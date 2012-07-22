Archos'un gizemli cihazı bir oyun konsolu olabilir

Son olarak 97 Carbon adlı tabletini gördüğümüz Fransız Archos'un GLBenchmark 2 sonuçlarında ortaya çıkan gizemli bir cihazı kafaları karıştırdı.





Archos LUDO G10 şeklinde kaydedilmiş cihazın GLBenchmark 2 sonuçlarında PowerVR SGX554 grafik birimi, 1.5GHz hızında çalışan işlemci, Android 4.0.4 işletim sistemi ve 1920×1008 ekran çözünürlüğü barındırdığı görülüyor.





Tahminler PowerVR SGX554 grafik birimini barındıran işlemcinin TI OMAP 4470 olabileceği yönünde. Bu işlemci modeli henüz piyasada yok ve güz döneminde ilk cihazların satışa sunulacağı biliniyor.





1920×1008 çözünürlüğün ise kod yapıları içerisindeki bir yazım yanlışlığından kaynaklandığı ve aslında çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel olduğu tahmin ediliyor.





Sonuçları ortaya çıkaran NotebookItalia sitesi cihazın OUYA benzeri bir oyun konsolu olabileceğini düşünüyor. Kickstarter platformunda bağış rekoru kıran konsol, görünüşe göre yalnız olmayacak.





LUDO'nun farkı ise bir tablet olarak pazarda yer alması. Archos'un patronu sık sık oyun odaklı bir cihaz üretmeyi planladıklarını dile getiriyordu. Bu da benchmark sonuçlarını destekliyor. Sonuçların ne kadar gerçekçi olduğu şimdilik belirsiz. Ancak cihazın piyasaya iddialı bir giriş yapacağını tahmin edebiliriz.