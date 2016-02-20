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Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon

Mobil cihaz pazarının değişmez isimlerinden Fransız üretici Archos, MWC 2016 fuarında dikkat çekici iki yeni akıllı telefon modeli ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon

MWC 2016 fuarında boy göstermeye hazırlanan firmalardan birisi de Fransız Archos. Yıllardır çizgisini hiç değiştirmeden, alt seviye mobil cihaz pazarında rekabet eden Archos, fuara fiyat seviyesinde iddialı özelliklere sahip ve şık tasarımlı iki yeni akıllı telefon ile geliyor. 

Diamond 2 Note

Diamond 2 Note adındaki ilk model, 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki IPS ekranı ile dikkat çekiyor. 2GHz saat hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Power VR G6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. 

16MP çözünürlüğündeki kameranın 30 kare/saniye hızında 4K çekim yapabildiği cihazda, 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. 3610mAh kapasiteli batarya ve Android 6.0 işletim sistemine sahip olan modelin fiyatı ise 269$ olarak belirlenmiş. 

Diamond 2 Plus

Diamond 2 Plus modelinde ise 5.5 inçlik Full HD IPS ekran bizi karşılıyor. 2GHz saat hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10 yonga setinin güç verdiği cihaz, 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. 

Cihazda 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, USB Type-C bağlantısı, Android 6.0 işletim sistemi ve parmak izi okuyucu mevcut. Cihaz 220$ fiyat etiketine sahip. Her iki cihaz da Archos'un şimdiye kadar ki en güçlü akıllı telefonları olacak. Sınıfında rakipleri ile sıkı bir rekabete girmesi beklenen serinin çıkış detayları fuarda açıklanacak. 
Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon
 

http://www.androidcentral.com/archos-announces-marshmallow-powered-diamond-2-note-and-diamond-2-plus Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
diplomalıamele 3 yıl
plus olanı beğendim
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kntrli 3 yıl
tasarım olarak başarılı bakalım fiyat olarak ne kadar başarılı olacak?
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kadirirdem 3 yıl
tasarımlar oldukça güzel olmuş açıkcası...
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selimar 3 yıl
Kusura bakmayın tabletini kullanmış biri olarak bu firmanın iddialı bir telefon çıkarması pek mümkün değil
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Vestel bir çok teknoloji sitesine gidip donanım ve tasarım konusunda anket ya da yarışma yapsa illa ki şu anki yaklaşımlarından çok daha başarılı olurlar. Çok zor değil neticede. Gururla yerli diyorsak ise yerli fikirlere de kapı açmış oluruz.
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teknokaptan 3 yıl
artik su kenarda kosede kalmis 1000 cihaz cikarip hic servis destegi vermeyen guncelleme gelmeyen cihazlarin firmalarinin haberini yapmasaniz iyi olucak.
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keskin53 3 yıl
Diamond 2 Plus daha dengeli olmuş
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Kefelon 3 yıl
Helio X10'un 2K ekranın üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum ancak cihazlara nedense kanım ısındı.
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Fenomenon 3 yıl
Diamond note 2k değil de fhd olsaymış daha iyi olurmuş
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Berkæn 3 yıl
Türkiyede satışı 1000 tl bulur genede [>:]
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Angel of the Lord 3 yıl
Biri Mate 7 biri G2 olmuş sanki.
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