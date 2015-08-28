Archos Diamond Tab haftaya görücüye çıkıyor

Bu yıl IFA 2015 tüketici elektroniği fuarına Windows 10 tabanlı bir akıllı telefon ve katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı getirecek olan Archos, Android tarafında da akıllı telefon ve tabletler hazırlıyor.





Firmanın yeni Android tableti Diamond Tab adını taşıyor ve LTE desteği sunuyor. 1 Nisan 2016 itibariyle ülkemizde de LTE altyapısı faaliyete geçeceği için uyum durumuna göre tabletle 150Mbps'den başlayarak 450Mbps'e kadar internet hızlarına sahip olmak mümkün olacak.





7.9 inçli IPS ekran taşıyan Diamond Tab modelinde 1536x2048 piksel çözünürlük bulunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760MP2 grafik biriminden oluşan MT8752 yongasetini kullanan modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor.





Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera barındıran model 4800mAh gücünde bir bataryaya sahip. Tüm bu donanım 7.8mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış. Fiyatına göre tatmin edici bir performans sunacağını söyleyebileceğimiz Archos Diamond Tab modeli Ekim ayında 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Affordable-Archos-Diamond-Tab-coming-soon-LTE-and-Android-Lollipop-on-board_id73104