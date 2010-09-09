Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos'dan Android tabanlı internet tableti: A32

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticisi Archos, hazırladığı yeni tabletlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tercihini Android platformundan yana kullanan Archos, hem tablet bilgisayarlar özelliklerine hem de gelişmiş medya oynatma yeteneklerine sahip yeni bir cihaz almak isteyenler için hazırladığı A32 isimli internet tabletini satışa sunuyor.

Tasarım olarak daha önce haberini verdiğimiz A28 modeliyle benzerlikler taşıyan cihaz, 3.2-inç büyüklüğünde ve WQVGA çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip. 800MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciden güç alan internet tableti, Android 2.2 platformunu kullanıyor ve 8GB yerleşik depolama kapasitesiyle birlikte geliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerine destek veren Archos A32, üzerinde yer alan VGA kamera ile video kaydı da yapabiliyor. 3D hızlandırma özelliğine sahip olan internet tablet, kullanıcıların uygulama ihtiyacını karşılayabilmek adına Archos'un AppsLib adını verdiği uygulama mağazasına da erişebiliyor.

Archos tarafından bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen A32'nin yurt dışı satış fiyatı 149.99$ olarak belirlenmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mobylette 9 yıl
fiyat güzel de ekran çoklu dokunmatik ve kapasitif olsa imiş daha da güzel olurmuş. bilmiyorum resistif ekranlarda çoklu dokunmatik olur mu olursa nasıl olur. gerçi hp nin bir all in one bilgisayarı vardı sanırsam çoklu dokunuşları algılıyordu monitoru tabi bastıkça da içine göçüyordu..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim