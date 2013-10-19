Araştırmacılar kablosuz bağlantı altyapısında 100Gbps ile hız rekorunu kırdı





Dünyada son kullanıcıya sunulan internet bağlantı hızları giderek artarken, araştırmacılar da ulaşılabilecek en yüksek hızların denemelerini yapıyor. Kablolu altyapılar ile yüzlerce Gbps hız sınırları aşılırken, kablosuz olarak da önemli seviyelere ulaşılmaya başlandı.





Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan denemelerde yeni bir yöntem ile 100Gbps seviyesi aşılarak bir rekora imza atıldı. Bu yöntemde radyo sinyallerini iletmek için fotonik bir aktarım metodu kullanıldı ve 20 metrelik mesafede 237.5GHz frekansı üzerinden 100Gbps iletim gerçekleştirildi. Daha önceki rekor 1 kilometrelik mesafede 40Gbps olarak kırılmıştı. Bu rekor da elektrik tabanlı bir altyapı ile aynı araştırmacı ekibine ait.





Kablolu altyapıların yüksek maliyetleri nedeniyle en ücra kesimlere kadar çekilmesinde gecikmeler yaşanması ve istenen hızlara ulaşamaması, araştırmacıları daha maliyeti düşük altyapılara yönlendiriyor. Proje bu yöntemi fiber optik sistemlere entegre etmeyi amaçlıyor.





Bu projeler Alman hükümeti tarafından 3 milyon dolarlık fonla desteklenen Millilink girişimi tarafından yürütülüyor.

http://www.tgdaily.com/mobility-brief/80740-world-record-broken-for-wireless-data-transmission-100-gbits