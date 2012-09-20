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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos'un şık tasarımlı Android tableti 101 XS, Avrupa pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Fransa merkezli taşınabilir medya oynatıcı ve tablet üreticisi Archos, ağustos ayının sonlarına doğru tanıttığı Android tableti 101 XS'in, Avrupa pazarına giriş yaptığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Apple'ın yeni nesil iPad'ine göre %15 oranında daha ince bir yapı sergileyen ve şık görünümüyle dikkatleri üzerinde toplayan 101 XS'in İngiltere satış fiyatı 299.99 Pound, Avrupa satış fiyatı ise 379.99 Euro. 101 XS ile beraber ''chiclet'' tuş yapısına ve manyetik özelliğe sahip bir klavye ünitesi geliyor. Archos'un ''Coverboard'' olarak isimlendirdiği klavye ünitesinin yazı yazma dışında, tabletin ekranını koruma, tableti şarj etme ve stand gibi yan fonksiyonları bulunuyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan ve ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli TI OMAP 4470 platformundan, PowerVR SGX 544 GPU'dan ve 1 GB RAM'den güç alan tabletin kullandığı mobil işletim sistemi Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Ancak 2012 yılının 4. çeyreğinde tabletin Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı belirtiliyor.
Bu bilgilere ilaveten tablette 10.1-inç boyutunda, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş ve ekranda MVA panel teknolojisi tercih edilmiş. MVA panel teknolojisi, geniş görüş açıları, başarılı renkler ve yüksek kontrast oranı vaat etmekte.
Archos 101 XS ile ilgili daha detaylı bilgilere ve tanıtım videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.archos.com/products/gen10/archos_101xs/index.html?country=tr&lang=en&p=1#a Yorum Yaz
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FERFEROS 7 yıl
Tasarım harika olmuş.Gel beni al diyor.
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seven44 7 yıl
cok seksi...
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szr1907 7 yıl
Enfes bir görüntüsü var. Cihaz çok çekici.
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Psydia 7 yıl
İpad'le ayni fiyat ve daha iyi tasarimi var. Ozellikleri de daha iyi (sgx543 vs 544). Tek eksisi cozunurluk sayilabilir, bunu ise yaninda verdikleri kilifli klavye ile kapatiyorlar bence.
Cidden on numara urun olmus..
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FRUEHAUF 7 yıl
On numara olmuş
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yavuz1928 7 yıl
Tasarım güzel olmuş
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