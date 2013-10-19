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Araştırmacılar kablosuz bağlantı altyapısında 100Gbps ile hız rekorunu kırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar kablosuz bağlantı altyapısında 100Gbps ile hız rekorunu kırdı

Dünyada son kullanıcıya sunulan internet bağlantı hızları giderek artarken, araştırmacılar da ulaşılabilecek en yüksek hızların denemelerini yapıyor. Kablolu altyapılar ile yüzlerce Gbps hız sınırları aşılırken, kablosuz olarak da önemli seviyelere ulaşılmaya başlandı.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan denemelerde yeni bir yöntem ile 100Gbps seviyesi aşılarak bir rekora imza atıldı. Bu yöntemde radyo sinyallerini iletmek için fotonik bir aktarım metodu kullanıldı ve 20 metrelik mesafede 237.5GHz frekansı üzerinden 100Gbps iletim gerçekleştirildi. Daha önceki rekor 1 kilometrelik mesafede 40Gbps olarak kırılmıştı. Bu rekor da elektrik tabanlı bir altyapı ile aynı araştırmacı ekibine ait.

Kablolu altyapıların yüksek maliyetleri nedeniyle en ücra kesimlere kadar çekilmesinde gecikmeler yaşanması ve istenen hızlara ulaşamaması, araştırmacıları daha maliyeti düşük altyapılara yönlendiriyor. Proje bu yöntemi fiber optik sistemlere entegre etmeyi amaçlıyor.

Bu projeler Alman hükümeti tarafından 3 milyon dolarlık fonla desteklenen Millilink girişimi tarafından yürütülüyor.  

http://www.tgdaily.com/mobility-brief/80740-world-record-broken-for-wireless-data-transmission-100-gbits Yorum Yaz
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umutaltdag 6 yıl en beğenilen
Ttnet kullananlar habere girmesin kasıyor
1 Yanıt Yanıtla +65
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DH Misafiri 6 yıl
Burada yapıldığını Düşünsenize;
-TTNET 1000gbps ULTRANET PAKET SADECE 299.99tl*
*25gb aşıldığında ay sonuna kadar 1mbit internet kullanım kotası uygulanır.
Burada yapıldığını Düşünsenize;-TTNET 1000gbps ULTRANET PAKET SADECE 299.99tl**25gb aşıldığında ay sonuna kadar 1mbit internet kullanım ...
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matmuhendisi 6 yıl
millet ezbere yazmayı çok seviyor ..
kaçtane projeniz olduda devlete başvurdunuz geri çevrildi ..?
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Guest-DC0927F0F 6 yıl ekrem71
ekrem71





Dünyada son kullanıcıya sunulan internet bağlantı hızları giderek artarken, araştırmacılar da ulaşılabilecek en yüksek hızların denemelerini yapıyor. Kablolu altyapılar ile yüzlerce Gbps hız sınırları aşılırken, kablosuz olarak da önemli seviyelere ulaşılmaya başlandı.



Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan denemelerde yeni bir yöntem ile 100Gbps seviyesi aşılarak bir rekora imza atıldı. Bu yöntemde radyo sinyallerini iletmek için fotonik bir aktarım metodu kullanıldı ve 20 metrelik mesafede 237.5GHz frekansı üzerinden 100Gbps iletim gerçekleştirildi. Daha önceki rekor 1 kilometrelik mesafede 40Gbps olarak kırılmıştı. Bu rekor da elektrik tabanlı bir altyapı ile aynı araştırmacı ekibine ait.



Kablolu altyapıların yüksek maliyetleri nedeniyle en ücra kesimlere kadar çekilmesinde gecikmeler yaşanması ve istenen hızlara ulaşamaması, araştırmacıları daha maliyeti düşük altyapılara yönlendiriyor. Proje bu yöntemi fiber optik sistemlere entegre etmeyi amaçlıyor.



Bu projeler Alman hükümeti tarafından 3 milyon dolarlık fonla desteklenen Millilink girişimi tarafından yürütülüyor.  

 

 


Ttnet kullandıgımdan utandım
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Guest-DC0927F0F 6 yıl

ekrem71





Dünyada son kullanıcıya sunulan internet bağlantı hızları giderek artarken, araştırmacılar da ulaşılabilecek en yüksek hızların denemelerini yapıyor. Kablolu altyapılar ile yüzlerce Gbps hız sınırları aşılırken, kablosuz olarak da önemli seviyelere ulaşılmaya başlandı.



Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan denemelerde yeni bir yöntem ile 100Gbps seviyesi aşılarak bir rekora imza atıldı. Bu yöntemde radyo sinyallerini iletmek için fotonik bir aktarım metodu kullanıldı ve 20 metrelik mesafede 237.5GHz frekansı üzerinden 100Gbps iletim gerçekleştirildi. Daha önceki rekor 1 kilometrelik mesafede 40Gbps olarak kırılmıştı. Bu rekor da elektrik tabanlı bir altyapı ile aynı araştırmacı ekibine ait.



Kablolu altyapıların yüksek maliyetleri nedeniyle en ücra kesimlere kadar çekilmesinde gecikmeler yaşanması ve istenen hızlara ulaşamaması, araştırmacıları daha maliyeti düşük altyapılara yönlendiriyor. Proje bu yöntemi fiber optik sistemlere entegre etmeyi amaçlıyor.



Bu projeler Alman hükümeti tarafından 3 milyon dolarlık fonla desteklenen Millilink girişimi tarafından yürütülüyor.  

 

 


Ttnet kullandıgımdan utandım
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DH Misafiri 6 yıl
Birileri diyor ki bu proje Turkiye'de olsa devlet destek vermez. Gecen gun bir bakan bana siradan olan projelerle gelmeyin siradisi seylerle gelin destekleyelim ulkemize girdi kazandiralim diyordu. Yani emin ol bu projeye cok buyuk destek veriridi devlet.
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cumuk1 6 yıl
8mbit olsa yine öpüp başıma koyucam 3mbiti zor buluyo sıştımın neti
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FlyingUnderpants 6 yıl
TTNet tekel olmanin nimetlerini sonuna kadar kullaniyor.
Son kampanyalari 24 ay taahutlu ilk 5 ay ucretsiz kampanyasi guya 63tl. Sonra aylik 3tl aktivasyon ekliyorlar. Sonra yalin hat ise (evinizde sabit telefon yoksa) aylik 15tl ekliyorlar. Aylik 81tl oldu. Kurulum icin bir defaya mahsus 40tl aliyorlar. Modem dahil degil, 120tl de bunun icin aliyorlar.
Evimize kici kirik 8gb/sec a kadar (muhtemelen 6gb/sec sevilerinde indirme sunar) internet icin bir kucuk servet istiyor TTNet. Boyle rezil bir hizmete bu parayi isteyebilme cüretinden dolayi kendilerini tebrik ediyorum.
Yanıtla +2
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Batuist 6 yıl
Ne kadar hızlanırsa hızlansın Türkiyedeki kampanyalar şöyle olur..
KAÇIRILMAYACAK SÜPER ULTRA MEGA HARİKA MÜKEMMEL ÖTESİ KAMPANYA
100Gbit internet 100MB kota sadece 49 lira...
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Sanat Günesi 6 yıl
8 Mbps hızı senelrce 60 liraya kaptırmak varken salakmı adamlar tutupta 100gbps hızlara ulaşmaya çalışsınlar.. Yani bu kadar koyun varken otundan memnun ne gerek var başka ovalara gitmeye.
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DH Misafiri 6 yıl
Burada yapıldığını Düşünsenize;
-TTNET 1000gbps ULTRANET PAKET SADECE 299.99tl*
*25gb aşıldığında ay sonuna kadar 1mbit internet kullanım kotası uygulanır.
Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
Ezber değil Karagözüm, Dandik U-çak ile Vecihi pozundan bahsetmiyoz. Ortada proceler var da "ekrem71" mi gizlemiş?
Hele hele Türk Ordusunun icat ettiği Yazı fontunu çalan Microsofttan hiç bahsetmiyoz. :p)
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Fx_57,5 6 yıl
Tuzlu Çubuk
Burda yapmaya kalksan devletten 1 kuruş destek alamazsın

desteği bırak vergi türetirler
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