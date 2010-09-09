Archos'dan Android tabanlı internet tableti: A32

Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticisi Archos, hazırladığı yeni tabletlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tercihini Android platformundan yana kullanan Archos, hem tablet bilgisayarlar özelliklerine hem de gelişmiş medya oynatma yeteneklerine sahip yeni bir cihaz almak isteyenler için hazırladığı A32 isimli internet tabletini satışa sunuyor.

Tasarım olarak daha önce haberini verdiğimiz A28 modeliyle benzerlikler taşıyan cihaz, 3.2-inç büyüklüğünde ve WQVGA çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip. 800MHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı işlemciden güç alan internet tableti, Android 2.2 platformunu kullanıyor ve 8GB yerleşik depolama kapasitesiyle birlikte geliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerine destek veren Archos A32, üzerinde yer alan VGA kamera ile video kaydı da yapabiliyor. 3D hızlandırma özelliğine sahip olan internet tablet, kullanıcıların uygulama ihtiyacını karşılayabilmek adına Archos'un AppsLib adını verdiği uygulama mağazasına da erişebiliyor.

Archos tarafından bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen A32'nin yurt dışı satış fiyatı 149.99$ olarak belirlenmiş.