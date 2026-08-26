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    Hyundai'den Avrupa'da gövde gösterisi: 41 yeni model geliyor

    Birçok Asyalı üretici Çinli markaların baskısıyla Avrupa’dan geri çekilirken, Hyundai ve Genesis 2030’a kadar bölgede 41 yeni model tanıtacağını ve elektrikli satışlarını 4 katına çıkaracağını duyurdu

    Hyundai'den Avrupa'da gövde gösterisi: 41 yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devlerinin Avrupa pazarındaki agresif büyümesi karşısında Nissan ve Honda gibi Japon üreticiler yatırımlarını kârlılığı daha yüksek farklı bölgelere kaydırırken, Güney Koreli Hyundai Motor Grubu tam tersi bir stratejiyle gövde gösterisi yapıyor. Şirketin lüks kanadı Genesis’i de kapsayan plana göre marka, 2030 yılına kadar Avrupa pazarında 41 yeni veya yenilenmiş model piyasaya sürecek.

    Şirketin 26 Ağustos’ta düzenlenen yıllık yatırımcı gününde açıklamalarda bulunan Hyundai CEO’su Jose Munoz, Avrupa’nın gezegendeki en çetin rekabet sahnesi olduğunu belirterek, 2025’te 116 bin seviyelerinde olan yıllık elektrikli araç satışlarını 2030 yılına kadar yaklaşık dört katına çıkararak 420 bin adedin üzerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

    Ioniq 3, yeni i20 ve büyüyen Tucson radarda

    Hyundai'den Avrupa'da gövde gösterisi: 41 yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Kardeş markası Kia’nın elektrikli atılımlarının gerisinde kalan ve satış aralığı açılan Hyundai, bu tabloyu hızla tersine çevirmeyi planlıyor. Şirketin Avrupa atağı bu yılın sonlarında yollara çıkacak Avrupa üretimi Ioniq 3 ve bölgeye özel olarak geliştirilen kompakt bir elektrikli SUV ile başlayacak.

    İçten yanmalı motor tarafında ise stratejik adımlar atılmaya devam ediyor:

    • Yeni i20: Kısa süre önce Brezilya'da sergilenen altyapıyı temel alan yeni nesil i20 hatchback modeli yollara çıkacak.
    • Yeni Tucson: Markanın Avrupa’daki en çok satan modeli olan Tucson, daha büyük boyutlara sahip yeni nesliyle yenilenecek.
    • Menzil Artırıcılı Santa Fe (EREV): ABD'de üretilen, elektrikli araç dinamiklerinde ivmelenen ancak menzil uzatıcı içten yanmalı jeneratöre sahip yeni Santa Fe EREV modelinin de Avrupa'ya ithal edilmesi gündemde.

    CEO Munoz, Çinli üreticilerle batarya maliyeti tarafında rekabet edebilmek adına yeni nesil elektrikli araç bataryalarında %30 maliyet avantajı sağladıklarını belirtti. Ayrıca elektrikli araçlardan kazanılan emisyon kredilerinin, benzinli ve hibrit satışlarını koruduğunu ifade etti.

    Genesis için yeni hibrit SUV

    Hyundai'den Avrupa'da gövde gösterisi: 41 yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Pazara girdiği 2021 yılından bu yana Avrupa’da beklentilerin altında kalan ve satış rakamları Bentley’nin gerisinde seyreden lüks marka Genesis de pes etmiyor. Bu yıl İtalya, Fransa ve Hollanda pazarlarına giriş yaparak Avrupa ağını genişleten marka, teknolojik hamlelerle güç depoluyor.

    Genesis, 2027 yılında yüksek performanslı yeni bataryası sayesinde tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunan menzil artırıcılı (EREV) yeni bir modeli küresel pazarlara sunacak. Ayrıca büyük SUV modeli GV80’in yeni hibrit versiyonu ile lüks segmentteki elektrikli GV90 da markanın ürün gamına eklenecek.

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/hyundai-and-genesis-launch-41-new-cars-europe-2030 https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/2026-ceo-investor-day.html
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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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