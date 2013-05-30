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Arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modeli 229$'dan satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modeli 229$'dan satışa sunuldu

Beşinci nesil iPod Touch'ı daha uygun bir fiyatlandırma ile müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen Apple, arka kamerası bulunmayan 16 GB'lık bir iPod Touch modelini çevrimiçi mağazasında satışa sundu.
Arka kamera ve kapasite dışında herhangi bir teknik farklılığın bulunmadığı bu yeni iPod Touch'da tasarım da büyük ölçüde korunuyor. Ancak, arka kamerayla birlikte cihaza bileklik askısı bağlamaya yarayan Loop'un da kaldırıldığı gözlerden kaçmıyor. Çift çekirdekli A5 işlemci, 4 inç'lik Retina ekran ve Face Time HD kamera(ön kamera) gibi neslin diğer üyelerinde de bulunan teknik özellikleri bünyesinde barındıran cihaz 229$'lık bir fiyat etiketiyle müşterileriyle buluşuyor. Bu arada dördüncü nesil iPod Touch'ın çevrimiçi mağazadaki satışının bu yeni iPod Touch'la sonlandırıldığını da belirtelim.

Beşinci nesil iPod Touch sahibi olmak isteyen kullanıcılar için ekonomik bir çözüm yaratan bu yeni iPod Touch'ın nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://store.apple.com/us/browse/home/shop_ipod/family/ipod_touch_16gb Yorum Yaz
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pastadanadam 6 yıl en beğenilen
Kaldırmak yerine 4.Nesildeki kamerayı koysalarmış.
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DH Misafiri 6 yıl
yunusfurkanayse
Çöp

Yav He He
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Math. 6 yıl
Apple amaci ne anlamis degilim.
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Aberforth 6 yıl
kamera pek lazim olmuyor ama olaki lazım oldu 70 dolar için normali alinir sanki her gün elektronik cihaz alıyoruz millet haklı stave jobs öldü apple kafayı çizdi
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farazicosmos 6 yıl
arkadaşlar telefon alıcam lütfen yardımcı olun 2 hat kullanıyorum ve ilk hattıma çıkmasını beklediğim note 3 ü alıcam
ama diğer telefon konusunda kararsızım sizce ıphone 5 mi alayım yada blackberry q1o mu bana yardımcı olun lütfen
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Nerevarine 6 yıl
Bebişinci Nesil iPod Touch, diye okudum.



Çöp diyenlere katılıyorum.
16gb için kamerayı kaldıran Apple bir yerden kar sağlıyor ama yanlış yeri seçtin evlat.



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Zuko 6 yıl
Psycna

Bence iPod touch 4 iOS 7yi almayacagi icin yerine bu urunu cikarttilar. Bu iPod ve iPod touch 5 iOS 7 alacagi icin sorun yok ama sirf satista olan bir urunune iOS 7yi vermedi denmesin diye 4 kaldirildi ve yerine yeni cihaz getirildi diye dusunuyorum. Tasarim zaten 5. nesil ile ayni ama renk olarak Original iPhone ve 4. nesile benzemis. Renk seçenekleri yok.
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iPhone 4'e ne diyorsun hocam? O da mı almayacak iOS 7'yi?
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Gukama 6 yıl Zuko
Erchamion
Psycna

Bence iPod touch 4 iOS 7yi almayacagi icin yerine bu urunu cikarttilar. Bu iPod ve iPod touch 5 iOS 7 alacagi icin sorun yok ama sirf satista olan bir urunune iOS 7yi vermedi denmesin diye 4 kaldirildi ve yerine yeni cihaz getirildi diye dusunuyorum. Tasarim zaten 5. nesil ile ayni ama renk olarak Original iPhone ve 4. nesile benzemis. Renk seçenekleri yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


iPhone 4'e ne diyorsun hocam? O da mı almayacak iOS 7'yi?


3gs ios 6 yı aldığına göre i4 de ios 7yi alır ama kırpılmış şekilde
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napolyon94 6 yıl
On kamera var ama rahat olun
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Teknolojist_44 6 yıl
Askeri okul ve polislik okuyanların alacağından eminim kamerasız cihazlarla girilebiliyordu heralde
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ERIC CLAPTON 6 yıl
450 tl civari fiyati olursa ali
nir.
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mrt.tnc 6 yıl
gereksizz
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mert1907 6 yıl
iPhone'dan daha cok hosuma gidiyor Touch'lar nedense.
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