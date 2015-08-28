Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos Diamond Tab haftaya görücüye çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Archos Diamond Tab haftaya görücüye çıkıyor

Bu yıl IFA 2015 tüketici elektroniği fuarına Windows 10 tabanlı bir akıllı telefon ve katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı getirecek olan Archos, Android tarafında da akıllı telefon ve tabletler hazırlıyor. 

Firmanın yeni Android tableti Diamond Tab adını taşıyor ve LTE desteği sunuyor. 1 Nisan 2016 itibariyle ülkemizde de LTE altyapısı faaliyete geçeceği için uyum durumuna göre tabletle 150Mbps'den başlayarak 450Mbps'e kadar internet hızlarına sahip olmak mümkün olacak. 

7.9 inçli IPS ekran taşıyan Diamond Tab modelinde 1536x2048 piksel çözünürlük bulunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760MP2 grafik biriminden oluşan MT8752 yongasetini kullanan modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor. 

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera barındıran model 4800mAh gücünde bir bataryaya sahip. Tüm bu donanım 7.8mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış. Fiyatına göre tatmin edici bir performans sunacağını söyleyebileceğimiz Archos Diamond Tab modeli Ekim ayında 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Affordable-Archos-Diamond-Tab-coming-soon-LTE-and-Android-Lollipop-on-board_id73104 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
özelliklere göre fiyatı iyiymiş.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "9,5G" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim