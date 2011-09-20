Araştırmacılar kablosuz ağ ile insan nefesini takip edebiliyor

Günümüz teknolojilerinin günlük kullanımı haricinde farklı amaçlara hizmet edecek kullanımları araştırmacılar ve bilim adamları tarafından araştırılıyor ve tezlere konu oluyor.





Utah Üniversitesi'nden araştırmacı Neal Patwari ve ekibi daha önce duvarların diğer tarafını görebilen bir kablosuz ağ sistemi projesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekibin yeni hedefi kablosuz ağ kullanarak insan nefesini uzaktan takip edebilmek.





Kablosuz ağlar kullanılarak bir hareket algılayıcı teknolojiye dönüşen sistem ile kritik hastaların veya risk altındaki bebeklerin nefes alış verişlerinin doktorlar tarafından takip edilmesi çok kolaylaşıyor.





Teknoloji şu an gelişme aşamasında olduğu için hali hazırda kullanılan diğer tespit cihazları kadar kesin sonuçlar elde edemiyor.





Patwari bir hastane odasında yattığı yatağın etrafını 20 adet 2.4 GHz frekansında yayın yapan kablosuz alıcılarla donattı. Bir karbon dioksit mönitörü ile nefesini dakikada 15 kere olacak şekilde ayarlayan Patwari sistemin algoritmasının dakikada 0.2 ile 0.4 arasında nefesi algılayacak şekilde ölçüm yapmaya başladığını farketti.





Bu şu an ki cihazlara nazaran çok düşük bir seviye. Ancak Patwari bu projenin çok düşük masraflar gerektirerek ileri seviyelerde hastanelerde ve çocuk odalarında kullanılabileceği konusunda oldukça umutlu. Ancak bunun için 5 yıl gibi uzun bir süre beklemek gerekecek.