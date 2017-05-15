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Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video

2 yıl
14b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dijitalleşen dünya ve değişen müşteri isteklerine yönelik daha iyi cevap verebilmek adına geliştirilen Arçelik konsept mağazaları, müşterilere alış verişten çok daha fazlasını sunuyor.
Gurur duyduğumuz yerli markalarımızdan biri olan Arçelik, dijitalleşen dünya ve değişen müşteri beklentilerine daha iyi cevap verebilmek adına yeni bir mağaza deneyimi inşa ediyor.


Müşterilerin sadece satın alma yapmak için değil, ürünleri denemek veya ürünlerin nasıl kullanılabileceği hakkında detaylı bilgiler almak için de uğrabilecekleri yeni konsept mağazalarda, Arçelik ürünleri ile elde edilen kahve, taze sıkma meyve suyu gibi içecekler yanında yine firmanın mutfak ürünleri kullanılarak hazırlanan pide ve benzeri hamur işi yiyecekler de ziyaretçilere denemeleri için servis edilecekler.
Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video
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Arçelik, yeni konsept mağazaların sadece arçelik ürünleri satan yerler olmayacağını, bir çok üreticinin ileri seviye teknoloji ürünlerinin de mağazalardan satın alınabileceğini belirtiyor.
Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video
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Açılışına katıldığımız İzmir mağazasında Samsung cep telefonları ve Apple’ın iPhone, Macbook gibi ürünleri hem denenebiliyor hem de istenirse satın alınabiliyorlardı.

Konu sadece beyaz eşya, bilgisayar, telefonla da sınırlı değil Parrot’ın Droneları veya çocuklar için deney setleri de yine mağazada kullanıcıyı bekleyen ürünler arasında.
Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video
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Benim en çok ilgimi çeken şey ise bütün Arçelik ürünleri sanal olarak deneme ve haklarında detaylı bilgi alma olanağı sunan dijital duvar oldu.

Tamamı dokunmatik bu dev ekranda bir kaç tıklama ile metak ettiğiniz ürüne ulaşabilir, simülasyon kısmında kapaklarını açma, fonksiyonlarını denemek gibi işlevleri yürütebilir veya teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video
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Eğer müşteri giriş ekranından cep telefon numaranızı girerek kendinizi tanıtırsanız, size özel indirimleri de görüntüleyebiliyorsunuz.

Arçelik, Şimdilik 200 adet açmayı planladığı yeni konsept mağazaları ile Arçelik satış noktalarına uğrayan kullanıcı sayısını %65 arttırmayı hedefliyor. Bu bağlamda mağazalarda sunulan yeme, içme ve eğitim gibi aktiviteler yanında ücretsiz internetin de etkiyi arttıracağı düşünülüyor.

Şu ana kadar gördüğüm en yenilikçi girişimlerden biri olan Arçelik’in konsept mağaza fikri, aynı zamanda personel bilgi seviyesini ve kalitesini arttırmaya yönelik Arçelik Akademi için de bir sınav noktası olacak.

Zira oluşturulan ortamın ve sunulan olanakların iyi olması yanında mağazada müşteri ile irtibatta olan personelin de bilgi seviyesi ve konuya hakimiyeti mağazaların kullanıcı üzerinde bırakacağı etkide önemli rol oynayacaktır.



 

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ferhatulucak 10 ay
memleketin en iyi markalarından birisi. herşey yakışır
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Guest-28FAB8B9B 1 yıl
Helal olsun Arçelik Beko ya. Bu da bazı markalara ibret olsun. Adamlardaki geliştirme çabasını görüyorum. Bazı markalar marka imajını kullanarak ürünlerini geliştirmeyip pahalıya satarken Arçelik gerçekten gelişiyor.
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Lazpanyol 1 yıl
İstanbul Gaziosmanpaşa 500 evlerde ARÇELIK CONCEPT PLUS magazası dun ıtıbarı ıle acılmıs bulunmakta. Gerçekten cok buyuk ve modern magazacılık anlaysı ıle dızayn edılmıs....
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black exodus 1 yıl
benzer bir diğer uygulama ise Vestel'in Kafe Vesto uygulaması...
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musteker 2 yıl
Pazarin yarısı Arceligin elinde servis hizmeti ve parca fiyatları gayet iyi.Benim bütün beyaz eşyalarım arçelik bi sıkıntı yaşamadım.
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unixx 2 yıl
Evlenırken arcelik buyuk televzıyon arcelik camasır makınesi arcelik buzdolabı aldım .Türkiyede üreten kazandıs dedim. Almanya dogumluyum almayada 20 yıl kaldım .almanyadan gelirken grundıng tv ve miele camasır makınesi getırmıstık.Evlendıkden sonra 2 sene sonra tv arıza yaptı trafosu degişti para verıp degişim yapıldı 1 sene gecmeden tv nın tüpü bitti resimleri var hala bodrumumda saklıyorum arcelik tüpü biten tv yi.Sonrada 2 sene gecmeden arcelik camaşir makinesinin kazanı degişim oldu garantıden degişim yaptılar.Almanyadan getirdigimiz grundıng tv almanyada 15 sene calıştı burda turkıyeye gelincede 15 sene calıştı tık demedi.Almanyadan getirdigimiz miele ise orda 10 sene calıştı burdada 13 sene calıştı 2 sene öncesi kapagı sıkıştıran plastıgı erimiş eskı model oldugu icin plastık bulamadık.Yerime bosch aldık.Yani anlatmaya calıştıgım mantalıte yoksunuzyuz bir defa cürük mal alırım .Kaybeden sen olursunki oldun .Bana bedava arcelik mal versınler asla almam akrabama kardeşime ablama cocuklarıma asla arcelik mal aldırtmam bende almam .Cürük mal satmıcaksın kaliteli mal sat 10 tl ise ise kaliteli malı 15 sat ama kalite olsun adın .Sony toshıba samsung bosch audi bmw mercedes gibi mantalıte olmadıgı sürece kaybetsınler benim firmamda olsa batsın
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hamdi ışık 2 yıl unixx
Bu senin anlattıklarının arçelik le bir ilgisi yok birazda kısmet yani arçeliğin bu dediğin sürelerde çalışan tüplü tv si yok mu var yada çamaşır makinesi yok mu yine var yıllardır kullanılan ürünler her markada var sende böyle denk geldi diye firmayı kötülemene gerek yok . Arçelik çürük mal satarak pazarda liderlik yapamaz.
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Ado 2 yıl
Biraz araştıran herkes, doğru nedir anlar elbet.
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Orhun 2 yıl
Arçelik ve Beko'nun sunmuş olduğu garanti hizmetini sunan başka markayla karşılaşmadım. 7 yıllık garantisi uzatılmış ürünlerin son aylarında çıkan arızalara bile gık demediler. Ürünleri iyidir kötüdür bir yorumum yok ama satış sonrası hizmetleri iyiydi. Hoş son senelerde durum ne bilemiyeceğim çünkü garantilerin hepsi bitti
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Ado 2 yıl Orhun
Hocam daha yeni paylaştım beyaz eşya bölümünde, 7000TL ye Miele makine alıp, 2 yıllık garantisinin bitiminin 2 ay sonrası da 1200Tl ye pompa değiştirtmek zorunda kalan yurdum insanına halen ''Alın X markayı 35 yıl arkanıza bakmayın'' senaryosu yazıyorlar ya hayret ediyorum.
Ne komisyoncu ne promotör millet olmuşuz :)
Buyurun ben yazmıyorum malı kullanan insanlar yazıyor sikayetvar.com/...
Buyur 1250Tl ye makine TAMİR ettiren ve yinede sorunu çözülmeyen vatandaş sikayetvar.com/...
Dahası ve fazlası hepsi insanların ibretlik hikayeleri işte burada, girin bakın 13.000TL evet yanlış yazı değil 13.000TL para verip evine 2 ay servisi getirtemeyen vatandaşın hikayesi de o sitede mevcut, gümrükten yedek parçası gelmediği için 1 ay çamaşır makinesiz kalan insanların çektikleri eziyet burada mevcut. sikayetvar.com/...
Şimdi burada biz kalkıp da tüketiciye ''Aman kardeşim, uzun garantili ürün alın, kendinizi garantiye alın'' dediğimiz için kimsenin işine gelmiyor nedense. Anlamıyorum neden insanların 2 yıl garantili ürün alıp sonra da binlerce lira tamir parası vermesi istenir ki?
Uzun garanti tüketicinin elindeki en büyük kozdur, markası ne olursa olsun garantisi uzun olsun zira yeni üretim kaliteleri yerlerde sürünüyor bu nedenle tüketici bu tek kozu mutlaka kullanmalı.
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soncuma37 2 yıl
türkiyedeki fiyatlarla yurtdışında ürünü alır üstüne 1 haftalık tatil yaparsın.yemek falan bahane.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Arçelik iyidir.
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