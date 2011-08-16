Araştırmalara göre IE9 zararlı yazılım korumasında en iyi internet tarayıcısı

Günümüz internet dünyası artık ucu bucağı olmayan bir alan haline geldi. Var olan herşeyin kontrolsüz büyüdüğü bu dünyada tedbir alınmadığında en can yakıcı hale gelen konulardan birisi zararlı yazılımlar. Zararlı yazılımların önlenmesinde kişilerin kullandığı antivirüs yazılımları kadar tarayıcıların sunduğu güvenlik tedbirleri de önem taşıyor.





Bağımsız NSS grubu tarafından yapılan bir çalışmada IE9, Chrome 12, Firefox 4, Opera 11 ve Safari 5 internet tarayıcıları zararlı yazılımlara maruz bırakıldılar. Çalışma sonucu Internet Explorer 9 ile diğerleri arasındaki büyük farkı ortaya koydu.





Sonuçlara göre IE9 yüzde 96 oranında koruma sağlarken, Chrome 12 yüzde 13.2, Firefox 4 yüzde 7.6, Safari 5 yüzde 7.6 ve Opera 11 yüzde 6.1 oranında zararlı yazılımlardan koruma sağladı.





IE9 sürümünün bu başırısının altında yatan ise SmartScreen teknolojisi. Zararlı yazılım saldırılarını bilgisayara bulaşmadan engelleyen bu teknoloji görünüşe göre IE9 sürümünde en güçlü haline ulaşmış.





Bu koruma oranı IE9’un önceki versiyonlarından kat kat daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Windows Update ile kurulmasına ve büyük reklam kampanyalarına rağmen IE9 sürümü halen tarayıcı pazarında yüzde 6.8’lik bir orana sahip. IE8 sürümü ise pazarın yüzde 29.23’ünü elinde tutuyor.





Microsoft pazara daha iyi bir tarayıcı sürümü sunabilmek ve IE6 sürümündeki hataları unutturabilmek için var gücüyle çalışıyor. Ancak pazar payını IE8’in üzerine çıkarabilmesi ise daha efektif çalışmasını gerektiriyor.