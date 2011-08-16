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Araştırmalara göre IE9 zararlı yazılım korumasında en iyi internet tarayıcısı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz internet dünyası artık ucu bucağı olmayan bir alan haline geldi. Var olan herşeyin kontrolsüz büyüdüğü bu dünyada tedbir alınmadığında en can yakıcı hale gelen konulardan birisi zararlı yazılımlar. Zararlı yazılımların önlenmesinde kişilerin kullandığı antivirüs yazılımları kadar tarayıcıların sunduğu güvenlik tedbirleri de önem taşıyor.

Bağımsız NSS grubu tarafından yapılan bir çalışmada IE9, Chrome 12, Firefox 4, Opera 11 ve Safari 5 internet tarayıcıları zararlı yazılımlara maruz bırakıldılar. Çalışma sonucu Internet Explorer 9 ile diğerleri arasındaki büyük farkı ortaya koydu.

Sonuçlara göre IE9 yüzde 96 oranında koruma sağlarken, Chrome 12 yüzde 13.2, Firefox 4 yüzde 7.6, Safari 5 yüzde 7.6 ve Opera 11 yüzde 6.1 oranında zararlı yazılımlardan koruma sağladı.

IE9 sürümünün bu başırısının altında yatan ise SmartScreen teknolojisi. Zararlı yazılım saldırılarını bilgisayara bulaşmadan engelleyen bu teknoloji görünüşe göre IE9 sürümünde en güçlü haline ulaşmış.

Bu koruma oranı IE9’un önceki versiyonlarından kat kat daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Windows Update ile kurulmasına ve büyük reklam kampanyalarına rağmen IE9 sürümü halen tarayıcı pazarında yüzde 6.8’lik bir orana sahip. IE8 sürümü ise pazarın yüzde 29.23’ünü elinde tutuyor.

Microsoft pazara daha iyi bir tarayıcı sürümü sunabilmek ve IE6 sürümündeki hataları unutturabilmek için var gücüyle çalışıyor. Ancak pazar payını IE8’in üzerine çıkarabilmesi ise daha efektif çalışmasını gerektiriyor.

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Klasör.:X:. 8 yıl
genellikle virüslerin internet exploreri bulduğu bir pazarda buna rağmen güvenlik düzeyinin yüksek olması tebrik edilecek bir hadise...
Ancak yinede monizllaya daha çok güvenesim var....
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Adam Lallana 8 yıl
TEK YOL CHROME
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teksalih 8 yıl
Ziyaaaaa
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DH Misafiri 8 yıl
Walla hiç güleceğim yoktu pes doğrusu. Hadi oranlar biraz birbirine yakın olsa olabilir diyecem de. Bende bırakın malwareleri ie9 bile çalışmıyor çünkü Mac kullanıyorum muaaahhhh. Bu tip insanlar herkesi win kullanıyor sanıyorlar adamlarda at gözlüğü takılı başka bi yeri görmüyorlar.
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Şahi_13 8 yıl
Vay bee ie uçmuş haa,Fox yüzde 7 güvenlik sağlamış ie9 yüzde 96mı ?
O NSS grubun bağımsızlığını tartışırım.
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Traxformania 8 yıl
Hiç inandırıcı değil, kesinlikle Mozilla Firefox derim ben.
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witcher91 8 yıl
IE 8 tam anlamıyla rezaletti ama İE9 tek kelimeyle HARİKA...
ie9 FF,safari vb tarayıcılara göre eksileri ve artıları wardır fakat daha iyi olduğu kesindir..chrome,opera gibi bebe tarayıcılar ile de karşılaştırılmaması gerek diye düşünüyorum...
explorer 9 görüntü kalitesi şahane,tekerlek yukarı aşşa yapınca da diğer tarayıcılar gibi senkronizasyon sorunu da yaşamıyorsunuz...
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murekkep yalamis 8 yıl
ama bi o kadar yavaş
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Rock_Rage 8 yıl
Sayn chrome kullanıcıları acaba hiç spybot search and destroy adlı programla tarama yaptırmıslarmı ? Bi yapın bakalım gorelim.Hersey hız degildir.Kaldiki ie9 gayet hızlı firefox bunların içinde en agır kalanı oluyor.Lutfen su yazdıklarıma cevap verecek arkadaslar makinelerinde en az 4 aydır surekli olarak Chrome ie9 ve Firefox kullanmıs ,sistem performansı yuksek ve en az 15-20 web sayfasını aynı anda acıp da kullanan kisiler olsun.
SAYGILARLA
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speakerphone2010 8 yıl
firefox uzun süre kullanımda kalınca şiştikçe şişiyor. düşük ram ve virtual memory olan win7' de çalışmaz hale gelyor.
chrome desen, arka planda google update adı altında ne yaptığı belli değil. herşeyi update etmek için ping saçıp duruyor, bu da pc' yi zorluyor.
ie9 bu da çok yavaş. browser ve download kullanımında ilk sırada tercih edilmemesini normal buluyorum.

maxthon mu kursam ne bu ie yerine.. dur bakayım indirip de bir deneyim..


1 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 8 yıl
ie yavas diyenler acaba aradaki hiz farki hakkina bilgi verebilirmi. mesela thy nin hurriyet in dh nin acilma hizlari arasindaki fark nedir
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SaatliBomba 8 yıl
ie devri kapandı artık bazı özellikleri iyi ama hız olarak çok kötü
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SVSTRGMR 8 yıl
sadece zararlı yazılımlardan değil faydalı yazılımlardan korunmak için de en iyi tarayıcı
çünkü sürekli çöküyor
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Recharged 8 yıl
En yavaş ve en çok sıkıntı yaratanında IE olduğunu araştırmalarına ekleselermiş keşke.
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