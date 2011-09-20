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Araştırmacılar kablosuz ağ ile insan nefesini takip edebiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz teknolojilerinin günlük kullanımı haricinde farklı amaçlara hizmet edecek kullanımları araştırmacılar ve bilim adamları tarafından araştırılıyor ve tezlere konu oluyor. 

Utah Üniversitesi'nden araştırmacı Neal Patwari ve ekibi daha önce duvarların diğer tarafını görebilen bir kablosuz ağ sistemi projesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekibin yeni hedefi kablosuz ağ kullanarak insan nefesini uzaktan takip edebilmek.

Kablosuz ağlar kullanılarak bir hareket algılayıcı teknolojiye dönüşen sistem ile kritik hastaların veya risk altındaki bebeklerin nefes alış verişlerinin doktorlar tarafından takip edilmesi çok kolaylaşıyor.

Teknoloji şu an gelişme aşamasında olduğu için hali hazırda kullanılan diğer tespit cihazları kadar kesin sonuçlar elde edemiyor. 

Patwari bir hastane odasında yattığı yatağın etrafını 20 adet 2.4 GHz frekansında yayın yapan kablosuz alıcılarla donattı. Bir karbon dioksit mönitörü ile nefesini dakikada 15 kere olacak şekilde ayarlayan Patwari sistemin algoritmasının dakikada 0.2 ile 0.4 arasında nefesi algılayacak şekilde ölçüm yapmaya başladığını farketti.

Bu şu an ki cihazlara nazaran çok düşük bir seviye. Ancak Patwari bu projenin çok düşük masraflar gerektirerek ileri seviyelerde hastanelerde ve çocuk odalarında kullanılabileceği konusunda oldukça umutlu. Ancak bunun için 5 yıl gibi uzun bir süre beklemek gerekecek.

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alpa07 8 yıl
sadece artislik
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speakerphone2010 8 yıl alpa07
alpa07

sadece artislik


bunu düşünemedim doğrusu. artistik bir poz olmuş. aynı zamandaartistik bir konu desek yanlış olmayacak..
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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşlar kablosuz ağların kanser yaptığı ile ilgili kanıtlanmış herhangi bir veri var mı ki böyle konuşuyorsunuz?
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speakerphone2010 8 yıl
usb adaptörler boşta beyler.. adam riske girmemiş bile..
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qwerty89 8 yıl
arkadaşlar kablosuz ağların kanser yaptığı ile ilgili kanıtlanmış herhangi bir veri var mı ki böyle konuşuyorsunuz? benim bildiğim kablosuz ağların, cep telefonların vs. bilinen tek zararı dokuları ısıtması.
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fotifoti 8 yıl
bu gavurlar harbiden ruh hastası. tek dertleri "maliyet" . ucuza mal olsun da kanser yapsın ne önemi var.
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met@lrock 8 yıl
antibiyotik gibi birşey bi yandan iyileştirirken diğer yanını götürüyor
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techraven 8 yıl
Off adamın etrafındaki vericiler..
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MxFxOx 8 yıl
bir insan üzerinde bu kadar manyetik alan oluşturursanız sadece nefesi çıkan herşeyi hesaplayabilirsin
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memotunc 8 yıl
Yattığı yatağın etrafını 20 adet 2.4 GHz frekansında yayın yapan kablosuz alıcılarla donattı.
Sağlam adamı hasta eder bunlar.
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