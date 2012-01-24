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Araştırmacılar yarıiletkenleri lazer ışınlarıyla soğutmayı deniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlemci ve ekran kartı gibi bileşenlerin üst seviyelere çıktığı günümüzde soğutma işlemleri de önem kazanıyor. Özellikle düşük güçte enerji tüketiminin önem kazandığı akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların yeni yonga tasarımlarında soğutma teknolojileri çok önemli bir konu. Araştırmacılar farklı soğutma teknikleri üzerinde uzun süredir çalışıyorlar. Şimdi ise fan ve sıvı soğutma gibi tekniklerin yanında bu kez lazer ışınıyla soğutma gündeme geldi.

Kopenhag Niels Bohr Enstitüsü araştırmacıları tarafından kuantum fiziği ve nano fiziği temelleri biraraya getirilerek yarıiletkenleri soğutmak için yeni bir teknik üzerinde çalışılıyor. 

Enstitüde doçent olan Koji Usami projede 160nm fabrikasyon süreciyle üretilen 1mm2 yüzeye sahip Galyum Arsenit (GaAs) yarıiletken zarlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Deneylerde zar lazer ışınıyla etkileşime giriyor ve bu etkileşim sonucunda mekanik hareketleri ışınlardan etkileniyor. Ardından zarlar salınım yapmaya başlıyor. Salınım sonucunda ise oda sıcaklığından eksi 269 dereceye kadar soğutma gerçekleşebiliyor.

Lazerler paradoksal olarak tüm yarıiletken materyali ısıtıyor ancak zarlar salınım seviyesinde kendisini soğutmayı başarıyor. Buna ısıtarak soğutma adı veriliyor. Araştırmacılar yıllardır bu proje üzerinde çalışıyor. Ancak ticari anlamda ne zaman ortaya çıkacağı hakkında bilgi yok.

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alito 7 yıl en beğenilen
bu Türklerin karpuzu güneşe koyarak sogutma olayına benziyor. biz bunu daha önce bulmuşuz zaten nan
1 Yanıt Yanıtla +9
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renklem 7 yıl
Bu teknoloji masaüstü cpu ve ekran kartlarında kullanılmaya başlandığında, ssd'ler de ucuzladığında bilgisayar bileşenlerinin hepsi sessiz olacak galiba:)
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DH Misafiri 7 yıl
Böyle bir haberin hemen altında dev fanlı laptop soğutucu reklamları dönmesi hoş olmuş :)
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xRay97 7 yıl
Bakalım güzel bir fiyatla piyasaya giriş yaparsa tutar
Laptoplarda kullanılsa ne güzel olur.

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Mr.Legend 7 yıl
Çeteci
Düşünsenizze bir tam soğutucuyu takıcaksınız birden çalışıyo kafanızı kesiyo lazerler :D

yav he he.
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moz@ 7 yıl
Bende bir arkadaşın yazdığı gibi bazı buluşların çok geciktiğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız bu düşünce o kadarda yeni değil. Ancak yöntem daha faklı.
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prosecutor 7 yıl
Duyurulmuşsa uygulamaya yakındır.
Isınma zaten mekanik elektronik tüm sistemlerin ortak problemi.
Bizdeki proflar sadece öğretmen. Bilim adamı değil onlar. Bilim adamları nelere uğraşıyor.
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halitozbasli 7 yıl
Gercekten yıllardır peltier yarı iletkenler var ama -269 u gorecek kadar ısınanını duymamıştım.. BMW arabanın eksoz gazından cıkan sıcak havadan elektirik uretmek uzere calısıyor sanırım yeni 3 serisinde opsiyon listesinde bu ozellik olacak...
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alpa07 7 yıl
dangerous bir şey
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Prinergy 7 yıl
fakir işi şu soğutma gibi fakir işi lazer soğutmada çıkar heralde

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yav he he aynen 7 yıl
Hocam hic oyle olur mu kasa bi yere monte olmali mazallah lazer bu yakar da dondurur da
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adocuk 7 yıl
5-6 sene sonra bağlantı arabirimi ışık olan donanımlar çıkar o zaman pek ısınma olmayacak söylentileri var.. güzel deney ama maliyet açısından pekde iyi değil lazerin tüpü olması lazım yakında çıkacak xeon e serisi dual işlemcili sistemden pahalıya mal olur tüpün belli bir saat ömrü var bu lazer kırtasiyede satılan lazer değil!! madem işlemci üretemiyoruz soğutma için ülkemizde alternaif çalışmalar düzenlenmesi bu pazardan ciddi oranda pay kapmak için sürekliliği olan çalışma başlatılmalı kös kös bakmakla bu işler yürümez.
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alito 7 yıl en beğenilen
bu Türklerin karpuzu güneşe koyarak sogutma olayına benziyor. biz bunu daha önce bulmuşuz zaten nan
1 Yanıt Yanıtla +9
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rabitelli 7 yıl alito
alito

bu Türklerin karpuzu güneşe koyarak sogutma olayına benziyor. biz bunu daha önce bulmuşuz zaten nan


+


Bir zamanlar eniac vardı

Torunlar da der gaari "Bir zamanlar cpu fan vardı" :P
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usmcsas 7 yıl
teknoloji gelişiyor...
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E_Aydin35 7 yıl
Okudum ve baya etkilendim doğrusu eğer bunu başarabilirlerse bir çağ adı olarak tarihe geçer. :) Isıtırken soğutma araştırmacılar bakış açılarını değiştirmiş şimdi buradan imkansız diyen insanlara söylüyorumda alında gösterilecek o kadar çok şey varki satır bile yetmez diye düşünüyorum şu anda bulunduğumzu duruma bakınca banan hiç de zor ggelmiyor belli olmaz bu işler nede olsa eneme ynılma :))
jibe
Çeteci Düşünsenizze bir tam soğutucuyu takıcaksınız birden çalışıyo kafanızı kesiyo lazerler :D
Star Wars serilerinin etkisinden çıkamamışsın sanırım.Sessiz kasa lar yakında geliyor arm işlemcili laptoplar.

+1 :))
Bende bir aralar şöyle düşünüyodum artık bir duruma gelıcezkı dıyleım oyuna giriorsun orada bir kol olucak onu çektikse sıvı azot basıcaksın bas azotu bas azotu :P :P :))
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