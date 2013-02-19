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Araştırma : Bu yılın ilk çeyreğinde global tablet sevkiyatları önceki çeyreğe göre yüzde 20 azalacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Bu yılın ilk çeyreğinde global tablet sevkiyatları önceki çeyreğe göre yüzde 20 azalacak

Yükselişe geçtiği 2010 yılından bu yana her çeyrekte rekor büyüme yakalayan tablet pazarı, bu yıl ilk kez düşüş yaşayabilir.

Digitimes tarafından yapılan analize göre, bu yılın ilk çeyreğinde 33.0 milyon ünite satış rakamına ulaşması beklenen tablet pazarı çeyrek bazında yüzde 21.8 azalırken, yıl bazında ise yüzde 75.8 artış gösterecek.

Pazara yeni oyuncuların katılması ve iPad modellerinin katkısı ile birlikte tablet pazarı her çeyrek yılda biraz daha artış gösterdi. Ancak yılın ilk ayları için iddialı bir model tanıtılmaması ve tüm tanıtımların MWC 2013 etkinliğine bırakılması, bir durgunluk yaşanmasına neden olacak.

Yılın ilk çeyreğinde iPad modellerinin yüzde 5 büyüme ile 22 milyona yükselmesi bekleniyor. Geçen yılın sonlarına doğru iki yeni iPad modelinin pazara sunulması, sezon durgunluğundan firmanın en az şekilde etkilenmesini sağladı. Tüm tablet pazarı içerisinde Apple yüzde 65.1 orana sahip olacak.
iPad dışındaki tabletler ise bu çeyrekte en çok düşüş gösteren kesim olacak. Çeyrek bazında global olarak yüzde 46.9 düşüşle 11.8 milyon tablet satılacak. Pazarda ilk 5 oyuncu ise Apple, Samsung, Google, Amazon, Barnes&Noble ve Microsoft şeklinde sıralanacak.

iPad dışındaki tablet üreticilerinin bu çeyrekteki en büyük handikaplarından birisinin işlemci tasarımcısı Texas Instruments'ın pazardan çekilmesi ve NVIDIA'nın Tegra 4 işlemcisinin seri üretimine başlayamamış olması gösteriliyor. Bu iki firmanın üretim ortakları Lenovo, Acer, Asus gibi firmalar da gecikmeden büyük oranda etkilenecek ve sevkiyatlar yüzde 10 gibi bir düşüş yaşayacak. 

http://www.digitimes.com/news/a20130208PD204.html Yorum Yaz
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