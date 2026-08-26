Hyundai'den Avrupa'da gövde gösterisi: 41 yeni model geliyor

Şirketin 26 Ağustos’ta düzenlenen yıllık yatırımcı gününde açıklamalarda bulunan Hyundai CEO’su Jose Munoz, Avrupa’nın gezegendeki en çetin rekabet sahnesi olduğunu belirterek, 2025’te 116 bin seviyelerinde olan yıllık elektrikli araç satışlarını 2030 yılına kadar yaklaşık dört katına çıkararak 420 bin adedin üzerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı.
Ioniq 3, yeni i20 ve büyüyen Tucson radarda
İçten yanmalı motor tarafında ise stratejik adımlar atılmaya devam ediyor:
- Yeni i20: Kısa süre önce Brezilya'da sergilenen altyapıyı temel alan yeni nesil i20 hatchback modeli yollara çıkacak.
- Yeni Tucson: Markanın Avrupa’daki en çok satan modeli olan Tucson, daha büyük boyutlara sahip yeni nesliyle yenilenecek.
- Menzil Artırıcılı Santa Fe (EREV): ABD'de üretilen, elektrikli araç dinamiklerinde ivmelenen ancak menzil uzatıcı içten yanmalı jeneratöre sahip yeni Santa Fe EREV modelinin de Avrupa'ya ithal edilmesi gündemde.
CEO Munoz, Çinli üreticilerle batarya maliyeti tarafında rekabet edebilmek adına yeni nesil elektrikli araç bataryalarında %30 maliyet avantajı sağladıklarını belirtti. Ayrıca elektrikli araçlardan kazanılan emisyon kredilerinin, benzinli ve hibrit satışlarını koruduğunu ifade etti.
Genesis için yeni hibrit SUV
Genesis, 2027 yılında yüksek performanslı yeni bataryası sayesinde tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunan menzil artırıcılı (EREV) yeni bir modeli küresel pazarlara sunacak. Ayrıca büyük SUV modeli GV80’in yeni hibrit versiyonu ile lüks segmentteki elektrikli GV90 da markanın ürün gamına eklenecek.Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/hyundai-and-genesis-launch-41-new-cars-europe-2030 https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/2026-ceo-investor-day.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim