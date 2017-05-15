Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video

Dijitalleşen dünya ve değişen müşteri isteklerine yönelik daha iyi cevap verebilmek adına geliştirilen Arçelik konsept mağazaları, müşterilere alış verişten çok daha fazlasını sunuyor.

Gurur duyduğumuz yerli markalarımızdan biri olan Arçelik, dijitalleşen dünya ve değişen müşteri beklentilerine daha iyi cevap verebilmek adına yeni bir mağaza deneyimi inşa ediyor.





Müşterilerin sadece satın alma yapmak için değil, ürünleri denemek veya ürünlerin nasıl kullanılabileceği hakkında detaylı bilgiler almak için de uğrabilecekleri yeni konsept mağazalarda, Arçelik ürünleri ile elde edilen kahve, taze sıkma meyve suyu gibi içecekler yanında yine firmanın mutfak ürünleri kullanılarak hazırlanan pide ve benzeri hamur işi yiyecekler de ziyaretçilere denemeleri için servis edilecekler.

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Arçelik, yeni konsept mağazaların sadece arçelik ürünleri satan yerler olmayacağını, bir çok üreticinin ileri seviye teknoloji ürünlerinin de mağazalardan satın alınabileceğini belirtiyor. Arçelik, yeni konsept mağazaların sadece arçelik ürünleri satan yerler olmayacağını, bir çok üreticinin ileri seviye teknoloji ürünlerinin de mağazalardan satın alınabileceğini belirtiyor.

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Açılışına katıldığımız İzmir mağazasında Samsung cep telefonları ve Apple’ın iPhone, Macbook gibi ürünleri hem denenebiliyor hem de istenirse satın alınabiliyorlardı. Açılışına katıldığımız İzmir mağazasında Samsung cep telefonları ve Apple’ın iPhone, Macbook gibi ürünleri hem denenebiliyor hem de istenirse satın alınabiliyorlardı.



Konu sadece beyaz eşya, bilgisayar, telefonla da sınırlı değil Parrot’ın Droneları veya çocuklar için deney setleri de yine mağazada kullanıcıyı bekleyen ürünler arasında.

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Benim en çok ilgimi çeken şey ise bütün Arçelik ürünleri sanal olarak deneme ve haklarında detaylı bilgi alma olanağı sunan dijital duvar oldu.



Tamamı dokunmatik bu dev ekranda bir kaç tıklama ile metak ettiğiniz ürüne ulaşabilir, simülasyon kısmında kapaklarını açma, fonksiyonlarını denemek gibi işlevleri yürütebilir veya teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Benim en çok ilgimi çeken şey ise bütün Arçelik ürünleri sanal olarak deneme ve haklarında detaylı bilgi alma olanağı sunan dijital duvar oldu.Tamamı dokunmatik bu dev ekranda bir kaç tıklama ile metak ettiğiniz ürüne ulaşabilir, simülasyon kısmında kapaklarını açma, fonksiyonlarını denemek gibi işlevleri yürütebilir veya teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Eğer müşteri giriş ekranından cep telefon numaranızı girerek kendinizi tanıtırsanız, size özel indirimleri de görüntüleyebiliyorsunuz.



Arçelik, Şimdilik 200 adet açmayı planladığı yeni konsept mağazaları ile Arçelik satış noktalarına uğrayan kullanıcı sayısını %65 arttırmayı hedefliyor. Bu bağlamda mağazalarda sunulan yeme, içme ve eğitim gibi aktiviteler yanında ücretsiz internetin de etkiyi arttıracağı düşünülüyor.



Şu ana kadar gördüğüm en yenilikçi girişimlerden biri olan Arçelik’in konsept mağaza fikri, aynı zamanda personel bilgi seviyesini ve kalitesini arttırmaya yönelik Arçelik Akademi için de bir sınav noktası olacak.



Zira oluşturulan ortamın ve sunulan olanakların iyi olması yanında mağazada müşteri ile irtibatta olan personelin de bilgi seviyesi ve konuya hakimiyeti mağazaların kullanıcı üzerinde bırakacağı etkide önemli rol oynayacaktır.







Eğer müşteri giriş ekranından cep telefon numaranızı girerek kendinizi tanıtırsanız, size özel indirimleri de görüntüleyebiliyorsunuz.Arçelik, Şimdilik 200 adet açmayı planladığı yeni konsept mağazaları ile Arçelik satış noktalarına uğrayan kullanıcı sayısını %65 arttırmayı hedefliyor. Bu bağlamda mağazalarda sunulan yeme, içme ve eğitim gibi aktiviteler yanında ücretsiz internetin de etkiyi arttıracağı düşünülüyor.Şu ana kadar gördüğüm en yenilikçi girişimlerden biri olan Arçelik’in konsept mağaza fikri, aynı zamanda personel bilgi seviyesini ve kalitesini arttırmaya yönelik Arçelik Akademi için de bir sınav noktası olacak.Zira oluşturulan ortamın ve sunulan olanakların iyi olması yanında mağazada müşteri ile irtibatta olan personelin de bilgi seviyesi ve konuya hakimiyeti mağazaların kullanıcı üzerinde bırakacağı etkide önemli rol oynayacaktır.