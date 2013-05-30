Arka kamerası olmayan 16 GB'lik beşinci nesil iPod Touch modeli 229$'dan satışa sunuldu





Beşinci nesil iPod Touch'ı daha uygun bir fiyatlandırma ile müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen Apple, arka kamerası bulunmayan 16 GB'lık bir iPod Touch modelini çevrimiçi mağazasında satışa sundu.

Arka kamera ve kapasite dışında herhangi bir teknik farklılığın bulunmadığı bu yeni iPod Touch'da tasarım da büyük ölçüde korunuyor. Ancak, arka kamerayla birlikte cihaza bileklik askısı bağlamaya yarayan Loop'un da kaldırıldığı gözlerden kaçmıyor. Çift çekirdekli A5 işlemci, 4 inç'lik Retina ekran ve Face Time HD kamera(ön kamera) gibi neslin diğer üyelerinde de bulunan teknik özellikleri bünyesinde barındıran cihaz 229$'lık bir fiyat etiketiyle müşterileriyle buluşuyor. Bu arada dördüncü nesil iPod Touch'ın çevrimiçi mağazadaki satışının bu yeni iPod Touch'la sonlandırıldığını da belirtelim.





Beşinci nesil iPod Touch sahibi olmak isteyen kullanıcılar için ekonomik bir çözüm yaratan bu yeni iPod Touch'ın nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://store.apple.com/us/browse/home/shop_ipod/family/ipod_touch_16gb