. Ama eskiyen aynı teknolojinin bir yıl sonra geldiği fiyat saçma sapan seviyede.
Şu süreçte en mantıklısı dedektif gibi teknoloji marketleri ve büyük siteleri takip edip Asus gibi markaların 365 günde belki toplamda ancak 7-8 güne denk gelen ama gerçek %40 vb. indirimlerini yakalayıp almak.

Temennim Monster'ın hazirandan - hazirana 12 aylık süreçte Türkiye piyasasında tarihinin en büyük daralmasını yaşamasıdır. Belki o zaman kullanıcı odaklı fiyatlarla gelirler.
Kriz başından bu yana yani geçtiğimiz yazdan bu yana Monster'ın fiyat belirleme stratejisi rezalet, oyuncuya hakaret eder gibi. Bir noktada dövizi bahane ediyor...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
zaq999 2 ay
8Pack Launches The ORION X2 - A Dual System Featuring Three RTX TITANS for a Measly £32,999.99
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

techpowerup.com/...
overclockers.co.uk/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 2 ay

5'te bir fiyatına ASUS ROG Zephyrus varken kim alır acaba şu garabeti?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiSKE 2 ay
Ne yapsam GETZ i satıp üstüne kredi mi çeksem?
Kredi faiz Oranları nasıl bu aralar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 2 ay
60.000 lira verip Windows 10'un hata verdiğini ve aptalca güncellemeler yüzünden makinadan soğuduğunuzu hayal edin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Brzenk 2 ay yeni yorumcu
SEMRUK serisi 120000 TL olur, benden demesi. Değer mi? Değmez. Profesyonel kullanıcı olsan bile halen farklı alternatifler fazlasıyla mevcut. Hani oyuncuyum, param da var desen, yine değmez. Paranın en büyüğü bende desen yine enayilik. Oyun notebook'una temel fikir olarak pek sıcak bakmam. Full HD için RTX 2060'lı notebook yeterli. Çok daha iyisi için bence halen masa üstü tercih edilmeli. Kendim de tercihen ufak (13.3 inch) notebookları tercih ediyorum ve performansında genel olarak SSD olmasına ve i5 u altı olmamasına dikkat ediyorum. Bana notebook için bu kadarı yeterli oluyor zira.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Porno Graffiti 2 ay
60.000 TL ve diz üstü, hmmmmmm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 2 ay
Bana hediye gelse atarım masanın üstüne açarım youtube dan çiçek abbası izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Monsterla ne alakası bu bilgisayar Amerika ve Avrupa'da
11.000 dolar yani 11.000 lira onlara göre.
Türkiye'de bu fiyata.
Bu fiyatı monster değil, Tl'nin değeri belirliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Athlon 840 Kaveri 3 ay
Arabayı satsak da 3'te 1'i ancak karşılanıyor.
Gereksiz pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 ay
dizüstü ve masaüstüne toplamda vereceğimmax para 30 bindir, 60 k aşırı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
337 izlenme · 32 dk. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,5b izlenme · 1 gün
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,5b izlenme · 5 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,8b izlenme · 5 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
29:14
Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3
7b izlenme · 4 hf.
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,3b izlenme · 7 ay
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,1b izlenme · 4 ay
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,7b izlenme · 4 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,7b izlenme · 4 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,4b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,6b izlenme · 2 gün
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,6b izlenme · 5 ay
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,5b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim